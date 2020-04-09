Региональные авиакомпании России просят помощи, без которой к июню обанкротятся

Региональные авиационные предприятия, выполняющие рейсы, которые магистральным компаниям кажутся недостаточно популярными, просят у правительства срочной помощи. Именно эти непопулярные направления, как правило, являются социально значимыми, многие из них доставляют людей в труднодоступные точки России. Пока о размерах субсидирования и объемах выплат этим компаниям ничего неизвестно. Федеральное агентство новостей решило разобраться, как они выживают в условиях тотальной отмены рейсов и фактически полной остановки работы.

Субсидирование

На данный момент в список авиакомпаний, подлежащих субсидированию со стороны государства из-за вынужденного простоя во время пандемии COVID-19, входят пять крупнейших предприятий гражданской авиации. Однако Профсоюз летного состава уверен, что необходимо спасти еще минимум 13 компаний, которые выполняют региональные рейсы, для «магистральщиков» не очень привлекательные, но столь важные для пассажиров.

«Мы сейчас обратились через ФНПР (Федерацию независимых профсоюзов России. — Прим. ФАН) к [Михаилу] Мишустину, председателю правительства, с просьбой внести в список системообразующих предприятий еще 13 авиакомпаний, в том числе региональных, — говорит председатель координационного совета Профсоюза летного состава России Мирослав Бойчук. — У нас вначале семь компаний внесли. Но мы снова обратились, чтобы, кроме этих семи, еще 13 компаний добавили. Все, что можно, делаем».

Помимо того, что региональные авиакомпании доставляют пассажиров в дальние, небольшие точки нашей страны, они также обеспечивают работой большое количество пилотов, бортпроводников, представителей наземных специальностей. В случае банкротства все эти люди окажутся безработными. А ведь, как правило, региональные авиакомпании находятся не в Москве или Санкт-Петербурге, а в городах, где трудоустроиться очень сложно.

«Смартавиа»

ФАН решил разобраться на примере одной из компаний, которая до пандемии выполняла множество рейсов, а сейчас их количество сократилось до двух в день. АО «Нордавиа — региональные авиалинии» — торговая марка «Смартавиа» — до ввода режима самоизоляции выполняло до 40% всех перевозок на Северо-Западе. Назвать компанию «местечковой» неправильно, она летает в Поволжье, есть и международные перевозки: Азербайджан, Армения. Но самое главное — это основная компания, которая связывает Нарьян-Мар с «большой землей». У столицы Ненецкого автономного округа нет с другими городами ни автомобильного (трасса в процессе строительства), ни железнодорожного сообщения. Благодаря рейсам «Смартавиа» Нарьян-Мар связан с Санкт-Петербургом и Архангельском.

За два месяца, с начала сокращения объема перевозок, убыток компании составил 340 миллионов рублей. Изначально планировалось, что объемы сократятся до 10% от планируемых рейсов, в реальности же уже сейчас количество полетов упало до 2%. Поэтому закладываемые потери в апреле будут порядка 497 миллионов рублей при самом оптимистичном раскладе.

Главная проблема: такие компании, как правило, почти не имеют своего авиапарка. К примеру, у «Смартавиа» 12 воздушных судов, из них только три собственных, остальные в лизинге. Месячная выплата за одно судно варьируется от 240 до 250 тысяч долларов в месяц. То есть авиакомпания обязана отдать в месяц минимум 2 160 000 долларов только за лизинговые самолеты. Основные лизинговые компании, у которых взяли самолеты, — ирландские, такие как AerCap. Теперь все зависит от того, удастся ли договориться с компаниями об отсрочке платежа. Но в любом случае «Смартавиа» могут дать лишь отсрочку. Платить за неиспользуемые самолеты все равно придется, только позже. А полеты практически сошли на нет — рейсы сократились до 2–5% от запланированного числа. Плюс отчисления на технический резерв самолета — порядка 100 тысяч долларов в месяц. Суммы складываются астрономические. Для того, чтобы выжить, авиакомпании необходимо выполнять хотя бы 40% запланированного объема, что нереально в условиях самоизоляции.

Расходы

Сейчас у компании еще есть финансовые запасы для того, чтобы, согласно указу президента России, выплатить полные зарплаты сотрудникам. И тут есть небольшая особенность: «Смартавиа» — компания северная. Поэтому, в отличие от большинства предприятий гражданской авиации, у летного состава значительная часть заработной платы фиксированная, не зависящая от количества налета. Так что львиная доля «запасов» уйдет на зарплату сотрудникам. А она немаленькая. Согласно размещенным вакансиям на сайте, командир воздушного судна получает от 450 000 рублей в месяц. Второй пилот — от 298 000. Кроме этого, компания должна выдать деньги всем сотрудникам, включая технический состав и офисных работников. До мая деньги есть. А дальше — под вопросом.

«Мы обратились к вице-премьеру по социальным вопросам о том, чтобы было выполнено поручение президента о компенсации топлива авиакомпаниям за 2018 год, там где-то 23,6 миллиарда, — говорит представитель Профсоюза летного состава Мирослав Бойчук. — Обратились к министру транспорта, чтобы он нас проинформировал, какие конкретно меры принимаются в области гражданской авиации. То, что сейчас принято, — это косвенные меры, они в глобальном плане не улучшают ситуацию».

По словам Бойчука, апрель региональные авиакомпании более-менее выдержат. А вот уже в мае без вливаний со стороны государства предприятия начнут банкротиться. «Финансовые подушки» во многих компаниях очень небольшие. А расходы, даже при том, что не надо закупать топливо в прежних объемах, — огромные.

В ближайшие дни станет понятно, насколько возможна поддержка государством всех авиакомпаний, которые не только выполняют чартерные рейсы с туристами, выбирают популярные направления, но и летают в социально значимые, труднодоступные точки. Такие авиакомпании, как «Смартавиа», хорошо зарекомендовавшие себя на рынке, могут «провалиться» из-за длительного простоя.