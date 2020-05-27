Бразильцы просят власти остановить информационную блокаду вокруг России

Бразильские власти распространяют антироссийские фейки в соцсетях, спекулируя на темах пандемии коронавируса и 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Латиноамериканский сегмент Интернета наводнили публикации, один заголовок которых заставляет усомниться в ясности ума их авторов.

«Россия выпустила более 500 львов на улицы, чтобы люди оставались дома во время пандемии», — гласит заметка, распространенная в Facebook, Twitter на нескольких языках, включая русский.

Фотоколлаж с пометкой «Breaking news» набрал десятки тысяч просмотров на самых разных площадках. Находятся те, кто воспринимает подобное всерьез.

«Экстремальные ситуации требуют крайних мер», — пишет пользователь Сети Flavio Neris. «Я почти поверил в это, потому что подумал, что это круто», — признается @ncostaah. «Слов нет... власть в действии... Кровавый режим в прямом смысле!» — комментирует Игнат Ермаков.

Видеоролик на эту же тему гуляет в сотнях акантов YouTube. Один из них принадлежит Uganda live TV. А телеканал India Today призвал не доверять фальшивке и напомнил пользователям Сети… о важности фактчекинга.

«Это мем... Как наши медиаканалы проводят проверку фактов! Боже мой!» — недоумевает в комментариях Rick M.

Авторы другого вирусного ролика наложили лживые субтитры на речь президента России, произнесенную им во время Парада в честь 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Из текста следует, будто Владимир Путин обвиняет Америку и Европу в стремлении сократить население в связи со вспышкой коронавируса.

«Субтитры ложные, просто используйте микрофон Google Translate для перевода. Это видео — подделка. Лицо, которое его сняло, должно быть привлечено к ответственности и преследоваться по закону», — пишет Alex Holxmann.

«Кремль пытается скрыть масштабы пандемии в России... Власти увеличивают численность военнослужащих, усиливают давление на общество» — за подобными информационными вбросами в соцсети и блогосферу, судя по всему, стоит президент Бразилии Жаир Болсонару. Благодаря распространению фейковых новостей, ультраправому политику удалось прийти к власти в прошлом году, пишет Theguardian.

Между тем, по сообщениям местных СМИ, бразильское правительство уже несколько дней не публикует список погибших от COVID-19 в социальных сетях после того, как 19 мая страна впервые вышла на тысячу смертей в сутки. Из-за отсутствия эффективных санитарных мер Бразилия уже числится на втором месте по уровню заболеваемости коронавирусом в мире.

«Таблицу с данными об эпидемиологической ситуации, которая ежедневно рассылается журналистам с государственной информацией, перестала публиковаться в социальных сетях министерства и Secom», — информирует новостной портал Congressoemfoco. — Характер постов по здравоохранению изменился на позитивный: предоставление новых коек в отделениях интенсивной терапии для пациентов с COVID-19, распределение оборудования».

В апреле Верховный федеральный суд Бразилии начал расследование по обвинению президента во вмешательстве в работу федеральной полиции, а в мае социальная сеть Instagram пометила публикацию Болсонару о снижении смертности в штате Сеара на фоне пандемии как фейк. Таким способом политик сводит счеты с оппозицией, считают эксперты.

«На президентских выборах Болсонару победил с очень небольшим перевесом. Его противники — это левые движения. Любая негативная информация в сторону России — это негативная информация о них, о социалистических, коммунистических партиях Латинской Америки, — отметил руководитель правозащитной организации CST Command Артемий Семеновский. — Уровень образования президента и членов президентского кабинета, к сожалению, невысок. Они не видят границы между Россией и левыми. То, что мы давно не социалистическая страна, это не очень их волнует».

В разгул пандемии Бразилию настиг политический кризис: скандал вокруг запроса на импичмент президента от членов бразильского парламента несколько недель не сходит с ежедневной повестки местных СМИ. Как отметил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов, бразильский президент считает своим кумиром президента США Дональда Трампа.

«У него сейчас огромные проблемы внутри страны. Страна не подчиняется его версии развития Бразилии. Ему надо найти внешнего врага, отсюда риторика. Мне кажется, он вообще не понимает, что такое коммунизм, социализм, капитализм», — сказал сенатор.

Во время вспышки эпидемии коронавируса в Бразилии Жаир Болсонару выступил ярым противником самоизоляции. Правда, почему-то отказался предоставить суду результаты своего теста на инфекцию. Министр иностранных дел Эрнесто Араужо назвал заразу «коммуновирусом», а политику Всемирной организации здравоохранения «коммунистическим заговором». Под давлением такой пропаганды бразильцы просто не в силах отделить правду от лжи.

«Англоязычная пресса, которая контролируется из Вашингтона, Нью-Йорка и Лондона, составляет три четверти международной информации в мире, включая Интернет, гигантов CNN, BBC и газеты, — напомнил Андрей Климов. — Люди черпают перевод из этой американской версии. Если мы сегодня говорим, что Россия в авангарде борьбы с коронавирусом, они читают Financial times, что у нас на 70% больше смертельных случаев, чем на самом деле».

Низкий уровень образования населения и высокий уровень бедности, засилье американских книг, фильмов и идеологических установок — прекрасная почва для взращивания русофобии. Как результат эффективной пропаганды — реакция пользователей Facebook на репост статьи о хронологии военных событий в мире 75-летней давности.

«Вы скрываете историческую правду. Во время восстания в Варшавском гетто Советы находились на расстоянии 100 километров и оставили нацистов, чтобы убить евреев внутри гетто», — возмущается прочитанным Jose Carlos Queiroz. — Победу во Второй мировой войне принесли превосходные стратегии британской и американской военной промышленности, без них войну выиграли бы немцы». «Фашизм принес жертвы, но он ничто по сравнению с социализмом и коммунизмом, — утверждает Tyson Silva. — Бразильский военный режим был прав, убивая коммунистов, чтобы не допустить их варварских преступлений».

Бразильцы не знают, за что воевала Россия 75 лет назад, что происходит в нашей стране сегодня. Однако жаждут прорвать информационную блокаду, поощряемую американским истеблишментом.

«Как существовал Советский Союз и как он развивался, про Вторую мировую войну, про Холодную войну. Существует ли русская мафия, как она себя проявляет? Как живет российское государство? — спрашивает корреспондента ФАН офицер гражданской полиции г. Натал Педру Паулу Маттос. — Каковы ваши проблемы, каковы ваши интересы и ваша повседневная жизнь? Я хотел бы иметь доступ к русскому искусству, обогатить себя его содержанием. Мне было бы очень интересно иметь доступ к другой точке зрения, ведь у вас есть другой взгляд на историю».

В 2017 году наши страны подписали соглашение об открытии в Сан-Паулу Российского центра науки и культуры и Бразильского культурного центра. Воз и ныне там — как сообщили ФАН в пресс-службе Россотрудничества, бразильская сторона уже три года не может ратифицировать документ. Причины в ведомстве не называют.

«Я могу это назвать пошлостью, других слов у меня нет, — комментирует ситуацию бразильский блогер и переводчик Криштиану Алвес де Лима. — У нас в Бразилии есть центры разных культур, но российской — нет! К сожалению, страной управляют определенные организации, у которые очень четкие интересы, мы хорошо знаем какие. Есть лобби определенных стран на территории Бразилии, которые стараются исключить все русское, связанное с советской историей. С этим надо бороться! Пока мы не дадим им отпор, пока обычные люди будут молчать, подобный центр никогда не появится».

Патриот России вместе с петербургскими военными реконструкторами готовится издать для соотечественников фотопроект о советской военной форме. В своей работе Криштиану Алвес пишет, что «Рабоче-Крестьянская Красная Армия приняла участие в одной из тяжелейших битв во Второй мировой войне».

«В форме РККА есть своя красота. Она происходит от народной одежды русского народа, так называемой рубахи, которые использовали крестьяне, русский мужик, которую превратили в военную форму», — демонстрирует он корреспонденту ФАН рабочий экземпляр книги, наполненной иллюстрациями.

И все же, несмотря на успешно орудующую машину пропаганды, интерес у бразильцев к России не убить никакими лозунгами. Изголодавшимся по правде латиноамериканским друзьям российские власти готовы помочь.

«Когда Бразилия вступала в БРИКС, там была другая политическая сила у власти. Сегодня пришел человек, который находится в оппозиции к этой силе и наоборот тесно связан с Западом. Особенно с США. Наши связи были годами налажены с другими людьми. Они сейчас в оппозиции, а те, кто избирал президента, во многом в нем разочаровались, но сам президент и его команда пока остаются у власти», — сказал Андрей Климов.

По мнению сенатора, нужно ждать, когда в Бразилии сменится руководство, или думать, как заинтересовать в скорейшем открытии центра нынешнее.

«Мы не можем за бразильский народ говорить, кому там у них быть президентом. Но с теми, кто в Бразилии готов получать от нас нашу точку зрения, готовы работать и будем работать», — заявил сенатор.

Ранее председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что США вбросами дезинформации пытаются дестабилизировать ситуацию в России.