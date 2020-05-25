«Новая газета» вновь вступилась за террористов, усомнившись в необходимости спасения россиян в Ливии

Оправдание террористической деятельности, сотрудничество с радикальными джихадистами и поддержка преступлений против россиян — как оппозиционная «Новая газета» продолжает оправдывать терроризм, стремясь дискредитировать борьбу РФ с боевиками вооруженных группировок.

Россияне в плену у террористов

Вчера журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин опубликовал статью «Российские хунгузы», в которой поставил под сомнение необходимость спасения российских граждан — Максима Шугалея и Самера Суэйфана — из плена террористов в Ливии.

В своем же материале автор «Новой газеты» признает, что россияне «находятся в плену ливийской военизированной группировки под названием RADA», однако этот факт нисколько не беспокоит оппозиционное издание.

По традиции, «Новая газета» отдает предпочтение поддержке террористов, а не российских граждан, поэтому призывает договариваться с боевиками RADA, иронизируя над заявлением главы Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александра Малькевича о необходимости возбуждения уголовного дела против террористов, схвативших россиян. Ставит под сомнение «Новая газета» и возможность проведения военной операции для спасения россиян.

«Пошли призывы о проведении военной операции для освобождения Максима Шугалея и Самера Суэйфана. А в конце марта руководство ФЗНЦ обратилось к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело «в отношении организаторов и участников похищения россиян», среди которых были названы Файез Саррадж и другие руководители ПНС … обвинения в адрес главы ПНС Файеза Сарраджа едва ли способствуют освобождению Максима Шугалея и Самера Суэйфана», — считает автор «Новой газеты».

Кто удерживает россиян?

Так называемое Правительство национального согласия представляет собой объединение различных группировок, в большинстве из которых состоят террористы как местных формирований, так и прибывших из Сирии, благодаря Турции.

Согласно признанию главы Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) Рами Абд ар-Рахмана, Турция продолжает отправку сирийских наемников в Ливию для поддержки ПНС. Он отметил, что Анкара направляет наемников не только из протурецких группировок, входящих в «Сирийскую национальную армию», но и боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ).

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари признает, что в рядах группировок ПНС сражаются террористы из «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ), ИГ и «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ). Недавно силам ЛНА удалось взять в плен египтянина Абд аль-Маджида Абд аль-Бари, позже в Сети были найдены ролики, где он в составе ИГ убивал людей в Сирии.

Группировка RADA, руководит которой Абд аль-Рауфа Карра, официально входит в состав одного из подразделений структур МВД ПНС Ливии. Бандформирование известно не только похищением двух россиян, но и пытками, убийствами и другой террористической деятельностью на занимаемой территории. Группировка даже имеет собственную неофициальную тюрьму Митига, где и содержатся захваченные в плен россияне.

RADA не является исключением и в ее составе также присутствуют боевики «Аль-Каиды» и ИГ. «Новая газета», очевидно понимая все это, фактически предлагает договариваться с террористами.

Традиции «Новой газеты»

Федеральное агентство новостей уже неоднократно обращало внимание на то, что «Новая газета» последовательно поддерживает сторону террористов.

Сочувствует террористам Ирек Муртазин далеко не первый раз. В 2002 году, когда вся Россия следила за трагедией в «Норд-Осте», будучи председателем ВГТРК-Татарстан, Муртазин открыто выступал на стороне террористов. В частности, он вел прямой эфир, где называл боевиков «чеченскими повстанцами», а сам террористический акт — актом отчаяния.

Тут же можно вспомнить, как редактор отдела спецпроектов «Новой газеты» Елена Милашина положительно оценивала высказывания террориста, одного из руководителей самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия Шамиля Басаева о трагедии в Беслане.

Так же можно вспомнить одобрение деятельности человека, объявленного в розыск на территории РФ, «бригадного генерала» террористов в двух Чеченских войнах — Ахмеда Закаева, ответственного за захват школы в Бесалане. У него брал обстоятельное интервью корреспондент «Новой Газеты» Вадих эль-Хайек, который вложил в свой фильм о Беслане один посыл «во всем виноваты русские», а террористы лишь «жертвы обстоятельств».

Поддержка сирийских террористов

Корреспондент «Новой газеты» Вадих эль-Хайек примечателен и поддержкой деятельности сирийских террористов. Корреспондент «Новой газеты» Вадих эль-Хайек брал интервью у проживающего на территории Турции Риада аль-Асада, создателя вооруженной антиправительственной группировки «Свободная сирийская армия». Несмотря на то, что ССА считается «умеренной оппозицией», ее создатель был сторонником «Джебхат ан-Нусры» и призывал использовать террористов-смертников против правительственных войск, называя это неотъемлемой частью «сирийской революции» и важной частью действий ССА. В этом же интервью автор словами террориста Халеда Рахаля призывает россиян выходить на незаконные митинги против борьбы с террористами, угрожающими России.

Немаловажно вспомнить интервью корреспондента «Новой газеты» Ольге Бобровой с выходцем из России, который уехал в Сирию воевать за «вооруженную оппозицию» в составе группировки, входящей в альянс с «Джебхат ан-Нусрой» — «Джейш аль-Фатх». В беседе с корреспондентом, русскоязычный джихадист Сергей Трофимов прямо обещал устроить «кладбище» русским в Сирии.

Передача информации террористам

Наиболее тесным сотрудничеством с террористами ИГ запомнился корреспондент «Новой газеты» Денис Коротков, обменивавшийся информацией о действиях русских в Сирии с помощью средств связи, которые были предоставлены боевикам от США. Эту информацию подтвердил непосредственно бывший боевик «Исламского государства» Хасанов Шерзод Музафарович, признавшийся, что лично переписывался с Коротковым. Известно, что в настоящее время по факту сотрудничества журналиста «Новой газеты» с «Исламским государством» проводится следственная проверка.

Однако немаловажным будет вспомнить материал Дениса Короткова под названием «Минобороны раскрыло зарплаты военных вероятному противнику». В нем он рассказал, как получить личные данные российских военнослужащих с помощью бага на официальном сайте МО РФ, приведя пример с только что погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым.

Предполагается, что информацией в статье Короткова могли воспользоваться сторонники ИГ, действующие на территории России. 8 октября 2018 года газета «Коммерсант» опубликовала материал о том, что ФСБ РФ раскрыла в Уфе «спящую ячейку» организации, которая готовила сразу два теракта и серию нападений на семьи российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в Сирии. Радикальные джихадисты таким образом рассчитывали остановить операцию ВКС РФ против боевиков ИГИЛ1.

«Новая газета» последовательно поддерживает террористов, ведя с 90-х годов информационную кампанию против национальных интересов России и безопасности российских граждан. Во всех случаях «Новая газета» стремится очернить политику нашей страны в борьбе с террористами, оказывая непосредственную информационную поддержку радикальным джихадистам. Происходит это независимо от места их деятельности – будь то Россия, Сирия или Ливия.

Оппозиционное издание с одинаковым одобрением относится как к деятельности чеченских террористов-ваххабитов, так и к преступлениям исламских террористов, угрожающим безопасности нашей страны сейчас. Пытки и незаконное удержание наших соотечественников боевиками RADA не стали исключением для журналистов «Новой газеты». Все террористы для «Новой газеты» - это некие «жертвы обстоятельств», которые заслуживают сочувствия. Этим и объясняется такое последовательное желание «Новой газеты» выступать в роли пособника радикальных джихадистов, предлагая договариваться с ними и находить компромисс.

1 Организация запрещена на территории РФ.