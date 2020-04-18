Журналисты развенчали фейк «Новой газеты» о «концлагерях» в Китае

Журналист-международник Аббас Джума опубликовал на своем личном сайте материал автора телеграм-канала «Архивариус», развенчивающий фейк «Новой газеты» в материале «Китайская переделка».

В статье на сайте «Новой газеты» авторы рассказали истории нескольких людей, которые якобы прошли через трудовые лагеря в Китае, призванные перевоспитать мусульман-мятежников. Автор «Архивариуса» обращает внимание на большое количество противоречий, которые свидетельствуют о сфабрикованных на скорую руку историях.

Турсунай (имя изменено), героиня одного из описанных эпизодов, рассказала «Новой газете» о свирепствованиях «режима» в Китае — в пример девушка привела историю о местных патрульных, которые проводили процедуру проверки документов на улицах города. По мнению Турсунай, видимо, это и есть проявление тирании.

Еще одной попыткой доказать это было воспоминание о буднях уже из пресловутого трудового лагеря: колючая проволока, надзиратели с оружием, но… Все в лагере, включая нее, могли пользоваться мобильной связью и выходить на улицу, однако территорию лагеря покидать было запрещено.

Кроме того, вопиющую несправедливость собеседница «Новой газеты» увидела в отношении к несчастным уйгурам, которых, по ее словам, похищали на улицах и без предъявления обвинений отправляли в эти самые лагеря на добрый десяток лет. Однако напрашивается вполне логичный вопрос — откуда Турсунай могла узнать, кого и на какой срок отправили в лагерь, если не было суда? Кроме того, ее саму освободили буквально через два месяца. Тем не менее девушка пытается продолжать гнуть свою линию: «Автобусы были забиты женщинами — примерно 6‒8 тысяч. Были молодые мамы, их дети остались дома одни».

Автор телеграм-канала «Архивариус» произвел нехитрый анализ и этой информации. Вместимость стандартного автобуса вроде «Икаруса» — 60 человек, соответственно, чтобы перевезти хотя бы 6 000 душ, необходимо задействовать по меньшей мере 100 автобусов, вереница которых растянулась бы на полтора километра. Не очень правдоподобно выглядит, однако журналисты «Новой» решили не углубляться в детали и поспешили привести следующую историю.

Ее главным героем становится Аманжан, который находился в «китайском концлагере» так же около двух месяцев, делая все для того, чтобы обратить на себя внимание полиции.

«Они говорили со мной до утра. Спрашивали, читаю ли я намаз, хожу ли в мечеть, как зовут моих детей, где они учатся. Сказали, мне срочно нужно в Тачэн, чтобы выписаться из домовой книги, где я жил. Велели купить билет на ближайший рейс до Урумчи. Когда они следили за тем, как я стою у кассы, я понял, что происходит неладное. Убедившись, что я купил билет, они ушли. Вместо того, чтобы сесть на самолет, я спрятался в туалете. Через двадцать минут выбежал из аэропорта на улицу, поймал такси и поехал в казахстанское посольство. Там меня не стали слушать», — рассказывает интервьюируемый «Новой газеты».

Вполне логично, что многое из рассказанного журналистам проверить довольно сложно, однако элементарный фактчекинг провести можно было бы. Аманжан утверждает, что полиция арестовала его в аэропорту города Урумчи и отвезла в участок города Тачэн, а путь занял восемь часов. Даже в крупнейших городах мира поездка из одного конца города в другой занимает меньше, но и этот факт можно было бы проверить, воспользовавшись гугл-картами.

Еще одно противоречие связано с рассказами собеседника «Новой» о круглосуточно горевшем свете, якобы таким образом у правоохранителей была постоянная возможность наблюдать за ним через видеокамеры. Однако потом он уже упоминает о том, что «в коридорах было очень темно и тихо».

Наконец, еще одна заключенная, Малика, как оказалось, также склонна к сочинительству.

«Они заставили подписать бумаги о неразглашении того, что было в лагерях. В участке на одном из документов я прочитала, что задержавших меня полицейских премировали за мой арест», — поведала она.

Люди, хотя бы отдаленно имеющие представление о делопроизводстве, сразу заметят подвох в словах о награжденных полицейских, однако суть сфабрикованной истории раскроется гораздо раньше, ведь в начале она говорила о том, что ее задержали пограничники и передали другим правоохранителям — в этом участке не может быть никаких наградных документов на сотрудников полиции из другого участка. Но даже если бы бумаги каким-то образом и очутились там, Малика не смогла бы их прочитать, потому что вряд ли бы имела доступ к отделу кадров, где хранится подобного рода документация.

Еще одним настораживающим фактом являются сами «лагери перевоспитания», однако срок нахождения в них рассказчиков ломает всю концепцию. Кроме того, все они были задержаны при пересечении границы — вероятнее всего, речь идет либо о фильтрационных миграционных центрах, либо о чем-то, связанном с проверкой на терроризм. А с точки зрения логики, маловероятно, что человека можно «перевоспитать» за два месяца, в чем упорно читателя пытается заверить «Новая газета», называя эти места именно «лагерями перевоспитания».

Подводя итог, «Архивариус» связывает яркие противоречия в материале с невнимательностью журналистов, которые спешили опубликовать очередную джинсу.