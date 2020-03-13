Правоохранительные органы проверят публикацию «Эха Москвы», содержащую признаки оскорбления власти

«Неосторожное заступничество» журналистки Карины Орловой за миллиардера Михаила Ходорковского может обернуться для нее самой и «Эха Москвы» крупным штрафом за оскорбление и проявление неуважения к государству, органам власти.

Интервью Путина ТАСС

Президент Российской Федерации в проекте ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» затронул тему развития бизнеса в РФ. В диалоге с журналистом Андреем Ванденко глава РФ рассказал о произошедших за последние годы переменах. По словам Путина, инвестиционная привлекательность страны значительно выросла благодаря целенаправленным усилиям государства. Если в начале 2000-х годов инвестиции в РФ составляли 1 миллиард долларов, то сегодня — 540 миллиардов.

В рамках дискуссии на данную тему Ванденко спросил президента, насколько безопасно инвесторам вкладывать деньги в крупный российский бизнес, когда у всех на слуху уголовные дела Михаила Ходорковского, Сергея Магнитского и Майкла Калви.

«Ходорковский — жулик, и компания (ЮКОС. — Прим. ред) замешана не просто в жульнических операциях, а в убийствах. <…> Что касается Калви. Сейчас правоохранительные органы разбираются. <...> Я не могу сказать, виновен он или нет», — заявил президент.

По словам Путина, на сегодняшний день необходимо работать над устойчивостью системы и принимать меры «по стабилизации правил игры» в экономике.

«Чем более надежной будет защита инвестиций, собственности, имущества, тем, конечно, людям, которые вкладывают инвестиции, вкладывают деньги, будет спокойнее», — отметил Путин.

Разжигание ненависти на страницах «Эха Москвы»

Позиция президента по отношению к «торгашам», осужденным и уголовно преследуемым бизнесменам вызвала острую реакцию у либеральной общественности. Так, журналист «Эха Москвы» Карина Орлова опубликовала запись в своем Facebook под названием «Торгаш с ксивой», в которой поделилась своим мнением относительно того, кого можно считать «торгашами». Эта же запись позднее была опубликована на сайте «Эха Москвы».

В своей публикации Орлова отметила, что бизнесмены — это талантливые люди, находящиеся в конкурентной среде и добивающиеся всего сами. По ее мнению, якобы настоящие «торгаши» — это представители государственных органов. В отдельную когорту журналистка выделила сотрудников правоохранительных органов (полицию, ФСБ) и прокуратуру.

Не выбирая слов, Орлова дала свою негативную характеристику сотрудникам правоохранительных органов, назвав их «бездарными, тщеславными, жадными и просто подлыми мелкими тварями». По мнению журналистки, представители этой части общества имеют амбиции как у бизнесменов, но не имеют столько ума.

В «запале заступничества» Орлова назвала и самого президента «торгашом с ксивой», поставив российского лидера в один ряд с теми, кого она презирает. Эти высказывания, в свою очередь, могут иметь признаки состава правонарушения по статьям 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Орлова накликала беду

Обратим внимание еще раз, что текст из Facebook Орловой опубликован на сайте в разделе «Блоги». Это важно потому, что материалы для размещения на интернет-ресурсы радио допускаются только с согласия главного редактора Алексея Венедиктова. То есть предполагается, что он проверил и одобрил публикацию мнения журналистки. И теперь «неосторожная» критика Орловой в адрес правоохранительных органов и президента РФ может выйти боком как ей самой, так и «Эху Москвы».

Такое выражение, как «бездарные, тщеславные, жадные и просто подлые мелкие твари», в адрес правоохранительных органов, прокуратуры и других представителей власти содержит признаки оскорбления, унижения, проявления явного неуважения к обществу и государству. Орлова в неприличной форме унизила человеческое достоинство определенной социальной группы, находящейся в связанной системе отношений.

Законодательство Российской Федерации устанавливает ответственность за подобные деяния — как административную, так и уголовную.

В настоящий момент можно говорить о том, что публикация Орловой содержит признаки правонарушения, предусмотренного несколькими статьями КоАП РФ: 20.1 «Мелкое хулиганство» и 20.3.1 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Материал Орловой может повлечь возбуждение административного производства и наложение на «Эхо Москвы» штрафа до 500 000 рублей.

Мы обратились с запросами в правоохранительные органы с просьбой провести правовой анализ материала «Эха» компетентными специалистами и привлечь к ответственности виновных в случае нарушения закона.