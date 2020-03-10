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ФСБ и НАК должны наказать информационных террористов, распространяющих фейки о коронавирусе

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ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Целенаправленное распространение фейков о коронавирусе в России — это проявление информационного терроризма. Тиражирование дезинформации стало возможным из-за слабого государственного контроля. Необходимо бороться с деструктивными слухами, конкретизировать и ужесточать законодательство о борьбе с фейками, а также развивать технические возможности «отслеживания информационных потоков».

«Невидимое оружие»

Вспышка нового типа коронавируса (COVID-19) в Ухани в конце 2019 года, отсутствие вакцины, летальность заболевания, скорость распространения за пределами Китая стали благодатной почвой для распространения фейков. За два месяца Россию накрыло «волной дезинформации» о вирусе, «утопив» официальную и объективную повестку о профилактике и динамике заболевания.

Фантазия авторов поражала, в чем не заставили сомневаться журналисты НТВ, опубликовав топ фейков о «китайском коронавирусе». По заверениям дезинформаторов, вирус убивает почти мгновенно. В качестве доказательства пересказывалась история о китайцах, которые предлагали что-то прочитать с «листка бумаги». Краткосрочный контакт якобы приводил к гибели. Эта страшилка была «популярна» в Уссурийске. В Сети говорили даже о возможности заражения коронавирусом через бананы или после получения товаров с «Алиэкспресс».

ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Блогеры ради просмотров подхватили популярную в обществе тему с коронавирусом и снимали постановочные «обмороки», «летальные исходы» на улицах российских городов. Самая нашумевшая постановка сделана блогером Kara Prank (он же Кароматулло Джаборов) в московском метрополитене. Блогер изобразил приступ от коронавируса в движущемся вагоне поезда и напугал пассажиров.

ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Примеры, приведенные выше, можно назвать «плохой шуткой» и баловством по сравнению с тиражируемой информацией о COVID-19, вызывающей массовую панику и острую реакцию в обществе. Вирус превратили в «невидимое медийное оружие».

«Деструктивная дезинформация»

По данным члена Общественной палаты РФ Ильи Ремесла, в зонах карантина и профилактики украинские структуры распространяли фейки о неспособности российской власти противостоять COVID-19. Представлялись друзьями заболевших, рассказывали якобы о сокрытии истинного количества заболевших и рекомендовали бежать из страны. Илья Ремесло сообщил, что часть вбросов была поддержана сотрудниками штабов Алексея Навального. Дезинформация распространялась умышленно, считает общественник.

ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Затрагивая намеренность создания панической обстановки, напомним еще два показательных случая. Первый — инцидент с судном Diamond Princess, где в ходе рейса из Японии в Россию были обнаружены инфицированные. После двухнедельного простоя судна на карантине в порту часть заболевших была транспортирована в Республиканскую клиническую инфекционную больницу Татарстана (РКБ). Ситуация была взята под жесткий контроль. Однако в татарстанских социальных сетях и мессенджерах прошла волна анонимных сообщений, что приемное отделение РКБ закрыто, больных принимают в костюмах химзащиты, а сама клиника «на карантине», сообщало издание «Бизнес Online».

ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Второй — тиражирование в мессенджерах информации о 20 тысячах заболевших вирусом в Москве. Неизвестная женщина уверяла, что скоро в РФ не будет продуктов, лекарств, а власти намеренно скрывают эти сведения.

ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Фейки о коронавирусе в России ретранслировались в СМИ, усиливая панические настроения. Например, издание «Диалог» говорило о приостановке работы завода «КамАЗ» (Татарстан) из-за вспышки вируса. Журналисты «Нового времени» грозили России «эпидемией коронавируса», чьи глобальные экономические последствия ударят по стране и усилят недоверие общества к власти. Издание «Медуза» тиражировало непроверенную информацию из социальных сетей, рассказывая в передаче «Что случилось?» об отсутствии в РФ медикаментов и технологий для выявления и лечения вируса. Нагнетало атмосферу страха и «МБХ-Медиа» Михаила Ходорковского, пытаясь использовать панику вокруг заболевания и закупок масок в Москве для снижения явки по принятию конституционных поправок.

Информационный терроризм

Распространение информации о нехватке антисептиков, медикаментов, о выдуманных заболевших друзьях — это умышленный «информационный посев», поддерживаемый обученными специалистами, в том числе зарубежными.

«Что касается вбросов этих провокационных. ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы. Цель таких сообщений — посеять панику среди населения», — процитировал Владимира Путина телеканал НТВ с совещания президента РФ с членами правительства.

Присутствие «черных технологов» отметили и IT-специалисты. Гендиректор Group-IB Илья Сачков в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» объяснил технологию распространения фейков о коронавирусе. По словам эксперта, было зафиксировано три волны дезинформации.

«Первая [волна] началась две недели назад и поддерживается фармакологическими компаниями, которые транслируют заведомо ложные сведения об эффективности или неэффективности отдельных препаратов в борьбе с коронавирусом. Вторая волна фейков началась неделю назад. В рамках нее распространяются лживые сведения о методике лечения коронавируса, якобы разработанной молодым российским доктором в Ухани. А третья волна фейков началась, когда появились слухи о 20 тысячах заболевших в Москве», — рассказал Сачков.

Сообщения «разгонялись» поддельными аккаунтами, ботами в целевой среде. Дальнейшее распространение уже обеспечивали сами «обеспокоенные жители», переживая за своих детей и родных, ретранслируя панические посылы на миллионы граждан. Намеренное тиражирование подобной информации — это преступление, отметил эксперт.

Факты, озвученные Путиным и Сачковым, актуализируют проблему, о которой ФАН ранее уже говорил: необходимо понимать «террористическую деятельность» шире, чем это есть сейчас. Нужно учитывать развитие информационных технологий и способов ведения медийной войны. Вбросы о коронавирусе — это проявление информационного терроризма, наглядный пример ненасильственной диверсии.

Посредством социальных сетей, ботов и мессенджеров в обществе посеяли нужные заинтересованным лицам тезисы: «государство не поможет», «власти обманывают», «нет технологий», «из страны надо бежать». Посылы нагло и цинично подталкивают людей к принятию эмоциональных решений и настраивают против власти. При этом СМИ, то ли по глупости, то ли намеренно, помогают.

В связи с этим еще раз напомним точные слова политолога Геннадия Сидненко.

«Информационно–психологические кампании террористического и экстремистского характера зачастую инспирируются внешним противником Российской Федерации и направлены, прежде всего, на формирование предпосылок радикализации российского общества и нагнетание социальной напряженности в целях подрыва политической и социальной стабильности. При этом подобные подрывные действия имеют характер долгосрочных политических операций», — писал в своей монографии эксперт.

С проявлением информационного терроризма необходимо бороться», однако сегодня этому мешает слабое национальное законодательство и отсутствие достаточного количества мощных систем для контроля информационных потоков, способных быстро определять первоисточник дезинформации. Скорость обнаружения и перекрытия каналов дезинформации отстает от темпов ее распространения.

Работа над законодательством

В России действует не так много законов, регулирующих борьбу с терроризмом и фейками, а также «защищающих информацию»: закон «О СМИ», ФЗ «О борьбе с терроризмом», ФЗ «О борьбе с экстремизмом», ФЗ «Об информации». Несмотря на то, что в марте 2019 года были внесены поправки в ФЗ «Об информации», устанавливающие ответственность за распространение ложных сведений, законодательные нормы не отвечают требованиям времени. Понятия терроризма, террористической деятельности — слишком узкие. Они не учитывают современных медийных, политических технологий. Нужно расширение понятийного аппарата.

Более того, необходима конкретизация норм, так как в той же статье 15.3 ФЗ «Об информации» ясно не обозначена степень общественной опасности распространения дезинформации. В целом нет понимания какой фейк — опасный, а какой — нет, равно как и не даны характеристики и признаки «угроз массовых беспорядков», «угроз причинения вреда жизни».

Не ясен механизм установления причинно-следственных связей между появлением сведений в информационном поле и наступлением последствий. Например, привела новость о недостатке антисептиков к резкой скупке лекарств или к митингам или нет? Насколько реакция была острой, формирует ли последствие достаточную общественную опасность для квалификации деяния в качестве правонарушения или преступления либо же реакция малозначительна и наказывать не за что?

Имеющиеся в СМИ факты указывают на необходимость введения в законодательство спецсубъектов — «СМИ», «государство» и «отраслевая компания» с разграниченной ответственностью. Фирмы не должны зарабатывать деньги на искусственно созданном людском страхе, бедах, социальных потрясениях и болезнях. Это касается как фармкомпаний, так и любых других производителей, особенно любителей распространять слухи о нехватке круп и спичек. Журналисты, распространяющие намеренно фейки и осознающие это, должны нести ответственность как за участие в «грязной пропаганде», так и за желание получить трафик.

ФСБ и НАК должны наказать «информационных террористов», распространяющих фейки о коронавирусе

Вмешательство во внутренние дела, инспирирование беспорядков и проведение информационных терактов, диверсий должно приводить к дипломатическим и иным последствиям. Обнаружение распространения намеренной дезинформации о коронавирусе развязывает руки комиссии Госдумы по иностранному вмешательству, ФСБ и НАК.

Почему важно ужесточать и конкретизировать законодательство о борьбе с терроризмом и фейками? Потому что правоприменение не проработано. Все пробелы и неточности будут использованы «другой стороной» для ухода от ответственности, а также для медийных кампаний.

Источник: Федеральное агентство новостей
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