Сбербанк потребовал от Милова объяснить теневое финансирование ФБК через личный счет

Ведущий YouTube-канала «Навальный Live» Владимир Милов отреагировал на повторный запрос Сбербанка России по поводу блокировки его личной карты, используемой для сбора донатов на оплату штрафов признанного иноагентом ФБК. При этом сторонник Алексея Навального решил акцентировать внимание общественности исключительно на выгодной либералам части запроса, отвлекая таким образом своих подписчиков от истинной сути претензий кредитной организации.

Сбербанк России заблокировал личную карту Милова в рамках выполнения требований закона о противодействии легализации незаконных доходов. Именно на нее команда главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, признан иноагентом) Алексея Навального получала денежные средства якобы от неравнодушных россиян для оплаты многомиллионных компенсаций и штрафов, назначенных судом за организацию и проведение массовых беспорядков в Москве летом прошлого года.

Соратник Навального не стал дожидаться прояснения всех обстоятельств, разместив гневное обращение на своей странице в социальной сети Facebook, угрожая Сбербанку последствиями.

Закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма предусматривает меры, принятые Сбербанком. Никаких противозаконных действий, нарушающих права Владимира Милова, совершено не было, хотя он в свойственной либеральным псевдооппозиционерам манере предпочитает лишний раз заявить о несправедливости и давлении со стороны российских властей.

Банк вправе запросить информацию о поступающих на счет денежных средствах, и в случае подтверждения законности получения переводов карта будет разблокирована. Поэтому реакция Милова вполне понятна, ведь на его счет могли поступать деньги не от порядочных жертвователей, а от «теневых спонсоров» организации протестных акций и массовых беспорядков.

На сомнительное происхождение так называемых «пожертвований» также указывает и отсутствие в открытом доступе банковских реквизитов для перевода средств. Не исключено, что получаемые из сомнительных источников суммы сотрудники ФБК «могут использовать втемную», направляя их на террористическую активность и другие противозаконные виды деятельности.

Позднее Владимир Милов обратился в «Сбербанк» за получением разъяснений, но все равно остался недоволен сложившейся ситуацией, даже несмотря на полученный ответ.

При этом в кредитной организации четко указали на суть интересующего вопроса, а именно: собирались ли денежные средства для финансирования деятельности ФБК, и почему в таком случае сбор осуществлялся на счет физического, а не юридического лица? Однако Милов и его либеральные коллеги обратили свое внимание исключительно на ту часть заявления Сбербанка, в которой говорится о финансировании «Фонда борьбы с коррупцией», хотя у запроса, очевидно, более широкие рамки. Но, видимо, дочитывать важнейшую информацию, касающуюся серьезных финансовых вопросов, до конца не свойственно ни самому Милову, ни другим так называемым «оппозиционерам».

Более того, угрожать ведущий «Навальный Live» не перестал, пообещав в ближайшее время выпустить отдельную передачу «Где Деньги?», основной темой которой станет якобы «злоупотребление блокировками счетов» в соответствии с ФЗ № 115.

Очевидно, что «навальнисты» не смогут в дальнейшем использовать счета в Сбербанке для получения сомнительного финансирования, если не докажут законность денежных переводов и дальнейшего движения этих средств. Это вынуждает Милова и Навального искать обходные пути и организовывать новые каналы перечисления «пожертвований».

Ведь подтвердить использование банковского счета в полном соответствии законодательству можно элементарным предоставлением необходимых документов. Однако соратник главного антикоррупционера страны предпочитает угрожать Сбербанку «расправой», лишь подтверждая тем самым обоснованность возникших подозрений.