Соболь отрекается от школьников, чтобы не нести за них ответственность на митингах

Москва, 25 февраля. Юрист признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Любовь Соболь пытается позиционировать себя как политика, представляющего интересы зрелой аудитории. Так считает главный редактор издания PolitRussia Руслан Осташко.

В разговоре с корреспондентом Nation News Осташко прокомментировал интервью Соболь YouTube-каналу «А поговорить?», во время которого она в частности пыталась опровергнуть факт участия большого количества молодежи в незаконных уличных акциях.

«Сколько раз видели репортажи с митингов — там действительно полно школьников и студентов», — заметил эксперт.

По его словам, юрист ФБК пытается подать себя как кандидата, на которого делает ставку взрослый электорат, заявляя, что ядро ее сторонников составляют люди в возрасте от 20 до 35 лет.

«Ей очень выгодно продать себя как человека, за которым идет зрелая аудитория, которая потом может вылиться в электорат и конкретные голоса на выборах», — считает журналист.

Осташко уверен, что Соболь не интересны митингующие школьники, поскольку они не имеют права голоса, кроме того, она не хочет брать ответственность за участие несовершеннолетних в нелегальных мероприятиях.

«Так сложилось исторически: любой молодой человек склонен к революционным действиям. И задача более старшего поколения — научить их мыслить критически и так же воспринимать мир», — сказал главред PolitRussia.

Он также подчеркнул, что вся деятельность ФБК ограничивается Москвой и Санкт-Петербургом, комментируя заявление Соболь о том, что основная масса сторонников «оппозиционеров» в регионах якобы старше 45 лет.

«Соболь лукавит, регионы им вообще не интересны. Они там свою деятельность активную не ведут, это редкие исключительные случаи», — резюмировал эксперт.

Он напомнил, что даже на снимках с открытий региональных штабов главы ФБК Алексея Навального заметно подавляющее большинство его сторонников — молодежь.