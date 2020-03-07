Ремесло поставил на место Навального, ноющего из-за блокировки счетов семьи

Москва, 7 марта. Скандальный блогер Алексей Навальный возмущен, что его семье заблокировали все банковские счета в рамках дела об отмывании крупной суммы денег. Юрист и член Общественной палаты России Илья Ремесло поставил на место ноющего по поводу заморозки счетов Навального.

Глава так называемого «Фонда борьбы коррупцией» (ФБК признан иноагентом) убежден, что его родные стали жертвами «режима», а реальных миллионов, принадлежащих «оппозиционеру», «никто не нашел». Он отметил, что на счетах указана задолженность в 75 млн рублей, что дает полагать, что речь идет только о деятельности фонда.

Руководство ФБК регулярно утверждает, что деятельность организации соответствует закону и является прозрачной. Директор фонда Иван Жданов заверил в Сети, что организация «никогда не получала иностранного финансирования», и сослался на отчеты в министерстве юстиции.

Между тем, в Интернете уже давно «гуляет» информация о теневых схемах заработка Навального. В частности, ранее Сбербанк постановил заблокировать счета ведущего YouTube-канала «Навальный Live» Владимира Милова в рамках закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

После блокировки счетов семьи Навальный в очередной раз стал возмущаться и жаловаться подписчикам в соцсетях на «режим». Хотя решение о заморозке счетов обосновано.

Ремесло, комментируя возмущения скандального блогера, заметил, что Навальный задает вопрос о доказательствах наличия у него «миллионов» не просто так. Основные деньги «оппозиционер» держит и выводит через биткоин-кошелек, подлинность которого легко подтверждается на сайте скандалиста.

Блокировка счетов родителей Навального тоже просто объясняется. Уголовно-процессуальный кодекс России предусматривает обеспечительные меры в случае расследования уголовное дела, включая блокировку и арест средств. Согласно закону, арест денег или другие ограничения могут быть приняты в отношении лиц, не выступающих в качестве подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу. Соответственно, действия правоохранителей в отношении семьи блогера были абсолютно законны.

Для того, чтобы понять, при чем тут родители Навального, достаточно вспомнить дело «Ив Роше». Тогда генеральный директор компании обвинил братьев Навального Алексея и Олега в мошенничестве и легализации денег, полученных преступным путем.

Навальный основал фирму «Главное подписное агентство», а его брат, будучи начальником одного из департаментов «Почты России», убедил руководство заключить контракт с «Ив Роше» на перевозку по завышенной стоимости. Следствие установило, что на счет компании Навального поступило 55 млн рублей, при этом рыночная стоимость услуги составляла 31 млн рублей. В конце 2014 суд дал блогеру три с половиной года условно, а его брата отправили на такой же срок в колонию.

К делу «Ив Роше» родители Навального имели прямое отношение — они являются фактическими учредителями компании ООО «Кобяковская фабрика по лозоплетению». В ходе досудебного следствия было установлено, что 55 миллионов рублей, полученные Навальным от преступной сделки, были переведены именно на счет родительской организации с целью легализации, а затем частично в адвокатскую контору блогера. Более того, глава ФБК оказывал фирме липовые услуги и помогал с закупкой товаров, которых в реальности найти не удалось.