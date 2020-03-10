МУС продолжает преследовать членов семьи Муаммара Каддафи

Накануне 9 марта в Международном уголовном суде начались слушания по апелляции по делу Сейфа аль-Ислама Каддафи. В 2011 году ему были предъявлены обвинения, в том числе в военных преступлениях против оппозиции во время свержения его отца Муаммара Каддафи. Тогда он был задержан одной из ливийских группировок «Абу Бакр ас-Сиддик» и провел почти шесть лет под стражей.

Его задержание стало продолжением преследования родственников и близких бывшего лидера Джамахирии Муаммара Каддафи. К тому моменту уже были убиты братья Сейфа, Саиф аль-Араб, Хамис и Муттазим. Задержан был и его брат Саади — помещен в тюрьму «Митига». Другой брат — Ганнибал — в 2015 году был похищен ливанской разведкой и несколько лет находился в Ливане.

Во времена Джамахирии Сейф стал олицетворением возможных перемен в североафриканском государстве. Отучившись в Лондонской школе экономики (ЛШЭ) и много лет проведя на Западе, он, по признанию иностранных исследователей, стал проводником идей политической, экономической, социальной и культурной модернизации. Не старший сын, а именно он в Великобритании назывался «crown prince» как возможный преемник своего отца. И уже тогда начались преследования в его адрес: по обвинению в коррупции был уволен ректор, руководивший на тот момент ЛШЭ.

Пресса с сомнением высказывалась о характере влияния Сейфа на жизнь в Ливии. Вместе с тем, именно он, выступая перед аудиторией ЛШЭ в декабре 2010 года, изложил план государственных реформ, затрагивающих все сферы жизни ливийского общества. Открытие рынков для крупных компаний, в частности добывающих, случилось еще при Муаммаре Каддафи. Более широкий спектр мер по либерализации вполне укладывался в западную повестку, но наступивший 2011 год внес свои коррективы. Интервенция стран НАТО поставила во главу угла для ливийских лидеров обеспечение сохранения суверенитета и гражданского мира. Понесенное поражение на этом поле сделало Сейфа узником на несколько лет. В июле 2015 года управлявшие Триполи структуры приговорили его к смертной казни. Но удерживавшая сына бывшего лидера страны группировка не только отказалась выдавать его, но и заявила о намерении отпустить его на свободу, признав легитимность общей амнистии, объявленной в том же году Палатой представителей.

Таким образом, Сейф аль-Ислам Каддафи почти буквально оказался перед двумя виселицами: смертным приговором триполийских властей и преследованием со стороны МУС. Это не помешало ему в 2018 году заявить о президентских амбициях. Неоднозначность его фигуры, потерянное былое влияние на процессы в Ливии делают его слабой фигурой в текущей ситуации, но слушания в Международном уголовном суде значат несколько больше. Продолжающееся преследование членов семьи Каддафи (напомним, что в этом году США продлили санкции против них) указывает на общее давление западных стран на Ливию и нежелание расставаться с «замороженными активами Каддафи». Хотя на самом деле активы были государственных компаний: Ливийского инвестиционного фонда, Центрального банка Ливии, Иностранного банка Ливии, Национальной нефтяной корпорации, Ливийского африканского инвестиционного портфеля. Общая сумма под санкциями разнится: называются цифры от 152 до 200 млрд долларов.

По прошествии времени манипуляции стали совершаться не только с самими суммами, но и с накопившимися процентами и дивидендами. Так, бельгийские власти решили, что начисленное после 2011 года под санкции не подпадает, и, по разным оценкам, от 3 до 5 млрд долларов было выведено не пойми куда. Великобритания заявила о намерении снимать пени за «обслуживание счетов». Различные расследования показали, что часть денег давно сменила свою «официальную прописку».

Справедливое замечание о том, что вообще-то эти деньги напрямую семье Каддафи не принадлежали, и в целом неясно, почему они заморожены, имеет и другое следствие: люди, которые хоть и не имеют на них прав, но могут пролить свет на махинации, очевидно представляют угрозу. Отсюда и следствие по делу Сейфа Каддафи.