Противниками поправок в конституцию о приоритете российских законов над международным правом выступили российские НКО и их руководители, получающие финансирование из-за рубежа.

Тема внесения поправок в Конституцию РФ вызвала общественный резонанс. Против такого решения мгновенно выступили различные оппозиционные деятели и организации, которые отвергли саму идею, даже не услышав предложенных вариантов изменений. С появлением ясности касательно норм, которые могут быть заменены, негативная реакция отдельных представителей либерального движения усилилась. В частности, большого сопротивления удостоилась поправка, устанавливающая приоритет российского законодательства над международным. На данный момент международные законы, ратифицированные на территории России, имеют высшую юридическую силу.

Негативная реакция оппозиционных деятелей и НКО объяснима, учитывая, что поправки в конституцию в части приоритета национального законодательства могут ударить по источникам их финансирования. Неудивительно, что противниками поправок выступили получатели западных грантов и средств.

Борьба с «новой» конституцией на западные деньги

Одним из самых ярых противников внесения поправок в конституцию выступил правозащитный центр «Мемориал». Скандальная организация в 2016 году была признана иностранным агентом и внесена в соответствующий список Минюста. «Мемориал» получал финансирование от американского Национального фонда поддержки демократии (NED). Этот фонд учрежден Конгрессом США и получает порядка сотни миллионов долларов в год от правительственного агентства по международному развитию (USAID) — деятельность USAID в России запрещена в 2012 году. С начала 1990-х это агентство выделило на российские проекты более 2,6 млрд долларов.

При этом Минюст пояснил, что у грантополучателей NED есть одна общая цель — «воздействие на принятие государственными органами решений, направленных на изменение проводимой ими государственной политики». «Мемориал» получал средства и от ведомств других стран. В частности, стало известно о получении грантов от МИД Германии.

Отметился в борьбе с поправками в конституцию и глава организации «Открытый Петербург» Андрей Пивоваров. Оппозиционный политик тесно связан с олигархом Михаилом Ходорковским и долгое время являлся председателем созданного и финансируемого им фонда - «Открытой России» — НКО, признанной в России нежелательной. Другими словами, он руководил иностранной организацией, представляющей угрозу для Российской Федерации. Пивоваров открыто подписался против поправок в Конституцию под манифестом, опубликованном «Новой газетой». Примечательно, что «Открытый Петербург», который сейчас возглавляет Пивоваров, также мог получать западное финансирование и рискует попасть в список иноагентов. На данный момент Минюст проводит тщательную проверку источников финансирования НКО.

«Новая газета», в свою очередь, не только опубликовала манифест о недовольстве введением поправок в конституцию, но и сама активно выступала против внесения изменений в основной закон страны, и в частности, по поводу приоритета национального законодательства. Ранее «Новая газета» и ее главный редактор Дмитрий Муратов стали объектами журналистского расследования, которое рассказало общественности о теневой схеме получения изданием средств от Михаила Ходорковского.

Приоритет национальных интересов

Действующая на данный момент норма в конституции о приоритетности ратифицированных международных законов перед национальными должна быть тщательно проанализирована, исходя из современных реалий. Государство самостоятельно обеспечивает свою безопасность от внешних угроз, не только военных, но и политических. Российский бизнес и сфера экономики страны в целом почувствовали на собственном опыте несправедливость решений западных судов, проявившихся в вопросе введения санкций. Очевидно, что государство должно исходить из стратегических интересов при возникновении коллизий, возникающих в рамках национального и международного законодательства.

Выступление отдельных НКО и оппозиционных деятелей против внесения поправок в конституцию объяснимо, учитывая наличие западного финансирования и получение грантов на различные проекты. Американским финансовым группам, которые стараются оказать влияние на политическую сферу РФ, выгодно нынешнее положение. Необходимость выполнять решение западных судов, которые зачастую необъективны, предоставляет иноагентам, а также связанным с нежелательными организациями деятелям козыри в виде возможности выступления с критикой в адрес власти.