Семья Навального вынуждена платить «рублем» за финансовые махинации в ФБК

Семье главы признанного иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального заблокировали все банковские счета в рамках дела об отмывании 75 миллионов рублей. При этом блогер пытается убедить общественность в том, что власти его якобы «обокрали», и просит своих подписчиков «жертвовать» организации еще больше денег.

Главный «антикоррупционер» страны Навальный объявил о блокировке банковских счетов и карт его ближайших родственников: жены, детей и родителей. На своем сайте глава ФБК в красках поведал историю о том, как власти страны якобы оставили без средств к существованию не только всю его семью, но и родственников директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова.

«Проклятье» флешки на 75 миллионов

Первой о случившемся Навальному сообщила его супруга, написав, что все ее «счета и карточки заблокированы, денег нет, везде стоит «минус 75 миллионов рублей». Примечательно, что жена главы ФБК иронично поинтересовалась у мужа, не задолжал ли он никому «случайно» такую сумму. Затем на отсутствие денег также пожаловались дети и родители Алексея Навального.

После этого аналогичную проблему главе ФБК озвучил Жданов, рассказав о блокировке счетов его жены и родителей. И апогеем происходящего стало заявление начальника юридического отдела организации Вячеслава Гимади, объявившего о том, что бизнесмен Олег Дерипаска подал на Навального в суд. Требования искового заявления в настоящее время неизвестны.

Прибегнув к несложным логическим манипуляциям, Навальный пришел к выводу, что ситуация с блокировкой банковских счетов имеет непосредственное отношение к уголовному делу об отмывании денег. Речь идет об истории с «тайной флешкой», переданной «Фонду борьбы с коррупцией» загадочным «анонимом». Как выяснилось, с помощью данных, записанных на носителе, у Навального и его коллег появилась возможность совершить трансфер с биткоинами на сумму в 75 миллионов рублей.

По секрету всему свету

Соратники главы ФБК, а также либеральные СМИ, конечно, поспешили растиражировать такую резонансную новость, стараясь делать акцент на том, что руководство страны якобы «испугалось» расследований Навального и его команды, поэтому пытается оказывать со своей стороны давление.

Сам Алексей Навальный записал видеообращение, в котором обвиняет власти страны в «воровстве» денежных средств его семьи и коллег, а также призывает зрителей поддержать ФБК в этой ситуации и продолжать переводить деньги на пока еще не заблокированные счета и электронные кошельки фонда. Блогер даже не поленился озвучить «формулу», по которой «жертвователям» стоит рассчитывать размеры своих переводов.

С какой целью интересуетесь?

Примечательно, что блокировка счетов семей Навального и Жданова произошла спустя несколько дней после того, как Сбербанк России приостановил работу личной карты ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова, собиравшего «пожертвования» для оплаты долгов и штрафов ФБК. К этой мере ему пришлось прибегнуть из-за расследования в отношении ФБК об отмывании 75 миллионов. Счета организации блокировались, поэтому Милов решил обойти законные ограничения через сбор средств на личный счет, реквизиты которого сообщал только при личном общении в социальных сетях.

В кредитной организации уточняют, что меры были приняты в рамках выполнения требований закона о противодействии легализации незаконных доходов. Кроме того, Сбербанк пытается выяснить, почему денежные средства, если их сбор осуществляется для нужд «Фонда борьбы с коррупцией», поступают на счет физического, а не юридического лица.

Однако на запросы Сбербанка соратники Навального отвечать не спешат, предпочитая выставлять себя жертвами «произвола» со стороны «тоталитарного режима», чтобы отвлечь внимание общественности от своих преступных финансовых махинаций и создать видимость борьбы за права и свободы граждан.