Западные НКО атаковали Россию через наркофеминизм и правозащитников

Федеральное агентство новостей опубликовало в середине апреля расследование, раскрывшее суть деятельности некоторых российских СМИ и фондов, занимающихся «развитием наркополитики». После этого на их защиту поднялась мощная информационная волна. Как обычно, в первых рядах выступили «Эхо Москвы», «Медуза», «Медиазона», «Такие дела» и другие либеральные издания.

Фонд имени Андрея Рылькова (ФАР, признан иностранным агентом), фигурировавший в расследовании как один из основных ресурсов по пропаганде «ответственного употребления», после такого внимания ограничил вход на свой интернет-ресурс, скрыв из общего доступа статьи и объяснив это «возможным вниманием со стороны правоохранительных органов к содержимому сайта».

Чего же так испугались в Фонде имени Андрея Рылькова? Какие новые планы подготовили западные специалисты по продвижению нужных им идей в массовое сознание граждан России?

Корреспонденты ФАН попросили высказаться по этому вопросу авторитетных экспертов из числа ведущих российских врачей-наркологов и политиков.

Бойцы теневого фронта

Фонд имени Андрея Рылькова был основан в середине 2009 года Анной Саранг. Как несложно догадаться, Саранг назвала свою НКО в честь персонажа, более известного в наркосреде под кличкой «Ирокез» и умершего в октябре того же года.

Подобный исход не вызвал удивления у знавших Рылькова лично — он сам был активным наркоманом и даже организовал «профсоюз аутрич работников», раздающих одноразовые шприцы потребителями смертельной отравы. Однако Саранг никакой деятельностью в среде уличных наркоманов не занимается — из России она давно уехала и руководит сотрудниками своего фонда из Нидерландов.

Как заявляется на сайте фонда, одной из целей этой НКО является «влияние на неправомерную и неэффективную наркополитику в России и ситуацию с доступом к лечению наркозависимости научно обоснованными методами через соответствующие международные инстанции и механизмы». При поддержке канадских юристов фонд готовит некие «теневые доклады» в различные международные правозащитные органы, находящиеся в том числе и на финансировании ООН.

«Мы стараемся мотивировать эти структуры на формулирование четких рекомендаций в отношении России», — заявляют в возглавляемом Саранг фонде.

Сама Саранг называет себя автором нескольких десятков научных статей по вопросам наркополитики и прав человека. С ее слов, в 2009 году она получила степень «магистра наук в области наркотиков и наркополитики» в Университете Лондона и в 2015-м — «Магистра Медицинской Антропологии» в Университете Амстердама. По собственному признанию, Саранг занимается «качественными исследованиями в области прав человека, наркополитики, доступа к лечению ВИЧ, гепатитов, туберкулеза, а также в области гендера и сексуальности».

«Я не знаю никакую Саранг, как и не знаю всех этих фигурантов, — так оценил научный авторитет «магистра нарокополитики» главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. — Все, что мне попадалось (за их авторством. — Прим. ФАН), это все пропаганда либерализации и легализации потребления наркотиков».

Понятно, что эти «теневые доклады» и прочие произведения не до конца избавившихся от зависимостей сотрудников Фонда вряд ли кто-нибудь стал читать в ООН, если бы за ними не стояли серьезные структуры, причем такие же «теневые». Среди них особо выделяются три — Евразийская сеть снижения вреда (Литва), Фонд Леви-Стросса (США) и OSI Assistance Foundation, более известная как «Институт открытого общества» Джорджа Сороса.

Все это дало Министерству юстиции РФ основания еще в 2016 году включить Фонд имени Андрея Рылькова в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Минюст также включил в этот перечень ряд других организаций схожего профиля: «Сибальт» из Омска, «Социум» из Саратовской области, «ЭСВЕРО» из Москвы, а также «Панацею» из Пензенской области и Свердловский областной общественный фонд «Эра здоровья».

Деятельность фонда Саранг неоднократно попадала в поле зрения правоохранительных органов.

В ноябре 2017 года ФАР оштрафовали на 50 тысяч рублей за ссылку на фонд «Открытое общество», размещенную на сайте организации в 2011 году.

В 2018 году ФАР был оштрафован уже на 800 тысяч рублей за перепечатку статьи газеты «Шляпа и баян». Зюзинский районный суд Москвы признал, что фонд размещением данного текста пропагандирует употребление запрещенных веществ.

В марте 2020 года прокуратура Москвы возбудила очередное административное дело по статье 20.33 КоАП — за осуществление деятельности неправительственной организации, признанной на территории РФ нежелательной. В 2017 году на сайте фонда появилась подготовленная «Открытой Россией» Михаила Ходорковского иллюстрированная инструкция «Полиция, наркотики и вы: инструкция по выживанию». Эта публикация также расценивается как распространение материалов нежелательной организации.

Статус иноагента несколько не помешал фонду продолжать вести деятельность по «предоставлению прямого сервиса людям, употребляющим наркотики», и строить «альянсы с активистами из социальной, художественной и политической сферы», о чем прямо говорится на их сайте.

Ничего личного, только наркобизнес

В этом году ФАР на деньги французской организации Solidarité Sida реализует программу «Московский проект снижения вреда 2020», направленную на работу с гей-сообществом столицы.

Сотрудники фонда целенаправленно ходят на гей-вечеринки и раздают презервативы и смазочные материалы среди своей «целевой аудитории».

Другая, не менее «важная миссия» сотрудников Саранг — организация и проведение групп взаимопомощи для геев, практикующих химсекс (вид особо изощренного сексуального извращения под воздействием наркотиков).

Вот как фонд Саранг оценивал результаты своей работы парой лет раньше:

«Нам удалось расширить целевую аудиторию нашего проекта и выйти на новые ключевые группы и сети людей, употребляющих наркотики, в частности мужчин, занимающихся сексом с мужчинами (в контексте химсекса), молодых людей, приобретающих наркотики в дарквебе, молодых людей, употребляющих наркотики в контексте танцевальной сцены, потребителей стимуляторов и новых психоактивных веществ, а также наладить более регулярную работу среди уличных секс-работниц».

Еще одна из программ, реализуемых ФАР, — это финансируемый Фондом Элтона Джона (Elton John AIDS Foundation) проект по снижению «смертности от передозировок среди людей, употребляющих наркотики на улицах Москвы, путем обеспечения их доступа к необходимым профилактическим и медицинским услугам». На эту программу британские благотворители перечислили своим российским коллегам почти 230 тысяч фунтов стерлингов.

Суть проекта заключается в том, что сотрудник ФАР на регулярной основе развозит по наркоманским «точкам» одноразовые шприцы, презервативы, интимные смазки и медицинские препараты. Один из них — сильнодействующее рецептурное вещество, которое применяется как антидот при передозировках опиоидов, в первую очередь героина. Однако неправильное применение препарата может закончиться судорогами или остановкой сердечной деятельности.

«Мы даем его в своей клинике больным, — объясняет опасность бесконтрольной раздачи препарата Евгений Брюн. — Раздавать его на улице совершенно незаконно. Когда мы даем препарат своим больным, мы учим их им пользоваться, когда и в каких ситуациях это делать. А то, что они раздают его гражданам, это вообще незаконно, если не сказать — преступно».

Разумеется, что никакой деятельности, связанной с рецептурными медикаментами, ФАР вести не имеет права по законодательству. Безрецептурный отпуск указанного препарата, как и его раздача на улице, — это нарушение правил оборота лекарственных средств, грозящее административным наказанием.

«Мы категорически против подобных подходов, — заявляет Брюн. — Почему их не закроют, я не понимаю. Единственное, что я могу сказать, — это просто враги».

Женщины против наркофеминизма

Как уже отмечал ФАН, Фонд им. Андрея Рылькова является членом зарегистрированной в Вильнюсе «Евразийской ассоциации снижения вреда» (ЕАСВ). В марте прошлого года фонд Саранг присоединился к «Барселонской декларации», разработанной в ЕАСВ.

Даже беглого взгляда на это заявление достаточно, чтобы понять, какие идеи и взгляды на проблему распространения наркомании продвигают эти структуры.

«Война с наркотиками — расистская, сексистская, классовая и гетеросексистская — непропорционально влияет на женщин разных рас, молодых женщин и женщин из бедных сообществ, — говорится в декларации. — Услуги по лечению наркозависимости основываются на гендерных, классовых, секситских и расовых предубеждениях. Мы отвергаем эти методы и идеологии, лежащие в их основе».

А что же эти НКО предлагают вместо традиционных способов лечения наркозависимости? По сути, продвигается полная свобода употребления всего спектра наркотических веществ, причем особенно поощряется наркомания среди девушек и женщин. Эта крайне агрессивная форма пропаганды наркотиков в женской среде получила название «Наркофеминизм».

«Мы придерживаемся интерсекционального и анти-прогибиционистского феминизма, который объединяет квир / транс-инклюзивные подходы, расовую справедливость и право употреблять наркотики и получать удовольствие, — заявляют «авторки». — Мы работаем над тем, чтобы вернуть себе телесный суверенитет, включая права на полный спектр сексуального и репродуктивного здоровья, услуги здравоохранения, учитывающие гендерные аспекты, и права на употребление наркотиков».

И результаты такой «просветительской» работы, надо признать, уже есть. Движение «наркофеминисток» успело охватить США, Канаду, Испанию, Португалию, Румынию, Венгрию, Польшу, Индонезию. Заметны его представительницы и в республиках бывшего СССР: Армении, Украине и Казахстане. Но особо активно наркофеминистки проявляют себя в традиционной Киргизии.

«Я хорошо их знаю, — говорит в интервью ФАН член межведомственной комиссии РФ по межнациональным отношениям, председатель всероссийской политической партии «Женский диалог» Елена Семерикова. — Конкретно этой киргизской организации уже два года. Они все обучаются в Прибалтике. Через все эти организации идет разложение киргизского общества».

Общество в Киргизии, продолжает Семерикова, не приемлет такую позицию. Еще при бывшем президенте Аскаре Акаеве была провозглашена «демократическая Киргизия», и под этим прикрытием подобные организации активно действуют до сих пор.

«Все начиналось под предлогом борьбы с ВИЧ-инфекцией, — объясняет Елена Семерикова — Потом все переросло в уже открытую пропаганду распространения и употребления наркотиков. Наркофеминистки предлагают выращивать марихуану на окне вместо герани или использовать ее вместо обезболивающего. Все подается так, чтобы не вызывать в обществе сильного возмущения или негодования».

Сейчас в Киргизии много феминистских организаций, которые очень хорошо финансируются, отмечает собеседница ФАН. Они все постоянно выезжают в Европу, регулярно проходят там обучение.

«Потом они бегают с голой грудью, — с возмущением рассказывает Семерикова. — Так было и в середине марта. А после этих пробежек они декларировали, чтобы президент Киргизии ушел в отставку. Все начинается с малого, но это уже совсем не малое. А следующий шаг — это пропаганда однополых браков».

Действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков никогда не поддержит такие деструктивные идеи, для него семья — превыше всего, уверена политик. Для нормальных киргизских женщин, для киргизского общества это совершенно неприемлемо.

«Мы знаем совершенно другую киргизскую женщину, — подчеркивает Елена Семерикова. — Там есть здравые силы. Например, Алмакан Бекова сейчас создала женскую партию. Это очень позитивный момент. А то, что мы видим в случае западных НКО, — это отработка сценария по разрушению Киргизии через женские организации, и это недопустимо».

По мнению политика, сейчас в Киргизии идет целенаправленное расшатывание общества, в том числе через постоянную критику и обвинения в адрес действующего президента.

«Этот год объявлен перекрестным годом Киргизии и России, — напоминает собеседница ФАН. — У нас очень много совместных мероприятий, где мы будем говорить о традиционной семье, но никак не о пропаганде наркотиков. Наркотики, алкоголь совершенно чужды традиционному мусульманскому обществу. Сейчас пробуются любые технологии по разрушения института брака и семьи. Их сейчас также пытаются импортировать и в Россию».

Наркотический постмодерн

Основанный Соросом Фонд «Открытая демократия» прямо рассматривает тотальную наркотизацию и наркопропаганду среди населения целевых стран как один из эффективных инструментов «демократизации» общества.

«Наркотизация общества имеет в либерализме, особенно в его постмодернистской версии, глубокую идеологическую и даже философскую подоплеку, — объясняет член Изборского клуба, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин. — С точки зрения либеральной доктрины «свободы от», описанной одним из основоположников либерализма Джоном Миллем, человек должен поэтапно освобождаться от всего, что его «сдерживает». Сначала от Бога, веры, религии, потом от принадлежности к народу, нации, дальше — от социальных обязательств, от любой коллективной идентичности, включая половую».

Употребление наркотических веществ является важнейшим элементом философии либерального постмодерна, считает собеседник ФАН.

«Свобода от» в рамках постмодерна подразумевает освобождение индивида и от всякого рассудочного и волевого начала, ибо воля и ум ассоциируются с пережитками Модерна, слишком жесткими и тоталитарными, — продолжает Коровин. — Воля и ум, с точки зрения либерального постмодерна, — это фашизм. Поэтому полностью раскрепощенным индивидуум может стать только освободившись от диктатуры воли и ума, а наиболее эффективным и доступным инструментом на пути к этому раскрепощению и являются наркотики».

Общество не может стать полностью «открытым», в определении Карла Поппера, воплотителем доктрины которого является Сорос, если в нем присутствует рассудочное и волевое начала, отмечает эксперт.

«Идеальный обитатель постмодернистского мегаполиса — это полностью раскрепощенный, без всяких комплексов и тормозов индивид, абсолютно безответственный и инфантильный, всегда под кайфом, с букетом психических расстройств, подключенный к сети 24/7, без позиции, без взглядов, без обязательств, — объясняет Валерий Коровин. — Для такого идеального типажа того общества, которое продвигает Сорос, наркотики должны стать предметом первой необходимости, чтобы исключить возможность возвращения сознания и пробуждения волевого начала».

С этой точки зрения, российское общество «безнадежно отстало» со своей нетерпимостью к наркотикам, с остатками воли и ума, от цивилизованного Запада. На разрушение этой «отсталости» на пути к наркотизации подлинно «открытого» и свободного постобщества, населенного «постлюдьми», наркотизированными мутантами и киборгами, и действуют структуры, создаваемые и финансируемые Соросом и его адептами, резюмировал эксперт.

Как ранее писал ФАН, активные попытки наркотизации России предпринимаются не только через всевозможные НКО под безобидными названиями, но и через мощное фармакологическое лобби. Важнейшая задача органов государственной власти и СМИ состоит в том, чтобы суметь вовремя распознать угрозу и предпринять необходимые меры по выявлению и пресечению подобной деструктивной деятельности западных НКО и их агентов.