Малькевич призвал проверить, откуда у главреда НГ Муратова недвижимость за 350 млн рублей

Федеральное агентство новостей провело расследование и выяснило, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов скрывает элитную недвижимость на общую сумму 350 миллионов рублей. По мнению председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича, Муратов обогащается из-за законодательных и этических перекосов российской системы СМИ.

«Это вопрос различных законодательных и этических перекосов российской системы СМИ, — отреагировал Малькевич на итоги расследования ФАН о финансовых и имущественных активах Муратова и членов его семьи. — В связи с этим мне хочется вернуться к моей любимой теме о том, что федеральный закон «О средствах массовой информации» 1991 года необходимо менять, потому что он устарел, потому что он не регулирует вопросы, связанные с новыми медиа, не регулирует Интернет и целый ряд других актуальных сегодня моментов, в том числе работу так называемых независимых СМИ».

По словам Малькевича, любой руководитель государственного СМИ, особенно в регионах, сегодня находится под увеличительным стеклом.

«Они вынуждены публиковать сведения о своих доходах и имуществе, если у них форма предприятия — государственно-бюджетное учреждение и так далее. То есть главный редактор областной газеты или областного телеканала вынужден рассказывать, откуда у него машина или квартира, и все это смакуется и обсуждается. К слову, под точно таким же пристальным вниманием находятся ректоры вузов, руководители государственных музеев. И получается, что одним нельзя ничего, а другим можно все», — удивился глава комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций.

Малькевич констатировал, что за последние годы в России существенно выросла прослойка так называемых независимых СМИ и в регионах — тоже.

«Конечно, непонятно, от кого «не зависят» эти СМИ и на какие средства они обличают чиновников, своих коллег и прочих, кроя их на чем свет стоит. Но еще более непонятно, почему «Новая газета» и другие сами не хотят отвечать на вопросы, которые задают другим. Это очень странная история, на которую стоит обратить внимание хотя бы консолидированному профессиональному сообществу. Другой вопрос — может ли оно как-то повлиять на имеющуюся несправедливость. Да, у нас есть общественная коллегия жалоб на прессу, есть Союз журналистов России. Но с их стороны может исходить лишь моральное порицание. Мол, ребята, а что это вы так богато живете, выгодно отличаясь от всех остальных, кто в прямом смысле влачит бедственное существование. Да, я знаю, как еле-еле сводят концы с концами реально независимые журналисты в глубинке. И как не отреагировать на богатства, имеющиеся у так называемых независимых журналистов?» — заметил Малькевич.

Он настоял на том, что расследование ФАН о дорогих владениях семьи Муратова должно стать предметом пристального изучения компетентных органов. О своем намерении инициировать такую проверку ФАН сообщил главреду «Новой газеты» в официальном запросе.

«Раз пока нет законодательного регулирования этого момента, нужно выяснить природу происхождения активов главного редактора «Новой газеты». Законно ли он приобрел все эти квартиры, дома и земельные участки? И все же я убежден, что законодательство должно регулировать такие вопросы, как и то, что блогерам можно все, а СМИ — почти ничего. Почему государственные СМИ загнаны под лавку и их регулируют направо и налево? Мол, почему сотрудник поехал в командировку не в стоячем, а сидячем вагоне, почему закупили скрепки у этого поставщика, а не того? И это не шутки! А так называемые независимые СМИ могут позволить себе все что угодно, потому что они не обязаны отчитываться о деньгах, которые получают неизвестно откуда. Безусловно, это вызывает резонные вопросы. Как говорил один из диктаторов: «Друзьям — все, остальным — закон». Мы имеем дело с историей наоборот. Они проводят так называемые расследования с разоблачениями, а если появляются поползновения в их сторону, трубят о цензуре, каких-то нападках и так далее… В общем, предлагаю подумать, как убрать эту несправедливость, когда две трети журналистов, работающих на государство, вынуждены отчитываться за каждый свой шаг, а те, кто государство поливают, делают это, ни в чем себя не ограничивая», — добавил Александр Малькевич.

Напомним, в 2019 году в ФАН обратился сотрудничавший с «Новой газетой» человек, который рассказал о «внутренней кухне» либерального издания. По его словам, размещение в НГ заказных материалов поставлено на поток: за одну публикацию главный редактор Муратов требует два миллиона рублей, а если заказчиком выступает источник, «сливающий информацию», то стоимость «заказухи» снижается до полтора миллиона.