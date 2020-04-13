В Ленобласти тысячи людей живут под угрозой эпидемий из-за токсичной воды

Жители деревни Горбунки Ломоносовского района Ленобласти собирают подписи под петицией к губернатору Александру Дрозденко: люди боятся за свое здоровье, ведь опасность приходит в их дома с токсичной водой, нашпигованной хлоридами и бактериями. Несмотря на то, что правительство 47-го региона давно знает о масштабах проблемы, конкретных административных мер для ее устранения не предпринимается. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Еще в 2016 году Роспотребнадзор официально сообщил о необходимости срочно решать вопрос с водоснабжением восьми тысяч жителей деревни Горбунки. Результаты экспертизы показали превышения предельно допустимых концентраций химических веществ и бактерий. Люди ежедневно подвергаются риску массовых заболеваний, регистрируются вспышки острых кишечных инфекций, причину которых находят в сетях водопровода и реке Стрелке, из которой вода поступает в дома. На вкус она неприятна, а в паводковый период попахивает фекалиями. Несколько лет назад было принято решение о строительстве нового водопровода и даже выполнен его проект, но регион внезапно перекрыл субсидирование работ.

«Я живу в Горбунках более 40 лет. Когда строилась птицефабрика, речка Стрелка была прозрачная, там даже водились угри, — вспоминает председатель первичной организации Всероссийского общества инвалидов Горбунковского СП Валентина Евдокимова. — Когда началась перестройка, в [деревне] Разбегаево появились предприятия и у нас ухудшилась вода. Теперь она мутная, временами пахнет фекалиями, временами — хлоркой. То канализацию где-то прорвет, то сбросы промышленные, и все это идет в нашу речку. Куда мы только ни обращались — отовсюду одни отписки. Мы не знаем, что делать, ведь результаты экспертиз страшные. Кто из местных побогаче, кто на машинах — покупают бутилированную воду. Остальные пользуются фильтрами, которые тоже надо менять. Мне большого фильтра хватает месяца на три, это примерно 1000 рублей в месяц. Некоторые старики пьют воду из-под крана — ну, покрутит живот, выжили — и ладно, а денег на фильтры и бутилированную воду у них нет. В поселке много онкологии, мой муж от рака умер. Вода — это основа всего. Мы боремся, мы не потеряли надежду… Но к кому обращаться? Хоть к Господу Богу. Ведь есть проект, его только доработать надо, есть все заключения, что эту воду пить нельзя, но мы так и топчемся на месте».

Стрелка продолжает мелеть, берега — обживаться, с каждым годом экологическая ситуация в поселении становится все хуже. Согласно февральскому экспертному заключению, подтвержденному Санкт-Петербургским институтом природопользования, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, вода в речке не соответствует требованиям СанПиН, ее токсичность растет, а во время паводков и ливней к системным загрязнениям могут присоединяться залповые выбросы. Кроме того, в процессе водоподготовки и без того опасная жидкость насыщается канцерогенными хлорорганическими соединениями (галометанами) и, по сути, становится еще вреднее. Решить проблему могут завершение начатого проекта и подключение к «Невскому водоводу», других вариантов эксперты не видят. Однако ситуация со строительством этого объекта зашла в тупик.

«В 2016 году мы заказали проектирование водопровода, который позволил бы уйти от водоснабжения из Стрелки, — описал ФАН историю событий депутат Горбунковского СП Дмитрий Фалалеев. — С нами подписал соглашение областной комитет по ЖКХ, и в феврале того же года уже был заключен контракт на проектирование. Тендер выиграла компания «Алтайводпроект», область выделила 12,6 млн рублей, по итогу торгов работа должна была быть выполнена за 9,9 млн рублей. По проекту, мы бы присоединились к трубе «Невского водовода» и от этой трубы запитывали через резервуары-накопители поселение. Однако проектировщик затянул со сроками, проект был готов только к концу 2017 года, а позиция правительства области к тому моменту изменилась. Дело в том, что в тот период блок по ЖКХ возглавлял Олег Коваль (сейчас задержанный по подозрению в мошенничестве. — Прим. ФАН). И проект защитить не удалось».

По мнению Фалалеева, конфликт с правительством области возник из-за спортивного стадиона, застраивающегося в Горбунках в тот же период. Его возводила компания «Блок-Монолит», выигравшая тендер на 35 млн рублей, которую связывают с Ковалем.

«Стадион должны были окончательно достроить осенью 2015 года, но сорвали сроки и к тому же изначально, как оказалось, не включили в проект вынос канализационных сетей из пятна застройки, в итоге повредили канализационный коллектор, и это привело к ЧС местного значения: в фекалиях чуть не утонули школа и весь поселок. Комитет по ЖКХ тогда нагнал машин, все это долго откачивали, и компания на тот период вообще ушла со строительной площадки. В общем, к осени объект был не готов, но, поскольку этот подрядчик работал по всей Ленобласти и якобы надежен, нам предложили подписать акт о выполненных работах авансом с устным обязательством достроить стадион весной. А за это обещали выделить субсидию. Но мы отказались от такого сценария, понимая, что это чревато уголовной статьей, и деньги вернулись в бюджет. И в 2016 году нам заблокировали субсидии по проекту водопровода», — высказал свои предположения об истоках сложившегося конфликта Фалалеев.

Потом началась трехлетняя эпопея судов с «Блок-Монолитом», в рамках которой с администрации Горбунков взыскали 2,4 млн из почти 10 заявленных. Что касается исполнителя работ по проектированию водопровода, то суды с подрядчиком длятся до сих пор, ведь деньги за их проект вернулись в бюджет.

А перспективы жителей получать воду из нормального источника окончательно утратили реальность. Для продолжения строительства водопровода, по словам Фалалеева, Госэкспертиза должна получить письмо-согласование от областного блока ЖКХ, подтверждающее источник финансирования. Но такого письма не поступало. Правительство со своей стороны заявляет в открытых источниках, что Госэкспертиза и подтверждение финансирования — совершенно разные вещи. Предоставленный ФАН ответ самой Госэкспертизы администрации поселка говорит об обратном: предварительная смета водопровода составляла порядка 120–150 млн рублей, и, в соответствии с внутренней инструкцией, подписанной вице-губернатором Михаилом Москвиным, в случае регионального финансирования таких объемов письмо-согласование необходимо.

С каждым годом здоровье жителей Горбунков подвергается все большей угрозе, а «великое водяное перемирие» пока явно не предвидится. В то время как областное правительство во главе с губернатором Александром Дрозденко несет в массы свое возмущение, жители продолжают употреблять ядовитую жидкость, в которой хлораты объединяются с бактериями.

«Одинокие пожилые люди, ветераны — им приходится пить эту воду, — поделилась тревогами с ФАН председатель горбунковского Совета ветеранов войны и труда Валентина Романовская. — Вот только сегодня я говорила с одной женщиной — ей некому покупать фильтры, а сама она давно уже не может самостоятельно дойти до магазина. Те, у кого есть машины, набирают целый багажник бутылей и едут в [деревню] Ропшу за водой, она там просто замечательная. А одиноким и пожилым некому возить воду. Я тоже пользуюсь этим кувшином «Аквафор», он рассчитан на три месяца, но у нас забивается за две недели. Жители знают о результатах экспертиз, они боятся пить эту воду, но у многих просто нет выбора. Пить-то хочется, и готовить еду на чем-то надо».

ФАН надеется, что опасность, в которой оказались жители одного из крупнейших поселений Ломоносовского района, в том числе дети, ветераны, инвалиды, все же окажется для чиновников важнее старых конфликтов и желания свести счеты. Редакция направит запросы в надзорные органы и продолжит следить за ситуацией в Горбунках, которая с учетом сегодняшней эпидемиологической угрозы выглядит настоящей катастрофой локального значения.