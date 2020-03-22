Гаспарян: Откуда у Муратова эти миллионы?

У гражданской жены главреда «Новой газеты», как выяснило Федеральное агентство новостей, есть недвижимость на 350 миллионов рублей. Как эталонный «борец с коррупцией» Дмитрий Муратов и его неофициальная вторая половина Ирина Столярова пришли к такому успеху, сам журналист объяснить не может. И не хочет. После публикации расследования журналисты не раз пытались связаться с Муратовым по телефону. В ответ – или молчание, или откровенное хамство.

По мнению известного российского радиоведущего, блогера, писателя и публициста Армена Гаспаряна, отсутствие реакции со стороны главреда «Новой газеты» было вполне ожидаемым.

«Значительная часть наших величайших либералов ментально зародилась в 90-х годах со всеми вытекающими из этой эпохи последствиями. Они это все сохранили в себе и преумножили, никакой там трансформации или термидора [контрреволюционного переворота] у этих людей быть не может. Привычка так себя вести никуда не девается, а все вопли, когда их ловят на подобного рода ну не совсем нравственном поведении… Это глубочайшая досада, потому что они не привыкли к такому. Либералы искренне считают, что для них должны существовать принципиально другие правила и нормы поведения, они же особенные», — заявил Гаспарян.

По его же словам, сам Муратов и дальше будет игнорировать расследование о его доходах, а вот в его «газете» статью ФАН «назовут пропагандой».

«Тут можно вспомнить, как сынуля Венедиктова (Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы». — Прим. ФАН) неоднократно нарушал правила дорожного движения. И что, была какая-то реакция по этому поводу? Нет, вот и здесь будет ровно то же самое, потому что есть два закона: один для них, и он какой-то своеобразный, а другой для всех остальных. ФАН же пытается этих «светлых» людей подвести под нравственные нормы, принятые в обществе. Но это бесполезно», — говорит политический аналитик.

Интересно вот что. Почти под каждым материалом «Новой газеты» висит плашка «Стать соучастником», которая призывает читателей поддержать бедствующее издание рублем. В свете расследования ФАН это выглядит как насмешка над аудиторией либерального СМИ, особенно если учитывать, что семья Муратова владеет недвижимостью в 350 миллионов рублей.

«Когда Муратов клянчит деньги, он подразумевает, что это не он будет делать, он же выше этого. Если внимательно посмотреть на информационную повестку, то нищеброднее людей, чем российские либералы, в принципе не существует. У меня только один вопрос – а вот эти все миллионы, они откуда? Я каждый день читаю про тяжелую судьбу российских оппозиционеров. Что у них нет денег, что они вынуждены просить донаты, а потом смотришь, а они не вылезают из-за границы. Это классическая разводка, 90-е годы. Тогда были модны финансовые пирамиды [МММ], и эти люди единственное, что запомнили, это свой собственный жизненный опыт. Они делают то же самое и сегодня, потому что лох – это не мамонт, он не вымрет никогда», — говорит Гаспарян.

Сотни, если не тысячи людей в России искренне верят, что оппозиционеры и либералы – это самый нищий и «забиваемые» властями классы людей, поэтому поддерживают их рублем. Но никто из читателей либеральной прессы не знает, что у руководства той же «Новой газеты» денег будет, наверное, побольше, чем у всех ее читателей вместе взятых.

Опять же в той же плашке есть строчка о том, что своим вкладом читатели издания поддерживают независимость журналистики в России. Но можно ли говорить о какой-либо независимости, если в «Новой газете» публикация заказных материалов поставлена на поток?

«А какая там независимость? <…> Это что, «Новая газета» с фейками и постоянным бредом, потоком сознания? Что там независимого? Они озвучивают вполне понятную антироссийскую повестку, о какой независимости может идти речь? Независимость от чего? От совести? Тогда да, наверно надо действительно признать, они независимы. ФАН уже не раз публиковал расследования по поводу «Новой газеты», и вряд ли ваша редакция получила официальный ответ хотя бы на одно из них. Простите за грубое слово, они даже не удосужились вас куда-подальше отправить, что тоже было бы хотя бы каким-то ответом. А они делают вид, что к ним это вообще не относится, дескать наша паства все равно об этом не узнает. Им было бы проще выйти и ответить: «Я презираю ФАН, его экспертов и не собираюсь вообще отвечать». Но они же даже это не способны сделать! Вот это, кстати, единственное исключение из их манеры поведения в 90-х годах, ведь тогда, если тебя называли, мягко говоря, геем, ты должен был либо выйти и ответить за это, либо признать себя таковым. Ну, соответственно, если «Новая газета» после вашего расследования молчит, значит, она себя таковой и признает. Все, отсутствие ответа в данном случае тоже ответ», — заключил Гаспарян.

Напомним, ранее ФАН выпустил расследование, в котором рассказывал о ценах на заказные материалы в «Новой газете», публикация которых там поставлена на поток. Так, за публикацию «заказухи» главный редактор предлагает заказчикам заплатить от двух миллионов рублей, а постоянным клиентам, со скидкой, от 1,5 миллиона рублей.