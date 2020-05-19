Товарищ Светов ничего не знал, в партию пробрались враги. Педофилия в ЛПР

Недавно парламентарий от партии «Единая Россия» Николай Земцов написал в Следственный комитет РФ депутатский запрос с просьбой проверить деятельность Либертарианской партии России. Удивительно, но политика здесь ни при чем: дело в том, что члены ЛПР давно неравнодушны к юным мальчикам и девочкам. Они даже и не скрывают это.

ЛПР прославилась в 2018 году благодаря митингам в защиту мессенджера Telegram. Неформальный глава партии Михаил Светов тогда чуть было не стал новым лидером российской оппозиции: четкая программа, хлесткие речи, харизма, собственный канал на YouTube с интересными интервью и обаятельными гостями — все это позволило Михаилу привлечь в либертарианское движение сотни, а то и тысячи сторонников.

Михаил обличал современную российскую власть, рассказывал, что не все оппозиционеры одинаково хороши: объяснял, кто из них «продался», а с кем можно смело сотрудничать. Говорил о люстрациях и о том, как важно возродить в России институт репутации. В общем, делал все, чтобы по праву претендовать на звание «честь и совесть российской оппозиции».

Однако, несмотря на ошеломительный успех, завсегдатаи протестных движений все же относились к нему с изрядной долей скепсиса: поговаривали, что Светов неровно дышит к детям.

Маленькие девочки и смерть — две наши любимые темы

Политические оппоненты любят припоминать Светову его давний роман с Анастасией Стародубской: Михаил начал ухаживать за Настей, когда той было 15, а ему — 25. В свое время этой историей заинтересовались правоохранительные органы, однако все произошло слишком давно. Неясно, исполнилось ли Анастасии на момент близости 16 лет (возраст согласия в РФ), да и вообще — мало ли что там было.

Сам Михаил о связи с Настей писал так:

Куда больший интерес представляет ныне почивший блог Светова, располагавшийся по адресу kifkif.ru, посвященный, по словам Михаила, следующему:

На сайте — сотни порнографических рисунков и детских фотографий в стиле «ню». Герои снимков — девочки и мальчики 9-12 лет. Фото и видеоматериалы сопровождаются красочными и нездоровыми фантазиями о том, как стоит обращаться с детьми. Например:

Впрочем, Светова интересуют не только дети. По собственному признанию, дома у него хранится труп щенка, бальзамированный в формалине. Необычной покупкой Михаил любит хвататься в социальных сетях, а его несовершеннолетняя девушка позирует с «питомцем».

Ничего странного лидер ЛПР в подобных фотографиях не видит.

Забавно, но сам он регулярно публикует в Twitter милые видео с забавными котятами. Живыми. Видимо, чтобы понравится потенциальному избирателю.

Россия всмятку

Большая часть скриншотов, которые читатель мог увидеть выше, опубликована на сайте Института имени М.А. Келлера: за деятельностью Светова в Сети они следят уже давно, однако опубликованные материалы никого не шокируют. Рядовым гражданам России о деятельности Михаила ничего неизвестно, да и про ЛПР они никогда не слышали. А в самой партии «все и так все знают».

В свободном от цензуры и модерации мессенджере Telegram существует канал — «Россия всмятку». Автор — член ЛПР, некая Неонилла Терехова. Цель канала — пропаганда педофилии и противодействие «педоистерии». Некоторые посты Неонилла дублирует в Twitter.

Автор любит рассуждать о детской сексуальности и общественных табу: первое — естественно и должно поощряться, второе — пример вопиющего насилия государства над личностью.

Канал аффилирован с несколькими чатами. Один из них — «PEDOISOK» (название говорит само за себя). В чате обсуждают секс с детьми. Большинство участников — члены ЛПР.

О партийных ценностях

Женщина, пропагандирующая педофилию, согласитесь, редкость. Но разгадка проста: автор «России всмятку» подверглась насилию в шестилетнем возрасте.

Рассказывая о детском сексуальном опыте, Неонилла смотрит куда-то вбок. Сбивчиво объясняет, что ее «уговорили на это взамен на игрушки». На фразе «я прекрасно осознавала, что со мной происходит» — сглатывает ком в горле.

То, что девушке требуется срочная психологическая помощь, — очевидно. Очевидно, это и ее сопартийцам. О чем они неоднократно писали в закрытых чатах.

Руку помощи Неонилле никто не протягивает, напротив: зная о ее тяжелой психологической травме, кидают на амбразуру борьбы против «педоистериков». Используют. Партийные ценности важнее человеческого горя.

Послесловие

Не секрет, что радикальные политические движения привлекают странных людей. В националистической партии всегда найдется парочка оголтелых нацистов — фанатов Гитлера, среди сталинистов легко отыскать несколько троцкистов, среди либертарианцев — «любителей детей». Пугает, что педофилы пользуются молчаливым одобрением партии.

Федеральное агентство новостей присоединяется к просьбе депутата Николая Земцова к СК РФ: пожалуйста, проверьте деятельность членов ЛПР на предмет соответствия закону.

Летом 2019 года лидера ЛПР Михаила Светова задержали на 30 суток за нарушение правил проведения митингов. В суде он произнес проникновенную и сильную речь — Михаил прекрасный оратор. Хочется напомнить Светову последние сроки его же выступления: