Серуканов призвал «Альянс врачей» перестать обманывать россиян о коронавирусе

Бывший юрист признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Виталий Серуканов в передаче «Прекрасная Россия бу-бу-бу» призвал руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву перестать сеять панику и обманывать людей в ситуации с коронавирусом.

Проверка полицией фейка Васильевой

Анастасия Васильева, возглавляющая созданный Алексеем Навальным профсоюз «Альянс врачей», не только пиарится на теме коронавирусной пандемии, но и сеет панику в обществе, предоставляя недостоверную информацию о количестве зараженных инфекцией. Одно из ее выступлений уже привело к проверке правоохранительными органами. Речь идет о видеоролике на YouTube под названием «Врачи говорят правду о коронавирусе», в котором Васильева заявила, что власти скрывают правду о развитии инфекции в России, скрывая случаи заболевания «внебольничной пневмонией».

Данная информация не соответствует действительности, что и привело к проверке полицией. В действиях Васильевой усматривается нарушение ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ — распространение в СМИ недостоверной информации, создающее угрозу причинения ущерба жизни и здоровью граждан. Административное правонарушение и проверку полицией Васильева решила использовать в свою пользу. Комментируя вызов сотрудников на дачу объяснения, глава «Альянса врачей» сообщила, что ее стремятся «допрашивать», хоть правда от этого не изменится.

«Нас запугивают, но мы считаем, что надо всем говорить правду», — заявила Васильева.

Попытка руководителя профсоюза «Альянс врачей» повысить свою репутацию и популярность на теме развития коронавируса вызвала критику со стороны бывшего юриста ФБК Виталия Серуканова. Во время стрима программы «Прекрасная Россия бу-бу-бу» он призвал Васильеву перестать обманывать людей и сеять панику в обществе.

Грязный пиар «Альянса врачей» на коронавирусе

По мнению Серуканова, Васильева пытается играть роль «правдоруба», на которого оказывают давление и пытаются повесить дело, вызывая на допрос. Хотя и в этом глава «Альянса врачей» приукрасила ситуацию в свою пользу. Ведь ее вызвали в полицию лишь на дачу показаний в связи с появившимся материалом проверки по сообщению о совершении правонарушения.

«Она говорит, что уголовный розыск ей заинтересовался. Я не знаю ни одного сотрудника Навального, которого посадили бы или против которого применили настоящую уголовную санкцию», — сообщил Серуканов.

Бывший юрист ФБК публично обратился непосредственно к Васильевой с призывом прекратить попытки раздувать панику в обществе и устраивать шумиху на столь серьезной проблеме, которая унесла жизни уже более 20 тысяч человек по всему миру.

«У меня к госпоже Васильевой есть всего одно предложение. Пожалуйста, хотя бы в такой трудный для нашей страны и всего человечества момент будьте людьми. Ведь вы никому хорошо не делаете своей паникой, вы никому не помогаете — ни больным, ни врачам, ни правительству, ни нам, грешным. Вы просто хайпуете. Кому лучше стало? Пока врачи по реанимациям спасают людей, вы делаете хуже, вы мелите языком. Поэтому, пожалуйста, охолонитесь хотя бы на этот сложный период, а там уже хоть трава не расти, как-нибудь вас потерпим», — подвел итог Серуканов.

Васильева готовит Россию к «итальянскому сценарию»

Понимая, что тема коронавируса является самой обсуждаемой в последние месяцы, Васильева решила использовать ее в корыстных целях. Несмотря на проверку правоохранительными органами в связи с распространением недостоверной информации о количестве заболевших в России, глава «Альянса врачей» не желает останавливаться на достигнутом. Вслед за роликом, который может привести ее к необходимости уплачивать штраф в размере до 100 тысяч рублей, Васильева выпустила еще один видеоролик на канале своего профсоюза. Он называется «Коронавирус в России. Готова ли страна к итальянскому сценарию?».

Учитывая тот факт, что Италия стала главным очагом распространения коронавируса в Европе и больше всех пострадала от инфекции, попытка Васильевой устроить сравнение с ситуацией в России направлена на создание паники. По официальной информации на 26 марта, в Италии число заболевших коронавирусом составляет 74 386 человек, а в России — всего 840 человек. Сравнение в данной ситуации неуместно.

В видеоролике руководитель «Альянса врачей» уверяет, что РФ не готова к масштабной борьбе с вирусом, поскольку не обладает нужным количеством средств защиты. Источник столь сомнительной информации Васильева не приводит, ее заявления голословны и направлены лишь на создание паники и необоснованную критику власти. Данный видеоролик также может быть использован правоохранительными органами в подтверждение нарушения ст. 13.15 КоАП РФ.