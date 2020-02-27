Дело Литреева доказало, что люди для Навального — «рекламный материал»

Москва, 27 февраля. Одиозный блогер Алексей Навальный попытался использовать задержание пойманного с экстази в Екатеринбурге программиста Литреева, чтобы напомнить о себе. Но признание мужчины в покупке наркотиков тут же перечеркнуло всю мнимую поддержку со стороны «оппозиционера».

Очевидно, Навальный пытался создать из Литреева «нового Голунова», но как только что-то пошло не так, бросил программиста. Ведущие стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Митя Леонтьев, Виталий Серуканов и Мария Бутина рассказали о некоторых подробностях «кейса Литреева».

По словам Серуканова, Литреев раньше работал в признанном иноагентом ФБК, был обычным программистом, вполне обычным «упоротым хомяком», прямо фанатиком Навального. Айтишника использовали и во время выборов — для поддержки кандидатов от фонда, и для самого ФБК.

Серуканов считает, что в какой-то момент Литреев возомнил себя «оппозиционным богом», которому позволено все: «От чувства безнаказанности, он позволяет себе грубить в социальных сетях всем несогласным, нарушать закон и носиться по городу на BMW со скоростью более 200 километров в час».

Кроме того, программист вместе «со своими друзьями» был замешан в вооруженном нападении с ножом на главу незарегистрированной «Либертарианской партии России» Михаила Светова.

Таким образом, как поясняет «Политика сегодня», именно из-за «служения» ФБК Навальный начал поддерживать Литреева в скандале с экстази. Предполагалось, что Литреев станет новым «мучеником», удобной фигурой для политических игр блогера. Однако планы обвинить полицию в несправедливом преследовании «антикоррупционеров» рухнули после того, как айтишник признался в покупке экстази, с которыми его поймали в Екатеринбурге.

«Кейс Литреева» еще раз показал, что люди для оппозиции, в частности для ФБК, не более чем «рекламный материал». Отработан – на свалку. Не подошел – на свалку», — подчеркнул Серуканов.

При этом он не исключил, что кое-что Навальный еще попытается выжать из Литреева. А именно донаты, которые ФБК так любит собирать с доверчивых россиян. И в очередной раз, по словам Серуканова, поддержку будут оказывать «наивные россияне», а заслуги Навальный снова присвоит себе: «Якобы он помог».