Глава «Альянса врачей» Васильева явилась в МВД для дачи объяснений за распространение фейков

Москва, 26 марта. Главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву могут обязать выплатить штраф за распространение дезинформации о распространении коронавируса в России. В четверг, 26 марта, она посетила УВД по ЮАО ГУ МВД в Москве, где дала объяснения о публикации фейков на YouTube-канале объединения.

Вызов Васильевой в отделение полиции связан с запросом Федерального агентства новостей. МВД планирует изучить опубликованный на канале «Альянса врачей» ролик с участием главы профсоюза на предмет публикации недостоверной информации на тему распространения коронавируса в России. О необходимости посетить отделение МВД личного врача блогера Алексея Навального по телефону уведомил начальник отдела уголовного розыска по Москве Сергей Логинов, отметив, что обращение с просьбой о проверке поступило от ФАН.

В видеоролике Васильева рассказала о «бушующей лжи властей и запугивании медработников» на фоне быстро распространяющейся по всему миру эпидемии нового коронавируса. Как считает глава альянса, руководство страны якобы принуждает врачей «скрывать реальную информацию и молчать об отсутствии средств защиты», поэтому врач Навального призвала коллег «не идти на поводу у властей» и отказаться от работы, пока медикам не будут предоставлены средства индивидуальной защиты.

Стоит отметить, что в России уже зафиксирован подобный прецедент. Жительнице Липецка за распространение недостоверной информации был выписан штраф согласно статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ч. 9 ст. 13.15 КоАП). Как установило следствие, россиянка прочитала в рабочей группе организации, в которой ранее работала, три сообщения, содержащие недостоверную информацию о якобы сокрытии властями реального числа зараженных коронавирусной инфекцией. Далее липчанка переслала сообщения в родительский чат группы детского сада, чем создала угрозу общественной безопасности.

Вполне вероятно, что наказание для Васильевой может быть гораздо строже. Если жительница Липецка поделилась фейками один раз и среди узкой аудитории, то глава «Альянса врачей» сама является источником дезинформации, постоянно публикуя на канале ничем не подкрепленные данные о якобы «сокрытии реального количества заболевших». Кроме того, на канал профсоюза только в YouTube подписано почти 62 тысячи человек, а следовательно, откровенные фейки ретранслируются на гораздо более широкую аудиторию, чем в случае с Липецком.