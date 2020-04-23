Скандально известный «Альянс врачей» пытается оставить Петербург без онкологической помощи

Профсоюз, пока больше известный своими одиозными акциями, чем реальной помощью медикам, предпринимает уже не первую попытку помешать работе Городского клинического онкологического диспансера.

Одна из местных активисток, некоторое время назад уволенная из того самого онкодиспансера, санитарка Елена Корнева разместила на странице «Альянса врачей» в соцсети свое видеобращение. На видеозаписи отчетливо заметно, что женщина читает заранее написанный текст, постоянно подглядывая в заготовленную шпаргалку.

Одна бабка сказала

Елена Корнева рассказывает, что она продолжает общаться с некоторыми бывшими коллегами Городского онкодиспансера на проспекте Ветеранов, 56 и эти коллеги якобы сообщили ей, что 17 апреля из-за врача с коронавирусной инфекцией было полностью закрыто отделение химиотерапии. По ее словам, болеет едва ли не весь персонал диспансера, на отделении осталась одна санитарка, а сам главврач Эльдар Топузов скрывает очаговую заболеваемость и не хочет закрывать онкодиспансер на карантин.

«Ведь даже не эпидемиолог поймет, что если заболел медик какого-то отделения или был в контакте, то закрывать надо всю больницу», — возмущается санитарка Елена Корнева.

Неравнодушная женщина обращается к руководству медучреждения, руководству комитета по здравоохранению и другим представителям власти, требуя признать факт массовой заболеваемости коронавирусной инфекцией и полностью закрыть крупнейший онкодиспансер на проспекте Ветеранов на карантин.

В самом онкодиспансере сообщили, что 16 апреля действительно был один подтвержденный случай коронавирусной инфекции у делопроизводителя отделения химиотерапии. Она не является медицинским работником, непосредственно с пациентами женщина не общалась. Однако вместе с пациентами режим обсервации соблюдали три врача, четыре медицинских сестры, две санитарки. По предписанию Роспотребнадзора отделение было закрыто на карантин, персонал отправили на домашнюю самоизоляцию, все сотрудники прошли тестирование.

21 апреля представители онкодиспансера сообщили о введении режима обсервации в 9-м онкологическом (хирургическом отделении). Причиной для проведения противоэпидемических мероприятий стал подтвержденный результат повторного теста на COVID-19 у пациентки, которая поступила на лечение в ГКОД 20 апреля, причем поступила она, имея на руках отрицательный тест на COVID-19 от 16 апреля. Женщину незамедлительно перевели в Городскую больницу №20 на улице Гастелло.

По состоянию на 21 апреля в вынужденной изоляции оказались 25 пациентов, 13 медицинских работников. Они все прошли тестирование на коронавирусную инфекцию (на третьи сутки после контакта с заболевшей). В режиме обсервации по-прежнему работало отделение химиотерапии. Ни одного положительного результата на коронавирус не поступило.

Отделение открыто

После пятидневного карантина 22 апреля отделение химиотерапии Городского клинического онкологического диспансера открылось. Как выяснилось, вовремя предпринятые противоэпидемические меры позволяют обезопасить пациентов и сотрудников, кардинально не меняя при этом работу важнейшего стационара. Ни один из 52 проведенных тестов на COVID-19 не подтвердился.

Как отмечают в онкодиспансере, «вопреки низким инсинуациям представителя организации, которая называет себя «Альянс врачей», здоров весь медицинский персонал отделения».

«43 пациента выписаны 22 апреля домой после проведенного курса химиотерапии в бодром расположении духа и с благодарностью ко всем медицинским работникам: врачам, медицинским сестрам и санитаркам, обеспечившим им не только традиционно качественную медицинскую помощь, но и комфортные бытовые и психологические условия обсервации. Еще одна пациентка в пятницу заканчивает 8-дневный курс химиотерапии», — рассказали в медицинском учреждении.

Врачи возмущены очередной попыткой общественников, называющих себя медиками, помешать работе онкологов, которые в очень непростых сегодняшних условиях продолжают спасать жизни людей.

«Это ложь, фейк, за который обязательно последует соответствующее наказание распространителю. Все это время госпитализация петербуржцев, противоопухолевая терапия не останавливались ни на один день — их принимали коллеги из онкологического отделения №13 Городского клинического онкологического диспансера. Клинические онкологи 11-го отделения, находясь в обсервации, дистанционно оформили и провели терапию 34 пациентам. Врачи понимают, насколько важно не прерывать курс лечения», — рассказали в руководстве онкодиспансера.

Сегодня, 23 апреля, на химиотерапевтическое отделение №11 на Ветеранов, 56 поступят на плановую госпитализацию сразу 50 пациентов. К их приходу уже все готово. В режиме обсервации продолжает работать 9-е онкологическое (хирургическое отделение). Для медицинских работников организованы условия для отдыха и полноценное питание. Плановая госпитализация пациентов продолжается на другие профильные отделения.

Популяризация себя

Руководство Городского клинического онкологического диспансера планируют подать в суд на деятельность организации «Альянс врачей», постоянно и целенаправленно мешающей работе стратегически важному государственному медицинскому учреждению. Напомним, предыдущую провокацию «Альянс врачей» устроил в октябре 2019 года, проникнув в диспансер и фактически сорвав работу Международной конференции онкологов.

Аналогичные попытки помешать работе российского здравоохранения были предприняты этими деятелями в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н.Блохина в Москве.

Уже в апреле 2020 года «Альянс врачей» устроил провокацию по стандартной схеме в волгоградском городе Калач-на-Дону. Ассоциация управленцев здравоохранения сообщила, что скандал был срежиссирован организацией «Альянс врачей».

По словам ведущих онкологов Петербурга, «Альянс врачей», в котором далеко не все являются медиками, намеренно дезорганизует работу медицинских учреждений, и это явно происходит по чьему-то заказу. Профессор Рашида Орлова, заведующая кафедрой онкологии медицинского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, специалист по клинической онкологии Городского клинического онкологического диспансера, назвала «Альянс врачей» популистской организацией, заботящейся не о коллегах-медиках, а исключительно о собственном сомнительном пиаре.

Ранее ФАН писал о том, как ведущие онкологи Петербурга обвинили «Альянс врачей» во лжи и провокациях.