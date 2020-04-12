Медики и биологи потребовали от Минздрава перестать закупать «Анаферон»

Гомеопатия снова попалась на подлоге. Сотрудники Санкт-Петербургского государственного университета изучили содержимое таблеток для рассасывания «Анаферон» и не обнаружили в популярном иммуномодулирующем и противовирусном средстве заявленных производителем веществ. Копия отчета по исследованиям имеется в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Все проанализированные масс-спектрометрией образцы не являются белками, информация о которых присутствует в базе данных Swiss Prot. Среди проанализированных аналитов веществ белковой природы не обнаружено. Активный компонент препарата «Анаферон» (антитела к гамма-интерферону человека афинноочищенные, с содержанием более 10-15 нг\г действующего вещества) не выявлен», — констатирует директор ресурсного центра «Развитие молекулярных клеточных технологий» Научного парка СПбГУ Кирилл Волков.

Как отметил вице-президент Общества специалистов доказательной медицины Василий Власов, производитель препарата, компания «Материа Медика Холдинг», уже давно продает гомеопатические препараты без соответствующей маркировки, чем вводит потребителей в заблуждение.

«Анализ подтвердил, что в этих препаратах ничего нет, кроме сахара. Люди, которые покупают гомеопатические препараты, платят деньги за сахар, — сказал профессор. — Жертвами пропаганды гомеопатии являются массы людей. Они думают: если лекарство продается в аптеке, значит, оно действует. Это вранье! Гомеопатические препараты не могут действовать. Разумные люди ни в коем случае не должны их использовать».

Как известно, концентрация действующего вещества в гомеопатических сахарных шариках невообразимо ничтожна. Степень разведения можно сравнить с одной молекулой на 25 наших Вселенных, говорят ученые. От приема таких «лекарств» можно ожидать только эффекта плацебо.

«Анаферон» — это препарат, который создатели пытаются не называть гомеопатическим, но он гомеопатический. Это просто пустышка. Никто не сомневался в том, что там ничего нет», — заявил корреспонденту ФАН член комиссии РАН по борьбе с лженаукой Александр Панчин.

Одновременно с петербургскими учеными сотрудники кафедры органической химии Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова изучили состав таблеток «Анаферона», «Артрофоона», «Эргоферона», «Оциллококцинума», «Субетты». Результаты независимого исследования оказались такими же.

«Масс-спектрометрический анализ продемонстрировал присутствие во всех проанализированных препаратах исключительно сахаров. Ни в режиме регистрации положительных ионов, ни в режиме регистрации отрицательных ионов не обнаружено даже следов пептидов или каких-либо других органических соединений. Результат подтверждает заявленный производителями состав, свидетельствующий о фактическом отсутствии действующего вещества», — заключил доктор химических наук, профессор кафедры органической химии Химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Альберт Лебедев.

В российских аптеках продается почти два десятка лекарств, в которых попросту нет действующего вещества, трубят ученые. Однако многие врачи не видят в этом проблемы. Так, главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рекомендовала россиянам принимать «Анаферон» и «Кагоцел» для «неспецифической профилактики» инфекции COVID-19.

«Среди иммунотропных препаратов, оказывающих противовирусное действие, следует выделить «Кагоцел», «Анаферон» и рекомбинантный интерферон-гамма человека, «Эргоферон». Противовирусное действие «Эргоферона» и «Анаферона» на сезонные коронавирусы человека, вызывающие ОРВИ, имеет доказательную базу», — сообщает главный врач ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 1» на 46-й странице учебно-методического пособия № 21 «Новая коронавирусная инфекция (COVID-19)» от 5 марта 2020 года.

При этом Минздрав России в качестве медикаментозных средств профилактики новой коронавирусной инфекции указывает только рекомбинатный интерферон-альфа. Информация опубликована во Временных методических рекомендация по профилактике, диагностике, лечению новой коронавируссной инфекции от 03.03.2020 (версия 3).

К слову, производители также рекомендуют «Анаферон» для «неспецифической защиты» от клещевого энцефалита взрослых и детей.

«То есть когда вы принимаете «Анаферон», вы повышаете иммунитет у детей. Специфическая защита — это все-таки вакцинация, — сообщила корреспонденту ФАН по телефону сотрудница компании «Материа Медика Холдинг», назвавшаяся Анной. — Уже нашли клеща, получается, нельзя вводить имуноглобулин, допустим, аллергику, но можно иммунные препараты, в том числе «Анаферон» давать».

Александр Панчин направил в ведомство обращение с просьбой создать рабочую группу для пересмотра статуса подобных препаратов.

«Я совершенно уверен, что это тема для организаторов здравоохранения. Такие препараты должны маркироваться как препараты, в которых нет действующего вещества и которые не имеют доказанной эффективности, — сказал корреспонденту ФАН кандидат биологических наук. — В предыдущем Министерстве здравоохранения, я подозреваю, были лоббисты. Про современное — посмотрим».

Василий Власов призвал Минздрав России перестать рекомендовать к применению препараты, в которых не обнаружено действующее вещество.

«Медицинские организации должны перестать их закупать. Важно, чтобы все эти препараты были ясным образом, как это действует в хорошей международной практике, обозначены, что это гомеопатический препарат, который не имеет доказанной полезности, и вы его принимаете на свой собственный страх и риск», — заявил вице-президент Общества специалистов доказательной медицины.

Споры вокруг регулирования продажи гомеопатических препаратов идут много лет не только в России, но и в мире. В 2017 году Консультативный Совет Европейских академий наук заявил о вреде гомеопатии на основании результатов исследований и отчетов, показавших ее неэффективность. Комиссия РАН по лженауке опубликовала меморандум, в котором назвала гомеопатию «лженаукой» и призвала Минздрав вывести ее из употребления в государственных клиниках.