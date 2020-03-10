ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Целенаправленное распространение фейков о коронавирусе в России — это проявление информационного терроризма. Тиражирование дезинформации стало возможным из-за слабого государственного контроля. Необходимо бороться с деструктивными слухами, конкретизировать и ужесточать законодательство о борьбе с фейками, а также развивать технические возможности «отслеживания информационных потоков».

«Невидимое оружие»

Вспышка нового типа коронавируса (COVID-19) в Ухани в конце 2019 года, отсутствие вакцины, летальность заболевания, скорость распространения за пределами Китая стали благодатной почвой для распространения фейков. За два месяца Россию накрыло «волной дезинформации» о вирусе, «утопив» официальную и объективную повестку о профилактике и динамике заболевания.

Фантазия авторов поражала, в чем не заставили сомневаться журналисты НТВ, опубликовав топ фейков о «китайском коронавирусе». По заверениям дезинформаторов, вирус убивает почти мгновенно. В качестве доказательства пересказывалась история о китайцах, которые предлагали что-то прочитать с «листка бумаги». Краткосрочный контакт якобы приводил к гибели. Эта страшилка была «популярна» в Уссурийске. В Сети говорили даже о возможности заражения коронавирусом через бананы или после получения товаров с «Алиэкспресс».

Блогеры ради просмотров подхватили популярную в обществе тему с коронавирусом и снимали постановочные «обмороки», «летальные исходы» на улицах российских городов. Самая нашумевшая постановка сделана блогером Kara Prank (он же Кароматулло Джаборов) в московском метрополитене. Блогер изобразил приступ от коронавируса в движущемся вагоне поезда и напугал пассажиров.

Примеры, приведенные выше, можно назвать «плохой шуткой» и баловством по сравнению с тиражируемой информацией о COVID-19, вызывающей массовую панику и острую реакцию в обществе. Вирус превратили в «невидимое медийное оружие».

«Деструктивная дезинформация»

По данным члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесла, в зонах карантина и профилактики украинские структуры распространяли фейки о неспособности российской власти противостоять COVID-19. Представлялись друзьями заболевших, рассказывали якобы о сокрытии истинного количества заболевших и рекомендовали бежать из страны. Илья Ремесло сообщил, что часть вбросов была поддержана сотрудниками штабов Алексея Навального. Дезинформация распространялась умышленно, считает общественник.

Затрагивая намеренность создания панической обстановки, напомним еще два показательных случая. Первый — инцидент с судном Diamond Princess, где в ходе рейса из Японии в Россию были обнаружены инфицированные. После двухнедельного простоя судна на карантине в порту часть заболевших была транспортирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Татарстана (РКБ). Ситуация была взята под жесткий контроль. Однако в татарстанских социальных сетях и мессенджерах прошла волна анонимных сообщений, что приемное отделение РКБ закрыто, больных принимают в костюмах химзащиты, а сама клиника «на карантине», сообщало издание «Бизнес Online».

Второй — тиражирование в мессенджерах информации о 20 тысячах заболевших вирусом в Москве. Неизвестная женщина уверяла, что скоро в РФ не будет продуктов, лекарств, а власти намеренно скрывают эти сведения.

Фейки о коронавирусе в России ретранслировались в СМИ, усиливая панические настроения. Например, издание «Диалог» говорило о приостановке работы завода «КамАЗ» (Татарстан) из-за вспышки вируса. Журналисты «Нового времени» грозили России «эпидемией коронавируса», чьи глобальные экономические последствия ударят по стране и усилят недоверие общества к власти. Издание «Медуза» тиражировало непроверенную информацию из социальных сетей, рассказывая в передаче «Что случилось?» об отсутствии в РФ медикаментов и технологий для выявления и лечения вируса. Нагнетало атмосферу страха и «МБХ-Медиа» Михаила Ходорковского, пытаясь использовать панику вокруг заболевания и закупок масок в Москве для снижения явки по принятию конституционных поправок.

Информационный терроризм

Распространение информации о нехватке антисептиков, медикаментов, о выдуманных заболевших друзьях — это умышленный «информационный посев», поддерживаемый обученными специалистами, в том числе зарубежными.

«Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Цель таких сообщений — посеять панику среди населения», — процитировал Владимира Путина телеканал НТВ с совещания президента РФ с членами правительства.

Присутствие «черных технологов» отметили и IT-специалисты. Гендиректор Group-IB Илья Сачков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» объяснил технологию распространения фейков о коронавирусе. По словам эксперта, было зафиксировано три волны дезинформации.

«Первая [волна] началась две недели назад и поддерживается фармакологическими компаниями, которые транслируют заведомо ложные сведения об эффективности или неэффективности отдельных препаратов в борьбе с коронавирусом. Вторая волна фейков началась неделю назад. В рамках нее распространяются лживые сведения о методике лечения коронавируса, якобы разработанной молодым российским доктором в Ухани. А третья волна фейков началась, когда появились слухи о 20 тысячах заболевших в Москве», — рассказал Сачков.

Сообщения «разгонялись» поддельными аккаунтами, ботами в целевой среде. Дальнейшее распространение уже обеспечивали сами «обеспокоенные жители», переживая за своих детей и родных, ретранслируя панические посылы на миллионы граждан. Намеренное тиражирование подобной информации — это преступление, отметил эксперт.

Факты, озвученные Путиным и Сачковым, актуализируют проблему, о которой ФАН ранее уже говорил: необходимо понимать «террористическую деятельность» шире, чем это есть сейчас. Нужно учитывать развитие информационных технологий и способов ведения медийной войны. Вбросы о коронавирусе — это проявление информационного терроризма, наглядный пример ненасильственной диверсии.

Посредством социальных сетей, ботов и мессенджеров в обществе посеяли нужные заинтересованным лицам тезисы: «государство не поможет», «власти обманывают», «нет технологий», «из страны надо бежать». Посылы нагло и цинично подталкивают людей к принятию эмоциональных решений и настраивают против власти. При этом СМИ, то ли по глупости, то ли намеренно, помогают.

В связи с этим еще раз напомним точные слова политолога Геннадия Сидненко.

«Информационно–психологические кампании террористического и экстремистского характера зачастую инспирируются внешним противником Российской Федерации и направлены, прежде всего, на формирование предпосылок радикализации российского общества и нагнетание социальной напряженности в целях подрыва политической и социальной стабильности. При этом подобные подрывные действия имеют характер долгосрочных политических операций», — писал в своей монографии эксперт.

С проявлением информационного терроризма необходимо бороться», однако сегодня этому мешает слабое национальное законодательство и отсутствие достаточного количества мощных систем для контроля информационных потоков, способных быстро определять первоисточник дезинформации. Скорость обнаружения и перекрытия каналов дезинформации отстает от темпов ее распространения.

Работа над законодательством

В России действует не так много законов, регулирующих борьбу с терроризмом и фейками, а также «защищающих информацию»: закон «О СМИ», ФЗ «О борьбе с терроризмом», ФЗ «О борьбе с экстремизмом», ФЗ «Об информации». Несмотря на то, что в марте 2019 года были внесены поправки в ФЗ «Об информации», устанавливающие ответственность за распространение ложных сведений, законодательные нормы не отвечают требованиям времени. Понятия терроризма, террористической деятельности — слишком узкие. Они не учитывают современных медийных, политических технологий. Нужно расширение понятийного аппарата.

Более того, необходима конкретизация норм, так как в той же статье 15.3 ФЗ «Об информации» ясно не обозначена степень общественной опасности распространения дезинформации. В целом нет понимания какой фейк — опасный, а какой — нет, равно как и не даны характеристики и признаки «угроз массовых беспорядков», «угроз причинения вреда жизни».

Не ясен механизм установления причинно-следственных связей между появлением сведений в информационном поле и наступлением последствий. Например, привела новость о недостатке антисептиков к резкой скупке лекарств или к митингам или нет? Насколько реакция была острой, формирует ли последствие достаточную общественную опасность для квалификации деяния в качестве правонарушения или преступления либо же реакция малозначительна и наказывать не за что?

Имеющиеся в СМИ факты указывают на необходимость введения в законодательство спецсубъектов — «СМИ», «государство» и «отраслевая компания» с разграниченной ответственностью. Фирмы не должны зарабатывать деньги на искусственно созданном людском страхе, бедах, социальных потрясениях и болезнях. Это касается как фармкомпаний, так и любых других производителей, особенно любителей распространять слухи о нехватке круп и спичек. Журналисты, распространяющие намеренно фейки и осознающие это, должны нести ответственность как за участие в «грязной пропаганде», так и за желание получить трафик.

Вмешательство во внутренние дела, инспирирование беспорядков и проведение информационных терактов, диверсий должно приводить к дипломатическим и иным последствиям. Обнаружение распространения намеренной дезинформации о коронавирусе развязывает руки комиссии Госдумы по иностранному вмешательству, ФСБ и НАК.

Почему важно ужесточать и конкретизировать законодательство о борьбе с терроризмом и фейками? Потому что правоприменение не проработано. Все пробелы и неточности будут использованы «другой стороной» для ухода от ответственности, а также для медийных кампаний.