Оппозиция оказалась не готова к политической борьбе за места в Госдуме

Сразу несколько депутатов Госдумы предложили провести перевыборы в парламент. Для несистемной оппозиции это был бы реальный шанс вернуться на федеральный уровень, но либералы оказались вновь не готовы к политической борьбе.

Во вторник, 10 марта, депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Карелин предложил в случае принятия поправок в конституцию провести досрочные парламентские выборы. Он отметил, что рассматриваемые поправки предполагают значительное расширение полномочий парламента, а значит, было бы справедливо дать гражданам возможность избрать депутатов с учетом новых реалий.

Инициативу поддержал глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский, он предложил назначить перевыборы парламента на сентябрь текущего года. Однако против оказалась КПРФ, глава которой Геннадий Зюганов отметил, что не стоит переизбирать депутатов на фоне эпидемии коронавируса в мире и падения цен на нефть. При этом президент России Владимир Путин положительно отнесся к идее досрочных выборов в Госдуму, но особо отметил, что такое решение может быть принято только в случае согласия всех думских фракций.

Подождите отстающих

Учитывая позицию КПРФ, в ближайшее время перевыборов в Госдуму, с высокой долей вероятности, не состоится. Однако российская несистемная оппозиция уже успела впасть в панику и раскритиковать предложение Карелина. Хотя новые выборы как раз для оппозиционеров являются хорошим шансом пройти в Думу.

Например, по итогу прошедших осенью 2019 года выборов либеральное «Яблоко» сумело вернуться после долгого отсутствия в состав Московской городской думы. Также «яблочники» усилили свои позиции в муниципалитетах Санкт-Петербурга. Системная КПРФ также укрепилась в Москве и регионах. Казалось бы, именно сейчас как у системной, так и у несистемной оппозиции появился шанс заявить о себе. Но прооппозиционные политологи считают, что возможные перевыборы в Госдуму выгодны только действующим депутатам.

«Новая газета» приводит мнение политолога Аббаса Галлямова, по мнению которого действующие депутаты намерены досрочно провести выборы, чтобы не дать оппозиции консолидироваться и выступить достойным соперником.

Аналогичное мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» продвигает политолог Екатерина Шульман. Она также считает, что у оппозиции не будет время на консолидацию.

Указанная обоими экспертами проблема интересна тем, что существует на протяжении минимум двух десятилетий. Последние относительно успешные для либералов выборы в Госдуму прошли в 1999 году. С тех пор популярность оппозиции стремительно пошла на спад, а лидеры либеральных движений впали в бесконечную междоусобную грызню за оставшихся сторонников.

Перманентная неготовность

По итогам выборов в Госдуму 2003 года из парламента с треском вылетели «Яблоко» и «Союз правых сил», с чего началась бесконечная история с консолидацией оппозиции. Поэтому заявления либеральных экспертов, что в случае назначения досрочных выборов в Думу оппозиция не успеет подготовиться, выглядят как минимум странно. По факту она готовится уже почти 20 лет, но ей все еще не достает времени. И никто не виноват в том, что оппозиционные кандидаты так и не стали известны избирателю, о чем упомянула Шульман, кроме них самих.

Возможные перевыборы наоборот следует рассматривать как стрессоустойчивость партий, их надежность и работоспособность. Поддержанные народом депутаты в Госдуме должны заняться своими непосредственными обязанностями, а не погрязнуть во внутрипартийных склоках.

Яркий тому пример упомянутое усиление позиций «Яблока» в Москве и Петербурге. Однако либералы, получившие заветные мандаты, предпочли выяснять внутренние отношения, а не закреплять успех, который в будущем мог бы вернуть партию в федеральный парламент. Так, 21 февраля из «Яблока» был исключен Максим Кац, претендовавший на ведущую роль в столичном подразделении, и 15 его сторонников. Интересно, что в 2017 году Каца уже пытались исключить из «Яблока» за сотрудничество с также оппозиционной КПРФ.

Госдума — не место для внутренних склок

Как видно, Галлямов и Шульман верно оценивают перспективы оппозиции — она не готова. Но они скромно умалчивают тот факт, что в состоянии перманентной неготовности российские либералы находятся последние 20 лет. Но значит ли это, что вся политическая система страны должна быть заморожена и ожидать, пока оппозиционеры все же перестанут думать о себе, а обратят внимание на избирателей?

Политическая импотенция либералов — сугубо их личная проблема, которая не должна интересовать на всю страну. А значит, решение о проведении или непроведении досрочных выборов должно приниматься с учетом лишь тех политических сил, которые способны представлять интересы своих избирателей в любых ситуациях, а не только комфортных.