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Малькевич призвал проверить, откуда у главреда НГ Муратова недвижимость за 350 млн рублей

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Малькевич отреагировал на обнаружение у главреда НГ Муратова имущества за 350 млн рублей

Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов скрывает элитную недвижимость на общую сумму 350 миллионов рублей. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, Муратов обогащается из-за законодательных и этических перекосов российской системы СМИ.

«Это вопрос различных законодательных и этических перекосов российской системы СМИ, — отреагировал Малькевич на итоги расследования ФАН о финансовых и имущественных активах Муратова и членов его семьи. — В связи с этим мне хочется вернуться к моей любимой теме о том, что федеральный закон «О средствах массовой информации» 1991 года необходимо менять, потому что он устарел, потому что он не регулирует вопросы, связанные с новыми медиа, не регулирует Интернет и целый ряд других актуальных сегодня моментов, в том числе работу так называемых независимых СМИ».

По словам Малькевича, любой руководитель государственного СМИ, особенно в регионах, сегодня находится под увеличительным стеклом.

«Они вынуждены публиковать сведения о своих доходах и имуществе, если у них форма предприятия — государственно-бюджетное учреждение и так далее. То есть главный редактор областной газеты или областного телеканала вынужден рассказывать, откуда у него машина или квартира, и все это смакуется и обсуждается. К слову, под точно таким же пристальным вниманием находятся ректоры вузов, руководители государственных музеев. И получается, что одним нельзя ничего, а другим можно все», — удивился глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Малькевич отреагировал на обнаружение у главреда НГ Муратова имущества за 350 млн рублей

Малькевич констатировал, что за последние годы в России существенно выросла прослойка так называемых независимых СМИ и в регионах — тоже.

«Конечно, непонятно, от кого «не зависят» эти СМИ и на какие средства они обличают чиновников, своих коллег и прочих, кроя их на чем свет стоит. Но еще более непонятно, почему «Новая газета» и другие сами не хотят отвечать на вопросы, которые задают другим. Это очень странная история, на которую стоит обратить внимание хотя бы консолидированному профессиональному сообществу. Другой вопрос — может ли оно как-то повлиять на имеющуюся несправедливость.

Да, у нас есть общественная коллегия жалоб на прессу, есть Союз журналистов России. Но с их стороны может исходить лишь моральное порицание. Мол, ребята, а что это вы так богато живете, выгодно отличаясь от всех остальных, кто в прямом смысле влачит бедственное существование. Да, я знаю, как еле-еле сводят концы с концами реально независимые журналисты в глубинке. И как не отреагировать на богатства, имеющиеся у так называемых независимых журналистов?» — заметил Малькевич.

Он настоял на том, что расследование ФАН о дорогих владениях семьи Муратова должно стать предметом пристального изучения компетентных органов. О своем намерении инициировать такую проверку ФАН сообщил главреду «Новой газеты» в официальном запросе

Малькевич отреагировал на обнаружение у главреда НГ Муратова имущества за 350 млн рублей

«Раз пока нет законодательного регулирования этого момента, нужно выяснить природу происхождения активов главного редактора «Новой газеты». Законно ли он приобрел все эти квартиры, дома и земельные участки?

И все же я убежден, что законодательство должно регулировать такие вопросы, как и то, что блогерам можно все, а СМИ — почти ничего. Почему государственные СМИ загнаны под лавку и их регулируют направо и налево? Мол, почему сотрудник поехал в командировку не в стоячем, а сидячем вагоне, почему закупили скрепки у этого поставщика, а не того? И это не шутки! А так называемые независимые СМИ могут позволить себе все что угодно, потому что они не обязаны отчитываться о деньгах, которые получают неизвестно откуда. Безусловно, это вызывает резонные вопросы. Как говорил один из диктаторов: «Друзьям — все, остальным — закон». Мы имеем дело с историей наоборот. Они проводят так называемые расследования с разоблачениями, а если появляются поползновения в их сторону, трубят о цензуре, каких-то нападках и так далее… В общем, предлагаю подумать, как убрать эту несправедливость, когда две трети журналистов, работающих на государство, вынуждены отчитываться за каждый свой шаг, а те, кто государство поливают, делают это, ни в чем себя не ограничивая», — добавил Александр Малькевич.

Напомним, в 2019 году в ФАН обратился сотрудничавший с «Новой газетой» человек, который рассказал о «внутренней кухне» либерального издания. По его словам, размещение в НГ заказных материалов поставлено на поток: за одну публикацию главный редактор Муратов требует два миллиона рублей, а если заказчиком выступает источник, «сливающий информацию», то стоимость «заказухи» снижается до полтора миллиона.

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