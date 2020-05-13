Оппозиция врет про вирус и сеет беспорядки ради транша от Ходорковского

Однотипные действия различных на первый взгляд оппозиционных сил позволяют уверенно говорить об очередной скоординированной информационной атаке на российское общество, находящееся в острой фазе борьбы с пандемией коронавируса.

Эта атака призвана посеять панику среди граждан России, подорвать их доверие к институтам власти, включая систему здравоохранения, распалить социальное недовольство вплоть до неповиновения и внушить десяткам миллионов людей, что они беззащитны и одиноки перед страшной опасностью.

Все это поиздержавшаяся финансово и политически оппозиция делает ради двойной цели — поправить собственное благосостояние на новых щедрых донатах, а также «спонсорских вливаниях» из-за рубежа, и радикализировать общественные настроения перед будущими предвыборными кампаниями.

Федеральное агентство новостей выяснило, кто стоит за кулисами оппозиционной сцены и где прорабатываются дальнейшие сценарии по разобщению и дестабилизации общества в критичной для страны ситуации.

Вишенка на яблочном пироге

Первыми с критикой действий правительства и президента по борьбе с пандемией COVID-19 традиционно выступили «яблочники».

«Сейчас перед страной стоит выбор между решительной поддержкой людей и частного сектора экономики России или сохранением той системы государственного капитализма, которая сложилась при Путине за последние два десятилетия, — говорится в опубликованном в конце марта заявлении партии «Яблоко». — Мы считаем, что жизненно важно пойти по пути всемерной поддержки людей, работников и частного бизнеса».

Однако про поддержку собственных основных сторонников в «Яблоке» просто… забыли. Среди двух десятков предложенных мер про индивидуальных предпринимателей — владельцев кофеен и барбершопов, программистов, фрилансеров и других представителей мелкого бизнеса в экономической программе либеральной партии не сказано ни слова.

Зато нашлось место для внешнеполитических требований. «Яблочники» под предлогом борьбы с распространением коронавируса потребовали… прекратить «участие в военных операциях за рубежом».

И вновь либералы откровенно лгут своим избирателям. О каких российских военных операциях они рассказывают, неизвестно. Из этого можно сделать неутешительный вывод: либо в «Яблоке» знают о внешней политике России из лживых публикаций The New York Times, либо это пункт был добавлен в интересах зарубежных спонсоров партии, которые безуспешно ищут по всему миру следы присутствия российских военных.

Депутат петербургского Законодательного собрания от партии «Яблоко» и автор «Новой газеты» Борис Вишневский решил подзаработать на теме коронавируса политические очки. Совместно со своими соратниками по ЗакСу он принялся заваливать администрацию президента требованиями срочного выделения Санкт-Петербургу средств федерального бюджета на «прямые денежные выплаты».

Видимо понимая, что только письмами на Старую площадь сыт не будешь, Вишневский одновременно приступил к реализации программы собственной «финансовой поддержки» под предлогом покупки средств индивидуальной защиты для медиков на фоне эпидемии. Банковская карта, на которую Вишневский призывает переводить деньги своих жертвователей, принадлежит некоему Олегу Борисовичу М.

Как отмечает издание Nation News, не исключено, что речь идет об однопартийце Вишневского Олеге Максакове, который задолго до своего вступления в «Яблоко» был активистом признанной нежелательной в РФ организации «Открытая России» беглого олигарха Михаила Ходорковского.

Столь загадочная и неподотчетная схема сбора денег может говорить лишь об одном — собираемые под благовидным предлогом теневые деньги от неизвестных доброжелателей рано или поздно растворятся в неизвестном направлении.

Как и всегда, разрабатываемые оппозицией программы «защиты экономики», дополненные внешнеполитическими требованиями, в очередной раз служат прикрытием их собственного обогащения. Дискредитация действий государства здесь идет своеобразной «вишенкой на торте», точнее на «яблочном пироге».

Пять шагов Навального в никуда

С небольшим опозданием к нагнетанию информационной истерики приступил и опытный манипулятор Алексей Навальный. В начале апреля он зарегистрировал сайт 5steps.vote, где разместил трехстраничный документ, скромно озаглавленный… «Проект указа Президента Российской Федерации».

Несмотря на то, что экономическая программа блогера называется «Пять шагов», состоит она из семи пунктов, причем часть из них была банально списана у «яблочников». Навальный не забыл включить и требования по «приостановлению на неопределенный срок всех расходов на силовые структуры, не занятые непосредственно обороной Российской Федерации от внешних врагов».

Для большего эффекта блогер запустил под своими «программами» очередной сбор голосов, используя для этого уже привычные технологии «накрутки».

Столь откровенный плагиат даже вызвал вялое возмущение Вишневского, недовольного тем, что «Яблоко» в очередной раз даже не упомянули.

Тогда же в игру вступил и главный «кукловод» оппозиции — скрывающийся от следствия в Лондоне Михаил Ходорковский.

«Вам скоро станет нечего есть, а на улице вы попадете под дубинку полиции или заразитесь коронавирусом», — нагнетает Ходорковский.

Спустя несколько дней «Открытая Россия» Ходорковского запустила YouTube-«митинг» под названием «За жизнь!», в котором участвовали всем известные оппозиционеры: либертарианец Михаил Светов, лидер «Гражданской инициативы» Дмитрий Гудков, депутат МГД Михаил Тимонов, Андрей Пивоваров из «Открытой России, депутат Лев Шлосберг из Пскова, подельник Вишневского петербургский депутат ЗакС Максим Резник, горе-экономист Сергей Гуриев и другие.

В числе главных организаторов онлайн-акции была заявлена муниципальный депутат Тимирязевского района Москвы из партии «Яблоко» Юлия Галямина. Вести мероприятие доверили публицисту «Новой газеты» Илье Азару и актрисе Юлией Ауг, оставив скандальную и неуравновешенную Любовь Соболь не у дел.

Как и всегда, мероприятия не вызвало особого интереса у россиян, и поэтому в очередной раз пришлось прибегнуть к активной «накрутке лайков».

Понимая, что Ходорковский постепенно задвигает ее на второй план в своей политической игре, Соболь идет на рискованный шаг: она соглашается провести на «Эхе Москвы» дебаты с членом политсовета «Партии перемен» Ксенией Собчак. Темой стал один пяти навальновских «шагов», посвященный его планам по раздаче денег из Фонда национального благосостояния.

При обмене вопросами Соболь не справилась с простейшей арифметической задачкой для 5-го класса и не смогла ответить Собчак, сколько денег останется в ФНБ после четырех месяцев раздачи денег по программе Навального. Соболь либо вообще не владела темой, либо просто не смогла сложить запланированные в программе «5 шагов» расходы: 2,7 трлн на апрель и 2,9 трлн на май и июнь — и вычесть их из 17,7 трлн рублей Фонда.

В любом случае, и на этот раз оппозиционерка показала непрофессионализм и отсутствие знаний как о собственной программе, так и об экономике в целом.

«Власть плохая, дайте денег!»

Разберемся на нескольких характерных примерах, как именно работает оппозиция в соцсетях по «коронавирусной» теме.

«Получив бесплатную Георгиевскую ленточку, желающие смогут приобрести инструкцию, как сделать из нее медицинскую маску. И не говорите, что власть о вас не заботится!» — заявляет 6 мая в Twitter Леонид Гозман, которого кто-то еще держит за адекватного человека.

Глупейшая шутка, в которой либеральный «светила» решил скрестить коронавирус с Днем Победы? Не только: ключевая мысль здесь — «власти не заботятся о гражданах».

А почему не заботятся? Ответ «от лица оппозиции» дает лидер т. н. «профсоюза» «Альянс врачей» Анастасия Васильева:

«Понятно, почему Путин отправил всех на работу, — пишет она в Twitter 11 мая. — Так ведь больше людей заболеет и умрет. А чем меньше людей — тем меньше им надо денег платить».

По этой извращеннейшей логике, государству выгодней вообще не иметь населения — ведь тогда никому не придется ничего платить! Нет, это не абсурдный анекдот: Васильева пишет свою галиматью абсолютно серьезно.

Вот бывший сотрудник КГБ Геннадий Гудков тоже «изобличает режим»:

«Ну, дорогие россияне, со II-м непочетным местом нас всех! 232,3 тысячи пораженных корона-вирусом после жестокой и глубокой «самоизоляции». Если наши власти на что и способны, так это на репрессии, вранье и воровство. По последнему мы явные мировые лидеры! Вне конкуренции».

Почему же «ЧОП-миллионер» ни словом не обмолвился здесь о крайне низкой смертности от COVID-19 на душу населения в России? Ведь наша страна, по состоянию на 13 мая, занимает лишь 46-ю строчку в этом печальном «табеле о рангах»: хуже дела обстоят не только в США, Италии, Испании или Великобритании, но и в Швеции, и даже в Белоруссии… Да потому что так никакую апокалиптическую картинку не нарисуешь.

Впрочем, у оппозиции на это имеется другой ответ. Вот как его озвучил тот же Гудков:

«Про число смертей в РФ не верю, не бывает чудес: везде 3–10% от выявленных, у нас 1%?!» — написал он в своем микроблоге.

То есть официальной статистике по заболевшим оппозиция верит безоговорочно, а статистике по умершим, которую делают ровно те же чиновники, — ни в коем случае! Потрясающая избирательность.

«Ужасно, — подытоживает вышеупомянутая Васильева. — Поэтому и помогаем медикам всеми силами, благодаря всем, кто собирает деньги — закупаем и отправляем им средства защиты. https://alyansvrachey.ru/#donate».

Вот оно, долгожданное «дайте донаты»! Но для этого нужно сперва испугать и разжалобить доверчивых граждан — лишь тогда они понесут копеечку в карманы «правдорубов». А под это дело можно и освоить «пожертвования» от заграничных благодетелей — если, конечно, те раскошелятся.

Партия на службе капитала

Вероятно, Ходорковский прекрасно понимает, что с такими «помощниками» из «либерального лупанария» ему не удастся поднять градус общественного недовольства даже в благодатных для этого условиях самоизоляции. Логично, что он решил прибегнуть к своему главному козырю и обратился к давнему союзнику из КПРФ, депутату Госдумы Валерию Рашкину.

7 мая коммунист Рашкин разместил в блоге на «Эхе Москвы» свою статью «Эпидемия» с секретами», где слово в слово пересказал самые бредовые фейки, тиражируемые либеральной оппозицией.

Анализировать все фейки, которые Рашкин подает под соусом «Я просто задаю вопросы. Пусть мне кто-то объяснит», мы не собираемся, остановимся лишь на самом вопиющем из них. Речь идет о диком слухе: врачи в России якобы предлагают заболевшим людям (в другом варианте — родственникам скончавшихся людей) немалые деньги, чтобы записать тех в «жертвы ковида».

«В сетях и в СМИ уже появилась информация о том, что в московских клиниках людям врачи дают взятки в размере от 10 до 30 тысяч рублей за то, чтобы те «заболели» коронавирусом. Я лично в это верю», — репостит фейк не блогер, не школьница, а депутат Государственной думы.

Вот так, «в сетях и СМИ появилась информация…» — хорошо хоть, что не на заборе. Рашкину даже не приходит в голову вопрос: по какой «ведомости» врачи могут выплачивать эти деньги? Они их наличными раздают, что ли? Неслучайно ни один подобный случай так и не подтвердился: всякий раз оказывалось, что речь идет об очередной «дочери офицера».

Как заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, тиражирование вбросов российским парламентарием — это новый поворот в истории борьбы с информационной эпидемией в России.

«То, что как бы либеральное СМИ — «Эхо Москвы» — предоставляет площадку для подобной белиберды, для публикации фейков — это просто очередной плевок в лицо российскому законодательству в части противодействия распространению фейковой информации», — отметил Малькевич.

Но Рашкину показалось недостаточным вбросить «коронавирусные фейки» под обвинения в духе «власти скрывают». Уже на следующий день он публикует заявление МГК КПРФ с названием «Очевидна организационная импотенция власти в условиях пандемии коронавируса».

В этом заявлении Рашкин предъявляет свои экономические требования правительству России, которые фактически повторяют как «5 шагов» Навального, так и требования «Яблока».

Это далеко не первый случай, когда КПРФ и Навальный действуют согласованно и словно по единому сценарию. И это объяснимо: Навальный поддержал кандидатов от КПРФ на выборах в Мосгордуму, и теперь коммунисты у него в долгу.

Ранее СМИ уже сообщали, что Ходорковский планирует профинансировать проекты КПРФ в преддверии выборов в Госдуму 2021 году. Рашкин также крайне интересен Ходорковскому как возможный преемник менее сговорчивого Геннадия Зюганова на посту главы КПРФ .

По сути, олигарху все равно, с чьей помощью возвращаться на вершины российской власти — на эту важнейшую цель он не жалеет средств, объединив в оппозиционную химеру как либералов, так и ортодоксальных коммунистов.

Коронавирус как индикатор оппозиции

Пандемия коронавируса не только неожиданно вскрыла тесно переплетенную оппозиционную сеть из коммунистов, либералов, троцкистов, либертарианцев и просто агентов Запада, но и продемонстрировала единые методы их работы по однотипному сценарию.

Технологии оппозиции просты, вот лишь одна из них.

Сперва вместо реальной и бескорыстной собственной помощи нуждающимся выдвигаются требования немедленных миллиардных выплат денег со стороны государства, без учета экономической ситуации или расчета последствий.

После этого для привлечения внимания организуется рекламная кампания по сбору средств или подписей под лозунгом в духе «Скинемся сами, раз уж власть ни на что не годна». Попутно можно попиарить свои написанные на коленках «программы» или даже на несколько часов вынырнуть в оффлайн, устроив массовое нарушение режима самоизоляции и провокации в отношении полиции.

А затем, когда государство после тщательного макроэкономического анализа всех факторов начинает вводить конкретные меры не только денежной, но одновременно фискальной и социальной политики, как и полагается при ответственном управлении страной, оппозиция должна тут же присвоить эти заслуги себе. Мол, «глядите, как мы надавили на власть»: в Интернете или на площади.

К примеру, Навальный уже заявил, что это он «заставил Путина» следовать его плану.

На самом деле, сегодня объем поддержки населения со стороны государства беспрецедентен в современной истории страны. Напомним, в ходе обращения к нации 11 мая президент Владимир Путин анонсировал ряд мер по предоставлению материальной помощи предпринимателям и населению.

Так, для малого, среднего бизнеса и НКО основные налоговые выплаты и страховые взносы (за исключением НДС) за второй квартал 2020 года будут отменены. Самозанятым гражданам вернут выплаченные ими в 2019 году налоги, кроме того, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ. Работники социальных учреждений получат доплату на три месяца, которая достигнет 60 тысяч рублей.

Особое внимание будет уделено защите семьи. Родители с детьми до трех лет теперь будут получать по 5 тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Более того — если ребенку от 3 до 16 лет, то на него полагается разовая выплата размером в 10 тысяч рублей, вне зависимости от дохода родителей (чтобы получить их, достаточно простого электронного заявления). Вдвое увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком…

Все подобные меры и выплаты, конечно, для оппозиционеров не по шерсти: раздают-то не им, и раздают не они. Когда многие из них сами были во власти, десятки миллионов граждан страны годами пребывали в нищете под высокомерные мантры либералов «Как можно меньше государства!»

Эта риторика в чести у оппозиции до сих пор: лишь коронавирус заставил на время приглушить ее славицы в честь «расправившего плечи атланта» и вспомнить вдруг о социальной ответственности и патернализме государства — одновременно с призывами к неповиновению и фейками о «недееспособной власти».

И все же несистемной оппозиции в России куда ближе «патернализм» иного рода: когда ей на счета исправно капают денежки из разнообразных олигархических фондов и донаты от «хомячков». И если этим людям для долгожданного транша от Ходорковского потребуется, как повод, еще более страшная эпидемия — то «да здравствует вирус».

Несмотря на всю клевету и «полезные советы» разномастной оппозиции, руководство России продолжает вести независимую внешнюю и внутреннюю экономическую политику, уверенно борется с невиданной пандемией и успешно преодолевает сложнейший мировой кризис.