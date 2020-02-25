Гоблин «Пучков» сравнил поднявших вой либералов из-за дела «Сети» с пауками в банке

Процесс по делу участников запрещенной в РФ террористической группировки «Сеть» продолжился 25 февраля в Петербурге. Дело рассматривается в 224-м гарнизонном военном суде на площади Труда, там находится съемочная группа Федерального агентства новостей.

Ранее в Пензе семь фигурантов дела «Сети» были признаны виновными в создании террористического сообщества и участии в нем, в незаконном обороте оружия и боеприпасов, а также в покушении на сбыт большой партии наркотиков группой лиц. Террористы получили от шести до 18 лет лишения свободы.

В петербургской части процесса будут рассматриваться дела Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, которых также обвиняют в участии в террористическом сообществе.

Доказательства никуда не делись

Приговор по пензенскому делу вызвал бурную реакцию общественности, в том числе в связи с заявлениями обвиняемых, что к ним якобы применяли пытки (эта информация не нашла подтверждения). По мнению писателя и блогера Дмитрия «Гоблина» Пучкова, который много лет проработал в правоохранительных органах, заявления фигурантов дела о пытках выглядят малоубедительно.

«Они рассказывают про какие-то пытки? А на основании чего? — отметил Пучков в комментарии Федеральному агентству новостей. — Приведу примитивный пример из своего опыта. Есть изолятор предварительного содержания, где содержатся арестованные. И есть отдел, например, уголовного розыска, где идет следствие и куда арестованного забирают из изолятора для оперативных следственных мероприятий. Изолятор — это отдельная организация, не уголовный розыск и не следствие, там работают другие сотрудники, фактически из другого ведомства. Вот кого-то забрали и, как он утверждает, подвергли пыткам. Пытки, как правило, оставляют физические следы. Если их [фигурантов дела «Сети»] били током, как они утверждают, там останутся следы. Я, как бывший начальник изолятора, некоторым образом это знаю. Так вот, для таких случаев есть фельдшер, который говорит: «Раздевай его». Раздели. «Так, когда его увозили, ничего этого не было, откуда? Вот бери его, дорогой друг, вези в больницу, фиксируй побои и бери справку, что он может содержаться в моем изоляторе. Потом привезешь, и я его возьму обратно. А так — нет». И где все это в этом деле? Рассказы арестованного, что его якобы пытали, ну да, интересно, а где доказательства? Их нет. Так каждый скажет, что его пытали».

Кроме того, что бы осужденные ни говорили о якобы применявшимся к ним пытках, это не отменяет доказательств, которые есть в деле, отмечает собеседник ФАН.

«А теперь переходим к самому главному, — говорит Пучков. — Если даже поверить, что все показания якобы «выбиты под пытками», то что, все имеющиеся в деле доказательства развалились, рассыпались, и ничего нет? Нет, в доказательствах есть информация, где хранилось оружие, как они держали связь, кто у них руководство, кого хотели убить, что хотели взорвать. Это что, все сразу испарилось, если ты рассказал про пытки? Нет! Про пытки можешь доказывать, а пока — вот тебе 18 лет, поедешь в Сибирь».

Как «Медуза» подставила либералов

На фоне протестов общественности против приговора по пензенскому делу разразился громкий скандал с публикацией о фигурантах «Сети» либерального издания «Медуза», базирующегося в Латвии. В статье сообщалось, что осужденные могут быть причастны к наркоторговле, а также к убийству двух человек. Либеральная общественность резко осудила «Медузу», обвинив в ударе в спину в тот момент, когда поддержка фигурантов «Сети» стала значительной. По мнению Дмитрия Пучкова, то, как «Медуза» подставила либералов, вызывает, скорее, смех.

«Ну это же предательство! Мы только сплотились, организовались на почве какой-то брехни, и все знаем, что это брехня, просто мы ловко используем эту брехню для свержения нынешней власти!» — ставит себя на место условной «либеральной общественности» Пучков. «Задача у либералов ровно одна — переворот, — продолжает он. — Потому что прийти законным путем к власти они точно не могут. Никто за этих придурков, таких как Алеша Навальный и Люба Соболь, голосовать не будет вообще. Соответственно — только государственный переворот, тем более, что деньги на это дают».

Дело «Сети» оказалось весьма кстати для раскачки ситуации, поясняет Дмитрий Пучков.

«И вот какая-то брехня про «Сеть», вот они сплотились, какие-то письма подписывают, единым фронтом выступают. И вдруг один из них — «Медуза» — это же их основополагающее издание, излагающее их точку зрения, она же специально для этого спряталась за кордоном, чтобы ее было не достать, — и вдруг она такие вещи говорит! Что вся эта «Сеть» — наркоторговцы и убийцы! В заметке медузиной, конечно, написано, что, мол, это все неправильно, за что их осудили, но при этом они все-таки наркоторговцы и убийцы. Это все немедленно обрушило, отсюда такой дикий вой и такая ненависть к «Медузе». Смотреть на это очень смешно, натурально пауки в банке. Я не удивлюсь, если «Медузе» дали денег, чтобы она такое напечатала, а она деньги взяла и напечатала. Отлично получилось!» — резюмировал Дмитрий «Гоблин» Пучков.

В попытке дезавуировать материал «Медузы» группа адвокатов подписала открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети». Текст обращения опубликован на сайте Михаила Ходорковского «МБХ медиа».

В рамках дела запрещенной в РФ террористической организации «Сеть» обвинения предъявлены группе лиц, которых обвиняют в создании ячеек в Москве, Петербурге, Пензе, Омске и Белоруссии. Фигурантов обвиняют в подготовке терактов для дестабилизации ситуации в стране. Первый приговор по делу «Сети» был вынесен 10 февраля 2020 года в Пензе, фигуранты были приговорены к наказаниям от шести до 18 лет лишения свободы.

Приговор вызывал широкий общественный резонанс, на волне которого очень высок интерес к рассмотрению дела о петербургской группе «Сети».