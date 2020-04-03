Задержанный с главой «Альянса врачей» журналист защищает педофилов и преступников

Москва, 3 апреля. Иностранный журналист Стивен Дерикс, задержанный вместе с главой профсоюза «Альянс врачей» Анастасией Васильевой в Окуловке, оказался пропагандистом издания NRC\Handelsblad, который освещает деятельность оппозиции в России для зарубежной прессы, причем в выгодном Западу свете.

Руководителя профсоюза «Альянс врачей», созданного одиозным блогером Алексеем Навальным, задержали на трассе М-11. Вполне вероятно, что речь идет о срежиссированной провокации. Во-первых, Васильева отправилась в Новгородскую область во время самоизоляции, а во-вторых, на месте задержания оказался Дерикс, который снял на камеру сопротивление главы профсоюза.

Как удалось выяснить «Политике Сегодня», оппозиционный журналист давно работает с российскими либералами по актуальным для них тематикам: нарушение свободы слова, политзаключенные, борьба с коронавирусом.

В частности, он выражал поддержку историку, главе НКО-иноагента «Мемориал» в Карелии Юрию Дмитриеву, обвиняемому в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летия. Дерикс освещал судебный процесс, представляя Дмитриева не педофилом, а деятелем культуры и исследователем «сталинского террора».

Кроме того, журналист освещал судебные процессы над Татьяной Котляр, которая занимает пост председателя калужского отделения НКО-иноагента «За права человека». Ее обвиняли в фиктивной регистрации иностранных граждан.

На счету Дерикса также помощь представителям организации «Открытая Россия» (признана нежелательной) в распространении фейков о «вине» РФ в трагедии рейса MH-17, помощь одиозному блогеру Алексею Навальному и его так называемому «Фонду борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) и участие в лондонском дискуссионном клубе НКО беглого олигарха Михаила Ходорковского в 2016 году.

Минувшим летом Дерикс распространял недостоверную информацию об избирательной кампании в Мосгордуму и активно работал не незаконных митингах в Москве. Особую поддержку выражал Любови Соболь и Илье Яшину.

В настоящее время журналист пытается посеять панику в российском обществе, заявляя о якобы «неготовности» страны к борьбе с пандемией коронавируса.

Примечательно, что такая же повестка и у Навального, а также его «Альянса врачей». Поэтому представляется более чем вероятным, что Дерикс не просто так оказался в Новгородской области, а специально приехал, чтобы снять провокацию и передать сведения в NRC\Handelsblad для очередного антироссийского материала.

Напомним, что в Новгородскую область Васильева отправилась в рамках социального проекта «Всероссийская мединспекция». Под предлогом доставки гумпомощи медикам она поехала в Окуловку. При этом местные медучреждения в масках не нуждались — все необходимое у них и так было в наличии.

Ассоциация управленцев здравоохранения уже выступила с заявлением, в котором подчеркивается, что Васильева пытается саботировать работу больниц и ставит под угрозу жизнь врачей и пациентов. Членов «Альянса врачей» никто на коронавирус не проверял, поэтому в ходе своих «инспекций» они могут как занести заразу в лечебные учреждения, так и вынести ее оттуда.