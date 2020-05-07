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Манукян назвал суммы, которые получают от Ходорковского члены «Открытой России»

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Эксперты:

Вадим Манукян назвал суммы, которые получают от Ходорковского члены «Открытой России»

Известный журналист Владимир Соловьев в вечернем эфире программы «Соловьев Live» озвучил некоторые суммы, которые получают от беглого олигарха Михаила Ходорковского представители «Открытой России» (организация признана в России нежелательной).

Владимир Соловьев назвал зарплаты бывшего и нынешнего руководителей «Открытой России» —Андрея Пивоварова и Анастасии Бураковой — по 3500 долларов США в месяц каждому. Остальные члены «Открытки», по данным Соловьева, ежемесячно получают по 500, 1000, 2500 и 3200 долларов. Среди тех, кто живет на деньги Ходорковского, — координаторы правозащитного направления, офис-менеджеры, директора НКО, ассоциация мундепов и руководители настройки таргетинга по сетям.

Владимир Соловьев также озвучил суммы на аренду офисов «Открытки» (7300 долларов в Москве и 4000 долларов в Санкт-Петербурге). Также Соловьев сообщил, что на кампанию «Нет!» структуры Ходорковского выделили 30 тысяч долларов, а на протестную «полевую» деятельность — 121,5 тысячи долларов. Единственное, что не упомянул Соловьев, каким именно образом и по каким каналам деньги Ходорковского попадают в Россию, чтобы затем растечься ручейками среди представителей местной «пятой колонны».

Колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян выпустил уже несколько материалов, посвященных нравам, царящим в «Открытой России». Он провел собственное расследование о финансировании этой организации Михаилом Ходорковским в рамках дела Анастасии Шевченко (региональный координатор ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) в Ростовской области, с марта 2018 года — член федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания). Предыдущие серии расследования можно прочитать здесь (1 часть) и здесь (2 часть).

Вниманию читателей ФАН предлагается третья часть расследования, в которой Манукян впервые представит схему финансирования Ходорковским своих подчиненных в России и суммы их зарплат.

Вадим Манукян назвал суммы, которые получают от Ходорковского члены «Открытой России»

European Choice от Ходорковского. Колонка Вадима Манукяна

Анастасия Шевченко временами жаловалась на свою заработную плату, которую она получала от Ходорковского за работу в «Открытой России». Анастасию не устраивало, что, несмотря на все ее поездки с семинарами по всяким «Мордовиям», она за эту зарплату слышала от Ходорковского упреки за недостаток активности.

Однако всякий раз, когда Шевченко хотела уйти из «недооценившей ее потенциал» «Открытой России», она в последний момент останавливалась. Анастасия разумно полагала, что в регионе ее политические умения оценили бы максимум в половину этой суммы. Да и рабочий график в «Открытке» ее устраивал. Вместе с тем, видя положение дел в «Открытой России», Анастасия, судя по всему, полностью осознавала, что она и другие члены этой организации по сути просто пилят деньги. И, надо сказать, она была права.

Долларовые оппозиционеры

Каким же образом Ходорковский наладил регулярные переводы Анастасии Шевченко и другим «долларовым оппозиционерам» из «Открытой России»? Ответ стоило бы поискать по адресу: 16 Hanover Square, Лондон, Великобритания. Именно там зарегистрирована иностранная неправительственная организация Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия») (Великобритания). Но, думаю, там предпочтут отмолчаться.

Однако кое-какие зацепки есть. Неожиданно к подчиненным Ходорковского «воспылали любовью» эстонское и французское представительства организации European Choice. Шевченко и другие члены «Открытой России» через эти «фирмы-прокладки» получали от Ходорковского регулярные выплаты за взаимодействие с прессой, формирование инфоповодов для публикаций, организацию митингов и пикетов, вообще за любую активность, относящуюся к общественно-политической тематике. То есть, все протестные акции российские сотрудники «Открытки» организовывали не из альтруизма, не бескорыстно, не по призванию, а за деньги. И не просто за деньги, а за доллары, поступающие из-за рубежа. Такие перечисления поступали всем «пламенным борцам с режимом», которые сумели максимально близко приблизиться к Михаилу Ходорковскому. Для всех этих активистов поход во внесистемную оппозицию за «светлые идеалы» всякий раз заканчивался верой исключительно в американские доллары.

Вадим Манукян назвал суммы, которые получают от Ходорковского члены «Открытой России»

Зарплаты в «Открытой России»

Редакция ФАН располагает данными из достоверного источника, а также всеми подтверждающими документами о суммах и схемах финансирования представителей «Открытой России» (Великобритания) в Российской Федерации.

Вот в каких суммах осуществлялись в 2018—2019 годах платежи через European Choice (эстонское и французское подразделения) за реализацию на территории Российской Федерации проектов ОСД «Открытая Россия» (Великобритания) Михаила Ходорковского:

Анастасия Шевченко (Ростовское отделение «Открытой России», член федерального совета) — 14 213,80 долларов США (в среднем по 1000 долларов США в месяц);

Елена Меньшенина (Ростовское отделение «Открытой России») — 4200,00 долларов США (в среднем по 400 долларов США в месяц);

Эльза Нисанбекова (отделение «Открытой России» в Татарстане, член федерального совета, юрист «Правозащиты Открытки») — 19 250,00 долларов США (в среднем по 1150 долларов США в месяц);

Анастасия Москалева (экс-координатор отделения «Открытой России» в Саратове. В настоящее время проживает в Вашингтоне, США) — 7360,00 долларов США (в среднем по 1470 долларов США в месяц);

Дмитрий Семенов (экс-координатор движения «Открытая Россия» в Чувашии, в настоящее время получил политическое убежище в Литве) — 21 000,00 долларов США (в среднем по 1500 долларов США в месяц);

Алексей Прянишников (координатор «Правозащиты Открытки») — 18 580,00 долларов США (в среднем по 1500 долларов США в месяц);

Александр Соловьев (экс-председатель «Открытой России») — 34 667,00 долларов США (в среднем по 2950 долларов США в месяц);

Андрей Пивоваров (экс-директор «Открытой России») — 87 146,00 долларов США (в среднем по 7650 долларов США в месяц — поступления на два счета);

Похоже, новому директору «Открытой России» Анастасии Бураковой ее покровитель Михаил Ходорковский, (если сравнивать с экс-главой организации Андреем Пивоваровым), откровенно не доплачивает.

По данным Владимира Соловьева, зарплата Бураковой составляет 3500 долларов США в месяц. Такую же сумму получал Пивоваров с одного счета, а второй счет на имя Бураковой, вероятно, пока так и не открыт. Видимо, еще не заслужила.

Продолжение следует.

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