Оппозиция создает из Шаведдинова жертву «призывного рабства» ради новых протестов

Представители так называемой российской оппозиции и их спонсоры не упустили возможность использовать День защитника Отечества в своих интересах и напомнить общественности о «произволе режима», призывая уклоняться от службы в армии и устраивать соответствующие акции протеста.

Либеральные «оппозиционеры», либертарианцы и другие противники российских властей решили воспользоваться праздничным днем 23 февраля, чтобы в очередной раз попытаться поднять волну возмущения в обществе. Поводом демонстрации их активности стало продолжающееся недовольство сотрудников признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального призывом менеджера ФБК Руслана Шаведдинова на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Активист, антикоррупционист, злостный уклонист

История сотрудника команды Навального начала набирать обороты осенью прошлого года, когда Шаведдинова задержали в Москве у одной из станций метрополитена сотрудники правоохранительных органов. Как выяснилось по итогам проверки документов, молодой человек уклонялся от прохождения службы в армии. Шаведдинову было предписано явиться в суд, однако активист проигнорировал требование властей.

В связи с тем, что ранее по результатам медицинского осмотра соратник Навального был признан годным для прохождения службы, в конце декабря 2019 года Шаведдинов был в принудительном порядке, согласно законодательству, направлен в воинскую часть на Новой Земле, где в настоящее время отдает свой долг Родине.

Но псевдооппозиционеров и либералов такое положение дел не устроило, и в День защитника Отечества они вновь решили поднять эту тему, чтобы напомнить о «произволе режима» и запустить новую волну возмущения в обществе.

Что там у белых медведей?

Главный «антикоррупционер» Алексей Навальный поспешил обратить внимание на своего подопечного, рассказав в эфире онлайн-передачи «Навальный LIVE», как Руслана Шаведдинова «похитили и увезли на Новую Землю, где он будет служить солдатом». Блогер уделил особое внимание тому, что активиста якобы «полностью изолировали», и запрещают ему отправлять письма и пользоваться мобильным телефоном.

В связи с этим Навальный сделал акцент на судебном процессе по иску самого Шаведдинова, который решил оспорить действия органов военного управления, потребовав предоставить ему исключительное право на мобильную связь. Стоит отметить, что воинская часть, где проходит службу сотрудник ФБК, связана непосредственно с охраной государственных границ, и никому из сослуживцев активиста по уставу не разрешается звонить на «гражданку».

Возмущается Навальный и тем фактом, что было принято решение провести выездное судебное заседание на территории самой части, а не в суде Архангельска. При этом блогер настойчиво пытается убедить своих зрителей в том, что подобная практика является «недопустимой».

«Специально военный самолет летит на Новую Землю, чтобы отвезти судью и нашего адвоката, чтобы провести выездное заседание на территории военной части. Вообще такой вещи процессуально не может существовать, просто исключено. Нет ни малейшей причины. Проще было бы Шаведдинова привезти в Архангельск, как это положено делать. Но нет, специально для того, чтобы вы ничего не узнали, не услышали о том, что происходит, будет заседание именно на Новой Земле», — отмечает Алексей Навальный.

Таким образом глава ФБК открыто продемонстрировал свою неосведомленность в данном вопросе, так как действующее российское законодательство предусматривает проведение выездных заседаний военных судов в расположении воинских частей. В частности, согласно соответствующему приказу, подобные процессы организуются «по мере необходимости и по согласованию с военными судами». Учитывая местоположение части, где проходит службу Шаведдинов, а также ее стратегический характер, нет ничего удивительного, что командование приняло решение о проведении выездного судебного заседания. Но представителям «оппозиционных сил» такие подробности ни к чему, ведь для них важнее поднять очередную шумиху на пустом месте, безуспешно доказывая, что власти «нарушают» их права.

«Косите, протестуйте, подкупайте»

К истории с Русланом Шаведдиновым, помимо «навальнистов», также подключились и представители Либертарианской партии России, которые организовали проведение одиночных пикетов в Москве и Санкт-Петербурге против призыва в армию. Как сообщил пресс-секретарь ЛПР Александр Гуд, в столице некоторых участников этих акций задержали сотрудники правоохранительных органов.

Кроме того, 23 февраля на своей странице в сети микроблогов Twitter Гуд заявил, что сторонники либертарианцев выйдут «на пикеты, чтобы напомнить людям о том, что призывная армия — пример того, как государство уничтожает человеческую личность и свободу».

Также стоит обратить внимание на поддержку антиармейской риторики псевдооппозиционеров со стороны миллионера Евгения Чичваркина, который и вовсе предлагает своим подписчикам любыми способами уклоняться от прохождения срочной службы. По его мнению, «навести порядок» в стране можно исключительно с помощью анархии.

Примечательно, что ранее стало известно о связях Евгения Чичваркина с Алексеем Навальным. После признания «Фонда борьбы с коррупцией» иностранным агентом спонсоры организации перестали скрываться. Как выяснили журналисты «Политики сегодня», миллионер организовал специальный фонд для финансирования деятельности команды блогера из-за рубежа.

Ситуация с Русланом Шаведдиновым и отношение представителей так называемой оппозиции и их финансовых покровителей за рубежом к воинской обязанности в России ярко демонстрируют истинные намерения противников «режима», открыто отрицающих патриотизм и другие не менее важные ценности, на которых строится действительно сильное и правовое государство.