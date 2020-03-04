Денис Коротков из «Новой» во время службы сидел на наркотиках — сослуживцы

Журналист «Новой газеты» Денис Коротков во время службы подозревался не только в коррупции и связях с криминалом, но и в употреблении наркотиков. Из-за этого у него был постоянный конфликт с сослуживцами. Об этом рассказали Федеральному агентству новостей несколько бывших коллег экс-милиционера из 40-го отделения МВД Фрунзенского района Санкт-Петербурга.

Ранее мы писали, что во время службы в 40-м отделении МВД Фрунзенского района Коротков считался взяточником, а также покровителем наркоманов и грузин-барсеточников. Но мало кто знает, что Денис успел наследить даже на Северном Кавказе. С января 2000 года будущий журналист «Новой газеты» несколько раз ездил в составе сводного отряда МВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в командировки в Чеченскую Республику. И там его подозревали в преступлениях посерьезнее обычной взятки.

После обнаружилась информация, что Коротков во время командировок в Чечню в составе сводного отряда милиции несколько раз подозревался в сотрудничестве с боевиками, продаже им боеприпасов и информации, а также в организации убийства собственного коллеги.

Теперь же несколько бывших сослуживцев обратились в нашу редакцию, чтобы рассказать подробности службы Короткова в органах. Записи разговоров есть в распоряжении редакции.

«Когда появилось ваше расследование, то его многие из петербургской полиции прочитали с большим интересом. И я готов подтвердить, что все факты в нем почти полностью соответствуют действительности. Но есть один важный момент, которого вы не смогли узнать. Коротков не только подозревался в коррупции. Многие этим занимались. Другое дело — употребление наркотиков. Дениса многие подозревали в том, что он не только крышует наркоторговцев, но и сам употребляет еще со времен патрульно-постовой службы. И некоторые утверждали, что он даже распространял наркотики в отделе», — рассказал нам один из сослуживцев Короткова Игорь В.

По его словам, именно наркотикам, а не личным качествам, Коротков обязан продвижением по службе.

«Из ППС немногие уходили в опера уголовного розыска. Когда такое случалось, то говорили, что человек пошел «за длинным рублем». За взятками крупными пошел. Либо по протекции кого-то. Так вот в нашем отделе считали, что Коротков снабжал нескольких сотрудников наркотой и за это получил от них такое повышение и защиту от внутренних расследований», — добавил Игорь.

Еще один экс-коллега Короткова, попросивший не раскрывать его имя, признался: именно из-за страсти к наркотикам у Дениса всегда был конфликт с рядом сослуживцев.

«Особенно это стало заметно после его первой командировки в Чечню. Там многие выпивали по вечерам, сбрасывали напряжение. Коротков почти не пил, но всегда ходил немного «угашенный». Кто-то говорил, что он постоянно курит травку. Кто-то — что Денис даже кололся. Но тот факт, что он постоянно встречался с местными и получал от них наркотики, никто не опровергал», — сообщил собеседник ФАН.

Не вызывает сомнений у сослуживцев и то, что Коротков продавал боеприпасы «духам».

«Он всегда жаждал больше, чем мог получить. Ему хотелось максимального количества денег в кратчайшие сроки. И Денис мог этого добиться. Он очень хорошо втирался в доверие к людям, заставлял их работать на себя. Но с теми, кто был умнее, у него постоянно был конфликт. Например, с убитым Владимиром Яременко. Говорили, что он не только сдал Короткова СБ, но и подбивал остальных это сделать. Коротков его ненавидел».

По словам обоих собеседников, Коротков истеричен, хамоват и насквозь коррумпирован. Все это, скорее всего, следствие употребления наркотиков и связей с криминалитетом.