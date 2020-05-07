Манукян назвал суммы, которые получают от Ходорковского члены «Открытой России»

Известный журналист Владимир Соловьев в вечернем эфире программы «Соловьев Live» озвучил некоторые суммы, которые получают от беглого олигарха Михаила Ходорковского представители «Открытой России» (организация признана в России нежелательной).

Владимир Соловьев назвал зарплаты бывшего и нынешнего руководителей «Открытой России» —Андрея Пивоварова и Анастасии Бураковой — по 3500 долларов США в месяц каждому. Остальные члены «Открытки», по данным Соловьева, ежемесячно получают по 500, 1000, 2500 и 3200 долларов. Среди тех, кто живет на деньги Ходорковского, — координаторы правозащитного направления, офис-менеджеры, директора НКО, ассоциация мундепов и руководители настройки таргетинга по сетям.

Владимир Соловьев также озвучил суммы на аренду офисов «Открытки» (7300 долларов в Москве и 4000 долларов в Санкт-Петербурге). Также Соловьев сообщил, что на кампанию «Нет!» структуры Ходорковского выделили 30 тысяч долларов, а на протестную «полевую» деятельность — 121,5 тысячи долларов. Единственное, что не упомянул Соловьев, каким именно образом и по каким каналам деньги Ходорковского попадают в Россию, чтобы затем растечься ручейками среди представителей местной «пятой колонны».

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян выпустил уже несколько материалов, посвященных нравам, царящим в «Открытой России». Он провел собственное расследование о финансировании этой организации Михаилом Ходорковским в рамках дела Анастасии Шевченко (региональный координатор ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) в Ростовской области, с марта 2018 года — член федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания). Предыдущие серии расследования можно прочитать здесь (1 часть) и здесь (2 часть).

Вниманию читателей ФАН предлагается третья часть расследования, в которой Манукян впервые представит схему финансирования Ходорковским своих подчиненных в России и суммы их зарплат.

European Choice от Ходорковского. Колонка Вадима Манукяна

Анастасия Шевченко временами жаловалась на свою заработную плату, которую она получала от Ходорковского за работу в «Открытой России». Анастасию не устраивало, что, несмотря на все ее поездки с семинарами по всяким «Мордовиям», она за эту зарплату слышала от Ходорковского упреки за недостаток активности.

Однако всякий раз, когда Шевченко хотела уйти из «недооценившей ее потенциал» «Открытой России», она в последний момент останавливалась. Анастасия разумно полагала, что в регионе ее политические умения оценили бы максимум в половину этой суммы. Да и рабочий график в «Открытке» ее устраивал. Вместе с тем, видя положение дел в «Открытой России», Анастасия, судя по всему, полностью осознавала, что она и другие члены этой организации по сути просто пилят деньги. И, надо сказать, она была права.

Долларовые оппозиционеры

Каким же образом Ходорковский наладил регулярные переводы Анастасии Шевченко и другим «долларовым оппозиционерам» из «Открытой России»? Ответ стоило бы поискать по адресу: 16 Hanover Square, Лондон, Великобритания. Именно там зарегистрирована иностранная неправительственная организация Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания). Но, думаю, там предпочтут отмолчаться.

Однако кое-какие зацепки есть. Неожиданно к подчиненным Ходорковского «воспылали любовью» эстонское и французское представительства организации European Choice. Шевченко и другие члены «Открытой России» через эти «фирмы-прокладки» получали от Ходорковского регулярные выплаты за взаимодействие с прессой, формирование инфоповодов для публикаций, организацию митингов и пикетов, вообще за любую активность, относящуюся к общественно-политической тематике. То есть, все протестные акции российские сотрудники «Открытки» организовывали не из альтруизма, не бескорыстно, не по призванию, а за деньги. И не просто за деньги, а за доллары, поступающие из-за рубежа. Такие перечисления поступали всем «пламенным борцам с режимом», которые сумели максимально близко приблизиться к Михаилу Ходорковскому. Для всех этих активистов поход во внесистемную оппозицию за «светлые идеалы» всякий раз заканчивался верой исключительно в американские доллары.

Зарплаты в «Открытой России»

Редакция ФАН располагает данными из достоверного источника, а также всеми подтверждающими документами о суммах и схемах финансирования представителей «Открытой России» (Великобритания) в Российской Федерации.

Вот в каких суммах осуществлялись в 2018—2019 годах платежи через European Choice (эстонское и французское подразделения) за реализацию на территории Российской Федерации проектов ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) Михаила Ходорковского:

Анастасия Шевченко (Ростовское отделение «Открытой России», член федерального совета) — 14 213,80 долларов США (в среднем по 1000 долларов США в месяц);

Елена Меньшенина (Ростовское отделение «Открытой России») — 4200,00 долларов США (в среднем по 400 долларов США в месяц);

Эльза Нисанбекова (отделение «Открытой России» в Татарстане, член федерального совета, юрист «Правозащиты Открытки») — 19 250,00 долларов США (в среднем по 1150 долларов США в месяц);

Анастасия Москалева (экс-координатор отделения «Открытой России» в Саратове. В настоящее время проживает в Вашингтоне, США) — 7360,00 долларов США (в среднем по 1470 долларов США в месяц);

Дмитрий Семенов (экс-координатор движения «Открытая Россия» в Чувашии, в настоящее время получил политическое убежище в Литве) — 21 000,00 долларов США (в среднем по 1500 долларов США в месяц);

Алексей Прянишников (координатор «Правозащиты Открытки») — 18 580,00 долларов США (в среднем по 1500 долларов США в месяц);

Александр Соловьев (экс-председатель «Открытой России») — 34 667,00 долларов США (в среднем по 2950 долларов США в месяц);

Андрей Пивоваров (экс-директор «Открытой России») — 87 146,00 долларов США (в среднем по 7650 долларов США в месяц — поступления на два счета);

Похоже, новому директору «Открытой России» Анастасии Бураковой ее покровитель Михаил Ходорковский, (если сравнивать с экс-главой организации Андреем Пивоваровым), откровенно не доплачивает.

По данным Владимира Соловьева, зарплата Бураковой составляет 3500 долларов США в месяц. Такую же сумму получал Пивоваров с одного счета, а второй счет на имя Бураковой, вероятно, пока так и не открыт. Видимо, еще не заслужила.

Продолжение следует.