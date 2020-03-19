Навальный лишился спонсорских денег Чичваркина после закрытия фонда поддержки ФБК

Лондонский «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» бежавшего в Британию Евгения Чичваркина ликвидируется спустя три месяца. Об этом сообщает Telegram-канал «Фонд бабла с коррупцией» со ссылкой на сайт Регистрационной палаты Великобритании.

Основатель «Евросети», либертарианец и оппозиционный активист Евгений Чичваркин открыл «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» в ноябре 2019 года. По признанию Чичваркина, организация создана для удобства финансирования ФБК (признан иноагентом), а также российских либертарианцев из-за рубежа.

Как полагают авторы канала «Фонд бабла с коррупцией», причиной ликвидации организации стало подозрение западных спонсоров в сотрудничестве основателей фонда с российскими спецслужбами. Учредитель фонда Екатерина Терешкина, личная помощница Чичваркина, ранее работала в ФСБ преподавателем английского языка. Связи Терешкиной на Лубянке, как и способность Навального в крайне сжатые сроки получать необходимые паспорта и визы, могли насторожить иностранных жертвователей.

Чичваркин эмигрировал в Британию в 2008 году из-за возбужденного уголовного дела по статьям «Похищение человека» и «Вымогательство». В 2011 году дело было прекращено, однако бизнесмен так и не вернулся в Россию. В Лондоне Чичваркин ведет ресторанный бизнес, а кроме того, участвует в политических проектах Михаила Ходорковского, также сбежавшего из России после обвинений по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Помимо рабочих, олигархов связывают также личные отношения — Ходорковский является крестным отцом дочери Чичваркина.

Вероятно, одним из главных жертвователей «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» являлся именно Ходорковский. В Лондоне проживают и другие спонсоры Навального. Некоторые из них, как семья миллиардеров Зиминых, не скрывают регулярную помощь ФБК, другие перечисляют деньги тайно. Ранее Чичваркин сообщал, что ежедневно переводит Навальному по 100 тысяч рублей от анонимных жертвователей.

Максимально непрозрачная форма поступлений от «Фонда борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» могла значительно упростить иностранное финансирование Навального, особенно в условиях повышенного внимания к источникам дохода блогера из-за уголовного дела об отмывании 75 миллионов рублей сотрудниками ФБК, позволяющего ему совершать десятки путешествий ежегодно.

Напомним, ранее журналисты отследили финансирование Навального через биткоин-кошельки, проведя параллель между так называемыми «расследованиями» ФБК и крупными суммами перечислений.