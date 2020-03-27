Стамбул превратился в кошмар для туристов из-за разрухи, мусора и агрессивных турок

Новый тип коронавирусной инфекции стремительно распространяется по Турции и угрожает здоровью туристов. Как уже рассказывало Федеральное агентство новостей, эпидемия в буквальном смысле опустошает туристический центр страны: отдыхающие торопятся вернуться домой, местные жители боятся выйти на улицу.

Корреспондент ФАН выяснил: поразившая всю планету болезнь — далеко не единственная опасность, подстерегающая туристов на улицах Второго Рима. Смотрите наш видеорепортаж из Стамбула.

Главная туристическая улица Стамбула Истикляль как всегда радует глаз живописной архитектурой и всевозможными лавками с турецкими сладостями, украшениями, текстилем. Сворачиваем на улицу Асмалы Месджит. Через двести метров обнаруживаем вот такую картину.

В исторической части города рухнул дом. У соседних зданий частично обвалились стены. Одно из них укреплено подпорками, и, видимо тоже скоро обрушится.

«Мой друг проходил мимо этого дома, и через десять минут все обрушилось, — рассказала корреспонденту пожилая туристка из Турции Невин Нолиджи. — Дело в том, что власти не отремонтировали его вовремя. Поэтому в один прекрасный день, когда пошел сильный дождь, дом просто рухнул».

Туристы стараются быстрее пройти мимо устрашающего места, боясь, как бы что-нибудь не свалилось им на голову — вокруг никакой ограды. Лишь где-то сбоку без дела стоит пара решеток. На безопасность людей местным властям попросту наплевать.

«Конечно, это небезопасно, — говорит Невин Нолиджи, — но правительство разрешает нам здесь ходить!»

Пожилой турок собирает арматуру, еще один мужчина выгуливает на развалинах собаку. Напротив — здание гостиницы. Окна постояльцев выходят прямо на «великолепный» вид.

«Я уже видел подобную картину на одной улице Стамбула два-три года назад. Тогда с похожего дома что-то упало на человека, — заявил корреспонденту ФАН житель Стамбула Волкан Баба. — Это место может быть так же опасно. Вот эти ограждения власти должны установить вдоль тротуара. И вообще, я считаю, они должны тщательнее проверять строительные компании».

Ближе к вечеру на этой же улице туристов поджидает другой неприятный сюрприз — накопившийся за день мусор офисные работники вываливают под ноги прохожим. К утру разорванные мешки уберут, но от этого приятнее не становится. Можно представить, какая антисанитария здесь летом. Где вы, экоактивисты?

Туристка из Саратова Анна Демчук живет в отеле поблизости и старается не замечать грязи вокруг.

«Я просто не смотрю сюда! — говорит девушка. — Стамбул грязный город. Мы были в Таиланде, в Азии. Мне кажется, когда ты сюда приезжаешь, ты понимаешь, что можешь это увидеть».

Внезапно к нам подошел местный житель. Агрессивно размахивая руками, молодой человек стал упрекать нас в том, что мы снимаем разбросанный по тротуару мусор.

«Заткнитесь, вы именно этим и занимаетесь!» — воскликнул он.

После этого в ход пошли угрозы.

«Вы должны удалить все, что сняли!» — заявил возбужденный турок.

Молодой человек позвонил кому-то и попросил приехать, затем принялся преследовать журналистов ФАН, снимая происходящее на телефон. Несколько раз он подходил к прохожим, указывая в сторону съемочной группы.

К счастью, от «погони» удалось оторваться — помогла толпа прохожих сумрачного Истикляля. Выводы, между тем, мы сделали неутешительные: в самом сердце гостеприимного Стамбула безопасность туристов в любой момент может оказаться под угрозой. Либо из-за беспечности властей, либо из-за агрессивно настроенных жителей, которым действия иностранцев чем-то не понравятся.

Кстати, подобные «пейзажи» с мусором мы обнаружили практически на всех окрестных улицах Истикляля. Однако в отличие от похожей системы вывоза мусора в Европе ни утром, ни днем картина на них не меняется — бытовые отходы так и лежат на тротуарах круглые сутки.

Туристам в Стамбуле стоит быть всегда начеку. Например, безобидный чистильщик обуви может оказаться назойливым вымогателем купюр. Так, один турок предлагал нашему видеооператору почистить обувь «в подарок». После оказанной услуги, выяснилось, что он хочет за нее целых 35 лир. В Стамбуле столько стоит хороший обед в кафе. В ответ оператор протянул турку купюру в 5 лир. Налицо типичная попытка развода доверчивых иностранцев на деньги.

Россиянам находиться в туристическом центре Турции особенно опасно. Это показали недавние русофобские акции у здания Генконсульства России в Стамбуле, с помощью которых националистически настроенные активисты смогли разжечь среди турок ненависть к России и российским туристам. Учитывая эскалацию напряженности в Сирии, нет никаких гарантий, что беспорядки не повторятся вновь. Поэтому ФАН призывает россиян взвесить все риски, прежде чем отправиться в эту страну.