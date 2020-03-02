Задачей «Синдиката-100» станет иностранное вмешательство в выборы в Госдуму 2021 года

«Новая газета» во главе с Дмитрием Муратовым объявила о создании «Синдиката-100», куда войдут различные издания, придерживающиеся оппозиционной повестки. Основной целью новоявленного медиаобъединения является «независимое освещение» проблем России. Однако, анализируя деятельность данных СМИ, становится ясно, что их основные задачи далеки от заявленных. В первую очередь, синдикат сможет негативно повлиять на политические настроения не только в крупных городах, но и регионах. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.

В состав нового оппозиционного объединения, помимо «Новой газеты», вошли телеканал «Дождь», «Кавказский узел», Meduza, «Эхо Москвы», ИД «Алтапресс» (Барнаул), петербургское интернет-издание «Бумага», издательская группа «ВК-медиа», газета «Егоршинские вести», издательские дома «Имидж-пресс» и «Крестьянин», «Муксун FM» (Югра), медиапроект «Ревда-инфо.ру» (Свердловская область), мурманский «Северопост.ру», томская телекомпания ТВ2, «Такие дела», «Черновик», «Юга.ру», «Якутск вечерний», Znak.com, сетевое издание Newsvo, ProUfu и интернет-журнал «7×7».

Оппозиция готовится к мобилизации

После летних митингов 2019 года, когда привычная «оппозиционная тусовка» во главе с блогером Алексеем Навальным, юристом ФБК (признан иноагентом) Любовью Соболь и им подобными спровоцировала массовые задержания и аресты, «либеральные силы» существенно поредели. Все больше людей стали понимать, что «протестную верхушку» беспокоит только собственное благополучие. Члены фонда испортили свою репутацию участием в серии коррупционных и политических скандалов, в связи с чем лимит доверия к ним оказался исчерпан. Оппозиции как никогда нужна дополнительная поддержка, которую им сможет обеспечить «Синдикат-100». Объединив усилия, либеральные СМИ смогут в большем масштабе распространять заказные статьи и фейки. Если раньше крупные оппозиционные издания типа «Дождя», Новой газеты», «Бумаги» или «Медузы» делали упор на аудиторию в Москве и Петербурге, то сейчас они подключили «пачку» СМИ для раскачки регионов. Провокационная информация будет вливаться в новостное пространство централизованно и по команде, что создаст градус напряжения в обществе, который в перспективе может подтолкнуть людей к радикальным действиям. Пока же вредоносная информация будет негативно влиять на политические настроения по всей России, «верхушка» объединения сможет на этом заработать деньги.

Особенно подобные действия продуктивны перед грядущими выборами в Госдуму, когда оппозиции нужна мобилизация «протестного резерва». Этот процесс невозможен без участия СМИ и разного рода медийных лиц, помогающих с раскручиванием необходимой для Запада повестки и толкающих россиян к участию в несанкционированных акциях. Схожий сценарий можно было наблюдать перед выборами 2019 года, когда проплаченные Западом нелегальные митинги заканчивались беспорядками и массовыми арестами.

Распространение западной повестки

Все СМИ, вошедшие в «Синдикат-100», неоднократно были непосредственными участниками политических скандалов, связанных с распространением «вредоносной» информации. Особое место в этом процессе отведено именно Дмитрию Муратову и его «Новой газете», специализирующейся на публикации «заказухи» и фейков. Журналисты выяснили, что размещение любого компромата без проверки на достоверность стоит около двух миллионов рублей. Главными заказчиками, в основном, являются олигарх Михаил Ходорковский, американские фонды и некоторые российские политики, которым выгодно продвижение оппозиционной повестки. В подтверждение этому факту недавно «Новая» отметилась публикацией материала, на 100% совпадающего с ранее опубликованным на сайте «Компромат ГРУПП». В редакцию «Компромата» эту статью в готовом виде прислали по электронной почте. Немного позже она же появилась на сайте «Новой» за авторством ранее оправдывавшего террористов Ирека Муртазева. Кроме того, репутацию «Новой газеты» основательно испортили резонансные истории с журналистом Денисом Коротковым, которого заподозрили в связях с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ) и криминальных делах в период чеченской кампании.

Не отстают от пропаганды западной повестки и другие крупные издания, вошедшие в синдикат. Телеканал «Дождь» заработал свою долю дурной славы в период летних митингов 2019 года, публикуя выгодную для Запада недостоверную информацию. Например, издание распространяло вброс о том, что людей на мероприятие, организованное властями города, чуть ли не насильно «сгоняют» из Подмосковья. При этом СМИ опиралось на слова специально отобранных из толпы людей, а не на официальные данные.

К коллегам по цеху также присоединилось «Эхо Москвы», предоставившие площадку для вещания условно осужденному за призывы к экстремизму в интернете студенту ВШЭ Егору Жукову. Напомним, суд запретил молодому человеку администрировать сайты, что не сильно беспокоит главного редактора Алексея Венедиктова, ведь именно по его инициативе у Жукова появилось свой сегмент на радиоканале. Студент получил возможность не только лично брать интервью у знаменитых представителей оппозиционного сообщества вроде Ходорковского, но и выступать в защиту осужденных на терроризм. Ранее «Эхо» уже оплачивало штраф за оправдание терроризма.

Немало интереса представляет ситуация с «Кавказским узлом», чей основатель Григорий Шведов возглавляет Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации – организацию, признанную иноагентом. Вступление в «Синдикат» играет на руку Шведову, который теперь с большим масштабом сможет распространять выгодную для иностранных спонсоров повестку.

1 Организация запрещена на территории РФ.