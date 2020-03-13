Оппозиция начала взывать о помощи к ЕС с оценкой поправок в конституцию

Накануне, 10 марта, Государственная дума и Совет Федерации окончательно одобрили проект поправок к Конституции России. Региональные парламенты также положительно отнеслись к инициативе. Но окончательное решение остается за народом России, который скажет свое слово 22 апреля. Однако либеральная оппозиция недовольна и составила обращение в Евросоюз.

Так, на портале change.org появилось обращение, поданное от лица граждан России. Составители призывают Совет Европы и Парламентскую ассамблею запросить у Венецианской комиссии оценку того, соответствуют ли поправки стандартам СЕ. Вот только стоит ли считать составителей и людей, подписавших эту петицию, представителями граждан России, — вопрос.

Например, создателем петиции на портале указан Станислав Станских, он же числится первым подписантом.

В России Станских не живет уже почти пять лет, осенью 2015 года он сбежал в США и теперь является научным сотрудником Университета Северной Каролины. Свое бегство объяснил тем, что в России никто не принял его позицию по Крыму, который он требовал отдать Украине. Также он пожаловался, что бывшие коллеги в Общественной палате Звенигорода считают его шпионом.

Что интересно, коллеги эту информацию подтвердили. Станских они действительно не любили, и это мягко говоря. Причина такого негативного отношения была в том, что общественник очень любил действовать за спиной у коллег и говорить от лица всей Общественной палаты, хотя его никто не поддерживал.

Еще одно интересное замечание, что Станских проходил какое-то обучение в Польше. Также есть информация, что он несколько раз выезжал на некие оппозиционные конференции за границу. Сам общественник о своих поездках по понятным причинам никогда не рассказывал, поэтому куда именно он ездил и чем занимался, пока неизвестно.

Однако кое-какая конкретика о его образовании все же имеется. В 2012 году Станских прошел обучение в скандально известной «Московской школе гражданского просвещения», признанной иноагентом. Организация была основана с подачи Совета Европы в 1992 году.

В совете попечителей школы числились такие персонажи, как Анжела Стент, сотрудник Национальной разведки США по России и Евразии в совете по национальной безопасности в 2004–2006 годах, и Чарльз Гати, бывший старший советник Госдепартамента США по политическому планированию. Изначально школа содержалась также на деньги США, финансирование шло по линии USAID (Агентство США по международному развитию). Как видно, у жителей Звенигорода были все основания подозревать Станских в шпионаже.

Но самое интересное, что в 2013 году общественник сам говорил, что конституцию не только можно, но и нужно изменять и реформировать. Более того, в США Станских как раз работал над собственным проектом конституционной реформы в России. Так что не совсем понятно, что же его так взбудоражило.

Поддержали петицию Станислава Станских не менее сомнительные персонажи, давно уже никак не связанные с Россией. Среди них экономист и поклонник Алексея Навального Сергей Гуриев, уехавший во Францию в 2013 году. Свою подпись оставил публицист Александр Морозов, проживающий в Чехии и преподающий юным оппозиционерам журналистику в местном Центре Бориса Немцова. Поспешил засветиться Владимир Кара-Мурза, который также проводит в США времени больше, чем в России, и регулярно требует от Вашингтона вводить санкции против России. По факту они пытаются за всю Россию решить судьбу конституционных поправок и передать право решать будущее страны Совету Европы.

Всего 127 человек, которые так или иначе связаны с зарубежными странами. Одни довольствуются грантами, другие же даже не появляются в России. Но всех их вдруг озаботили поправки в конституцию страны. Да, формально эти персонажи остаются гражданами России, но остается открытым вопрос морали. Могут ли эти «формальные тоже россияне» говорить от лица всего народа или же судьба России должна находиться в руках тех, кто живет и работает в ней? С уверенностью можно сказать одно — судьбу Конституции России должны решать сами россияне, а не бюрократы в кабинетах Брюсселя и Вашингтона.