Член КПРФ Левченко выдвинется в губернаторы Иркутской области, несмотря на скандалы

Бывший губернатор Иркутской области член КПРФ Сергей Левченко имеет достаточно негативную политическую репутацию. За свой срок в качестве главы региона он успел прославиться как капиталист, поставивший личное обогащение выше интересов общества. Несмотря на отстранение от должности в 2019 году, политик ездит на коммунистические форумы и озвучивает персональные рекомендации по развитию некогда возглавляемой им территории.

Очередные губернаторские выборы пройдут в Иркутской области уже этой осенью. СМИ предполагают, что Левченко может объявить о своем участии в выборах. Соответствующее мнение появилось после пресс-конференции КПРФ в декабре 2019 года, когда экс-губернатор лично допустил такую возможность. На что рассчитывает политик в этом случае, сказать сложно, ведь в открытом доступе имеется информация, указывающая, что коммунист тесно связан с миром больших денег и коррупцией.

Неудавшийся губернатор и капиталист

Коренной ангарчанин Сергей Левченко был губернатором Иркутской области с октября 2015-го по декабрь 2019 года. Его срок в качестве главы региона оборвался за год до официального завершения — коммунист ушел в отставку по собственному желанию. У этого решения имеется предметное объяснение.

За несколько лет губернаторства в адрес члена КПРФ поступала критика, СМИ обвиняли его в обворовывании жителей родного Ангарска, сокрытии недвижимого имущества и нецелесообразно дорогостоящих командировках в страны Европы за счет регионального бюджета. Одной из последних его «заслуг», которые описывают политика как жадного до денег чиновника, стало внесение в Заксобрание Иркутской области законопроекта об увеличении зарплаты самому себе и другим госслужащим региона на 44%.

Также общественный резонанс вызвала новость о связанной с губернатором Левченко компании «Звезда». С 2018 по 2019 год она получала контракты по замене лифтового оборудования в Ангарске, Иркутске и Саянске. Предприятие должно было заменить 246 лифтов в многоквартирных домах. Сумма соглашения составила более 500 млн рублей. Впоследствии выяснилось, что стоимость замены одного лифта оказалась на 100 тыс. рублей выше, чем у других подрядчиков. Директором компании был Олег Хамуляк — Генеральная прокуратура и Следственный комитет обвинили его в хищении 185 млн рублей.

Как сообщил в интервью порталу «ВСП.ru» источник, знакомый с ситуацией, за «Звездой» был целый «букет преступлений», включая картельный сговор. Комментируя данный инцидент, коммунист встал на защиту завода и предположил, что уголовное дело распадется в суде и что правоохранители будут за него «извиняться».

В этом моменте важно отметить, что, когда Левченко был губернатором, предприятие не только работало, несмотря на многочисленные жалобы на некачественную замену лифтов, но и выигрывало государственные тендеры без конкурса. Иными словами, организация продолжала функционировать благодаря протекторату «руководства» региона.

Для того, чтобы указать, что амбиционный коммунист является обыкновенным коррупционером, далеко идти не придется. Дело в том, что единственный учредитель завода «Звезда» — начальник юридического отдела ЗАО «Стальконструкция» Андрей Александрович Ядришников. Он же по «совпадению» являлся членом Избиркома Иркутской области от КПРФ с правом решающего голоса. Еще одной нитью, указывающей на связь Сергея Левченко с миром бизнеса и больших денег, является тот факт, что гендиректором «Стальконструкции» выступает его сын Андрей.

Тулунский «врун»

Наиболее ярким событием, ставшим «последним гвоздем» в политической карьере Левченко, стало наводнение в регионе в июне 2019 года. Как писал «Коммерсант», позиции губернатора сильно ухудшились из-за того, что он не смог справиться с последствиями аномальных ливней. Тогда за время паводка подтопило около 17 тыс. жилых домов, более 42 тыс. человек лишились жилья, 26 погибли. Сильнее всего от стихийного удара пострадали жители городов Нижнеудинск и Тулун.

Комментируя отставку Левченко, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что команда губернатора Иркутской области фактически расписалась в некомпетентности и невозможности принятия оперативных решений. Также она напомнила, что федеральный центр выделял финансовые ресурсы на ликвидацию последствий наводнения и своевременно реагировал на запросы, однако в конечном итоге «цепочка прерывалась».

Ситуацию с наводнением пришлось урегулировать временно исполняющему обязанности губернатора Игорю Кобзеву. Именно он сдвинул с мертвой точки строительство домов для жителей Тулуна. Впрочем, Сергей Левченко считает иначе. На своей странице в Facebook коммунист 3 марта написал, что строительные площадки в Тулуне «выглядят заброшенными», прикрепив фотографии с собой на переднем плане.

Почему Левченко решил озаботиться проблемами пострадавших от паводка людей, не находясь в статусе губернатора, не ясно. В то же время очевидно, что подобные публикации нацелены на зарабатывание политических очков. До очередных выборов губернатора менее полугода, а значит, его «возмущения» в Интернете касательно обстановки в Иркутской области и оппоненту в лице Кобзева далеко не случайны.

Левченко манипулирует ситуацией с целью самопиара в преддверии губернаторских выборов. Коммунист специально не вспоминает, что строительство обещанных домов пострадавшим от паводка гражданам остановилось еще при нем, и рассчитывает, что читающие его блог люди это проигнорируют.

Своей недавней поездкой в Тулун он хотел показать людям обеспокоенность, однако получилось только продемонстрировать свое же двуличие. Когда Тулун «затопило», забота Левченко о гражданах выражалась в бесконечной волоките с получением материальной помощи и неспособности своевременного начала строительства.

В результате такой подход к «проблеме» закончился тем, что люди остались зимовать в затопленных и отсыревших домах. Интересно, что при всем этом экс-губернатор не забыл «позаботиться» о себе и своей команде, увеличив зарплату на 44%.

«Жизнь покажет»

Сам Левченко о своих губернаторских амбициях напрямую сообщать не торопится, ограничиваясь заявлениями в духе «жизнь покажет» и что жителям Иркутской области следует ожидать «интересных и удивительных событий» в ближайшем будущем. Что имел в виду бывший глава региона, также неясно, однако логично, что речь идет о намеке на возможное участие в выборах. Кроме того, ряд факторов свидетельствует о стремлении коммуниста получить электоральную поддержку.

За несколько лет «правления» Левченко население Иркутской области столкнулось с множеством проблем. Вместо того, чтобы заниматься их урегулированием, губернатор ездил в дорогие зарубежные командировки и «крышевал» бизнес.

Если КПРФ снова сделает ставку на Левченко и выдвинет его как кандидата на выборах губернатора Иркутской области, этот шаг может вызвать ряд объективных вопросов к руководству партии, пропагандирующему неприязнь и отрицание капитализма.