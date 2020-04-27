«Команда» ФБК (признан иноагентом) под эгидой Алексея Навального продолжает требовать введения «особого» режима в связи с пандемией. Однако члены фонда в лице Любови Соболь и Ивана Жданова не определились, какой режим, по их мнению, должен быть введен — ЧС или ЧП. Кроме того, «юристы» организации Навального не уточняют, к каким последствиям может привести введение таких радикальных мер. Подробности в нашем материале.

Сотрудники ФБК (признан иноагентом) Алексея Навального продолжают спекулировать на теме введения «особого» режима в связи с пандемией коронавируса. В частности, в своих соцсетях директор ФБК Иван Жданов и юрист фонда Любовь Соболь расписывают о преимуществах радикальных ограничительных мер. Однако «опытные специалисты» не могут договориться между собой, какой режим нужно ввести – ЧС или ЧП.

Оба вышеупомянутых режима, несмотря на некоторую схожесть, очень отличаются друг от друга. Об этом, судя по публикациям, не знают «юристы» из команды Навального. Кроме того, никто из оппозиционеров не рассказал о всех нюансах режимов, введение которых повлечет за собой ряд достаточно тяжелых последствий.

«Обещанные» ФБК финансовые компенсации во время режима ЧС и ЧП

По мнению Навального и «команды» ФБК, правительство РФ не вводит режим ЧС или ЧП по причине нежелания платить гражданам материальные компенсации. Непонятно, на какой закон ссылается в данном случае глава фонда. Начать стоит с того, что жителям территории, где введен один из вышеупомянутых режимов, государство действительно должно возместить ущерб, нанесенный имуществу или здоровью гражданина. В данном случае речь идет об эпидемии коронавируса, размер выплат предусматривается статьей 1085 Гражданского кодекса РФ. Согласно этой статье, заболевшему должен быть возмещен возможный доход во время болезни, расходы на лечение, включающее в себя медикаменты и даже санитарно-курортное лечение.

Пункт 3 статьи 1085 ГК РФ также предусматривает дополнительную финансовую компенсацию. Но есть один нюанс: все денежные выплаты будут реализованы только после снятия «особого» режима и судебного иска, для которого нужно собрать документы, доказывающие факт заболевания, лечения, временной неработоспособности и доказательств того, что государство не уберегло от заражения. О массовой раздаче денег в случае режима ЧС или ЧП в законе нет ни слова.

Компенсации, «анонсированные» командой Навального предусмотрены статьей 18 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В этом законе сказано, что граждане РФ имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций, но это немного не тот ущерб, про который говорит Навальный. Выделение денежных средств при объявлении ЧС осуществляется из резервного фонда. Весь этот процесс регулируется отдельным постановлением от 28 декабря 2019 года N1928. Этот документ, в числе прочих пунктов, подразумевает выплату 10 тысяч рублей гражданину, попавшему в зону ЧС или ЧП. Остальное — только по факту снятия режима и только в судебном порядке. В основном, как показывает практика, режимы вводились из-за масштабных стихийных бедствий, пожаров и наводнений. Россияне получали материальную помощь на возмещение жилья, утраченного в зоне «особого» режима.

Чем на самом деле страшен «особый» режим

В случае объявления чрезвычайного режима на единовременной финансовой помощи дело не заканчивается — для граждан вводится ряд ограничений. При введении режима ЧС или ЧП ограничиваются конституционные права и свободы. Сюда, например, попадает свобода передвижения. Кроме того, граждан могут привлечь к аварийно-спасательным и другим неотложным работам. При эпидемиях власти также вправе изъять имущество — этот процесс называется реквизицией.

Вопрос о компенсации изъятого имущества и его возвращении решается только после снятия «особого» режима в судебном порядке, что по понятным причинам может доставить ряд неудобств.

Режим ЧС и ЧП также доставляет массу трудностей и для владельцев организаций: выделение дополнительного финансирования для мероприятий по защите своих сотрудников (дополнительная санация рабочих помещений с применений специальных средств и выделение для своих работников СИЗ), организация разного рода неотложных работ, связанных с «особым» режимом, и предоставление органам власти участков для спецоборудования. Все требования к владельцам организаций регулируются статьей 14 ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Очевидно, что подобные обязательства наложат на бизнесменов дополнительное финансовое бремя — при введении «особого» режима организации должны абсолютно все требуемые меры проводить за счет собственных средств.

Режим ЧС или ЧП, вот в чем вопрос

Соболь с Навальным требуют введения режима ЧС, Иван Жданов — ЧП. Все выглядит так, будто команда ФБК не может прийти к единому мнению. Вероятно, «опытные» юристы ФБК недостаточно хорошо изучили предмет вопроса.

Дело в том, что режим ЧП, несмотря на вышеописанные схожие пункты, достаточно сильно отличается от режима ЧС. Прежде всего количеством ограничений прав и свобод обычных граждан. Это совершенно другой закон, регулирующий введение военной техники, комендантского часа, кордонов, цензурой в СМИ, задержаний граждан до 10 суток без объяснений причин и даже принудительным выселением.

Если перевести с юридического языка на более доступный — то во время режима ЧП человек практически лишается своих прав минимум на месяц. Нельзя выходить на улицу даже с целью выноса мусора, прогуляться с собакой, необходимо беспрекословно подчиняться органам власти, за поездку на шашлыки можно получить арест и тд.

«Обещанная» же компенсация за режим ЧП в посте Жданова — это очередная попытка ввести всех в заблуждение. Дело в том, что директор ФБК, ссылаясь на статью 29 ФКЗ, сознательно подменяет понятие упущенной выгоды материальным ущербом.

Согласно пунктам 2 и 3, пострадавшим действительно положена компенсация. Только не такого рода, которую «обещает» директор ФБК.

«Вы вынуждены были закрыть свой маленький бар из-за чрезвычайного положения, хотя получали 100 тыс. в месяц дохода? Не страшно, получите 100 тысяч от государства компенсации. Государство не дает? Идете в суд и ссылаетесь на закон о чрезвычайном положении», — пишет в своей публикации Жданов.

В данном случае, речь идет об упущенной выгоде — об этом в законе нет ни слова. Владелец вышеупомянутого бара может требовать компенсацию только в том случае, если во время режима ЧП заведению был нанесен именно материальный ущерб. Например, разбита витрина, реквизировано имущество или в помещении были размещены солдаты, испортившие ремонт. Тогда в судебном порядке с предоставленными доказательствами компенсация будет выплачена. Все остальное — мифические обещания ФБК, направленные на формирование негативных общественных настроений.

«Биполярка популизма» сотрудников ФБК

Команда Навального по какой-то причине, требуя ввести режим ЧС и ЧП, не упоминает о вышеупомянутых последствиях. Подобное положение дел заставляет задуматься о компетентности сотрудников ФБК, ведь в случае введения требуемых ими жестких мер со стороны государства обернется большими финансовыми потерями для населения. Гораздо большими, чем при режиме повышенной готовности, который сейчас действует в нашей стране.

Возможно, оппозиционеры не знают, каким путем можно привлечь аудиторию, поэтому они распространяют недостоверную информацию о том, что в случае введения режима ЧС или ЧП государство будет обязано раздавать многомиллиардные неизвестно откуда взявшиеся компенсации, не предусмотренные никакими резервами.

Осознавая все нюансы, хочется отметить определенную «биполярность» политических взглядов Навального и его сторонников. С одной стороны, они громко требуют всяческих свобод для граждан России, с другой — ужесточение мер с ограничением прав. Вероятно, все это делается ради манипуляции общественного сознания, на чем, как известно, оппозиционеры давно специализируется.