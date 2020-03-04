Полтавец назвал лидера «Сети» заказчиком убийства Дорофеева и Левченко

Накануне, 3 марта, издание Meduza опубликовало полное интервью с Алексеем Полтавцом, членом запрещенной в России террористической организации «Сеть» анархического толка. Скрывающийся на Украине молодой человек рассказал, как он и другие члены группировки убили двоих своих товарищей, которые собирались сдаться полиции.

От оппозиционной романтики к хладнокровному убийству

По словам молодого человека, в 2016 году в пензенскую «Сеть» он попал не специально. Изначально Полтавец планировал переехать из родного Омска в Санкт-Петербург, где собирался заняться оппозиционной деятельностью. На тот момент ему было всего 16 лет.

Однако сразу в Петербург юному анархисту попасть не удалось из-за финансовых сложностей, сперва по совету друзей он направился в Пензу, где и познакомился с членами «Сети». Первым его контактом оказался Дмитрий Пчелинцев, лидер группировки. Мужчина поселил подростка на конспиративной квартире, называвшейся «Сады», и начал планомерно вовлекать в происходящее.

Постепенно Полтавец познакомился со всеми основными членами «Сети», в том числе и с Максимом Иванкиным, помощником Пчелинцева. Что интересно, Иванкин был женат на Анне Шалункиной, двоюродной сестре Пчелинцева. Именно ее Полтавец называет владелицей конспиративной квартиры.

Изначально лидеры «Сети» вовлекали Полтавца через политико-идеологическую обработку, также подростка привлекли регулярные тренировки с огнестрельным и страйкбольным оружием. Членов боевого крыла, получившего название «5.11», Пчелинцев готовил к партизанской войне. Спустя какое-то время анархисты начали доверять новому товарищу настолько, что стали открыто при нем употреблять наркотики. А после и вовсе вскрылось, что наркотики «Сети» нужны не столько для себя, сколько для продажи.

В 2017 году на след наркоторговцев вышли правоохранительные органы, что посеяло панику в рядах группировки, часть членов решили сбежать. В итоге Полтавец, Иванкин и недавно примкнувшие к «Сети» Артем Дорофеев и Екатерина Левченко скрылись в Рязани. Последние двое оказались не готовы к сложившейся ситуации и начали настаивать, что всем необходимо добровольно сдаться полиции.

Беглецы поддерживали контакт с Пчелинцевым, который, узнав о намерении Дорофеева и Левченко, приказал Полтавцу и Иванкину их убить. Весной 2017 года они обманом заманили своих жертв в лес, где «устранили» их. Полтавец прямо признается, что сперва выстрелил в Дорофеева из обреза, а после добил его ножом.

Как действовал Иванкин, он не видел, но предполагает, что Левченко была зарезана. В подтверждение рассказа Полтавца «Медуза» приводит ряд фактов и свидетельств.

Вопреки «линии партии»

Интересно, что признание Полтавца, несмотря на шокирующие подробности, не привело к такой бурной реакции оппозиции, как первое расследование «Медузы», посвященное убийству. Ранее вся либеральная общественность ополчилась на издание, которое впервые посмело усомниться в безобидности членов «Сети». Что неудивительно, ведь каждый либерал считал своим долгом вступиться за «молодых и перспективных» членов группировки. Расследование «Медузы» не соответствовало «линии партии» и было раскритиковано, а действия журналистов расценивались как предательство.

Именитые защитники «Сети» оправдывали своих подопечных тем, что от их замыслов никто не пострадал, а значит, и террористами считать их не стоит. В либеральной тусовке это еще могли понять и принять. Но неожиданно оказалось, что речь идет уже не только о планировании особо тяжких преступлений и подготовке к ним, но об их совершении.

Оправдать хладнокровных убийц невозможно даже самым виртуозным либералам, поэтому защитники «Сети» разбились на два лагеря. Кто поумнее — их оказались единицы — поспешили дистанцироваться от группировки, большинство же постарались «заткнуть» журналистов «Медузы» оскорблениями и обвинениями.

Например, основатель Telegram-канала Baza журналист Никита Могутин назвал расследование лишь мнением.

«Текст «Медузы» по делу «Сети» — это, конечно, не расследование. Это колонка «Мнения» — на их же сайте».

А Виктор Шендерович заявил, что «Медузой» могут манипулировать.

«Значит, либо владельцев ресурса взяли за яйца — очень больно и за какие‑то особенные, неизвестные нам яйца, когда выбора уже нет и сделаешь все, что прикажут, — либо мы имеем дело со стратегией».

Когда либералу нечего сказать

Однако интервью Полтавца, в котором он публично признается в убийстве Артема Дорофеева, конечно, уже не просто расследование, это значительно серьезнее. Вероятно, именно по этой причине самые известные защитники «Сети» уже почти сутки делают вид, что не замечают нового материала «Медузы».

Так, молчит блогер Алексей Навальный, еще 13 февраля рассказывавший своей аудитории, какие же безобидные анархисты, которые просто «играли в некое подполье». Теперь же Алексею предстоит рассказывать, как анархисты играют в наркоторговлю и убийства.

Молчит депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский, организовавший выставку в поддержку «Сети», в рамках которой вероятный организатор двойного убийства Пчелинцев представлен безобидным музыкантом, вегетарианцем и экоактивистом. Маловероятно, что Вишневский сможет объяснить, почему экоактивист не может быть заказчиком двойного убийства.

Молчат и десятки тех, кто подписал открытые письма в защиту террористов. Они поверили рассказам либералов о невиновности «простых ребят», а теперь, вероятно, стыдятся признать, что могут быть не правы.