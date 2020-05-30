«Он/Они не Голунов»: почему сценарий лета 2019 не сделает Азара новой «жертвой режима»​​​​​​​

Московская оппозиция использует медиатехнологии, чтобы превратить Илью Азара в «жертву режима» по аналогии с Иваном Голуновым и мобилизовать либеральное сообщество на новый этап борьбы с «неугодной системой». О том, как это работает, — в материале Федерального агентства новостей.

Что случилось?

Сотрудник «Новой газеты» Илья Азар был задержан 26 мая у здания ГУ МВД Москвы на улице Петровка, 38 во время одиночного пикета в поддержку Владимира Воронцова. Журналист нарушил установленный в столице режим самоизоляции, предусматривающий запрет на проведение любых публичных акций. 28 мая Тверской районный суд, рассмотрев дело Азара, вынес решение о назначении журналисту 15 суток административного ареста за правонарушение, предусмотренное ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

Политически активные журналисты в знак выражения несогласия с решением Тверского суда по делу Азара 28 мая тоже устроили серию одиночных пикетов у здания ГУ МВД на Петровке, 38. В публичной акции приняли участие главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, журналисты «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев, а также работники СМИ Михаил Фишман, Илья Васюнин и другие. Все участники акции были задержаны практически сразу после начала пикетирования. На нарушителей составлены протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, однако арестовывать никого не стали, и журналистов в итоге отпустили. На схожих акциях были задержаны журналисты в Петербурге и некоторых других городах. При этом волна задержаний сотрудников СМИ поспособствовала усилению активности журналистского сообщества. Вчера, 29 мая, у Петровки, 38 было вновь задержано около 20 сотрудников СМИ, среди которых опять оказалась Татьяна Фельгенгауэр и Александр Плющев.

«Протестная волна»

Арест Ильи Азара, а также ряда журналистов из других оппозиционных СМИ вызвал острую реакцию в либеральном сообществе. Основными «генераторами негатива» и обращений к социуму выступили издания «Медуза», в котором журналист работал вместе с основателем новостного портала Галиной Тимченко после ухода из «Ленты», и «Новая газета», где Азар работает на данный момент.

Издание «Медуза» опубликовало материал, в котором назвало арест журналиста «формальным», противоречащим конституции и покушающимся на права и свободы человека. По мнению редакции, Илью Азара необходимо немедленно освободить.

«Новая газета» опубликовала несколько статей, содержащих критику в адрес московских правоохранительных органов и властей РФ в целом. По мнению редактора отдела политики Кирилла Мартынова, задержание и арест Ильи Азара — «это объявление войны» журналистам, «демонтаж гражданских свобод». Сотрудник «Новой» сопоставил Азара с известным по летним митингам журналистом Иваном Голуновым и призвал к общественной поддержке арестованного сотрудника «Новой».

«Арестовав журналиста, власти де-факто объявили войну представителям нашей профессии. У нас нет возможности уклониться от этого вызова: добровольно признавать за Кремлем (властью? силовиками?) право сажать людей за выражение гражданской позиции никто не собирается. <…> Дело Голунова, в поддержку которого одним из первых, кстати, выступил именно Илья Азар, похоже, ничему не научило российскую «политическую элиту», — написал Мартынов.

Автор статьи открыто написал, что власти не отделаются «колонками», а журналисты уже делятся на тех, кто пойдет пикетировать против решения суда, и тех, кто будет освещать происходящее.

К протестному движению присоединился «Союз журналистов Петербурга и Ленобласти», публично выступивший за снятие обвинений с коллег, незаконно задержанных на пикетах в поддержку Ильи Азара. Обеспокоенность судьбой журналиста выразили представители иностранных структур: ОБСЕ, Совета Европы и Amnesty International. По словам политиков, власти РФ должны прекратить подавлять свободу мнений и немедленно освободить задержанных.

Заявления об объявлении войны журналистам, демонизация полицейских и обвинения государства в покушении на свободу слова в новостных материалах, тиражируемых при деятельном участии «Медузы» и «Новой газеты», наводят на размышления, что либеральное сообщество, лояльное Азару, решило использовать технологию для обеспечения защиты «своего коллеги» с позиций медиа. При этом за основу взят инцидент 2019 года с арестом спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

«Кейс Голунова»

События последних трех дней почти точь-в-точь повторяют сценарий освещения скандала с сотрудником «Медузы», которого 6 июня 2019 года задержали по подозрению в сбыте наркотических веществ, а позднее появилась информация, что Голунова избивали.

Новость об аресте Голунова вызвала широкий общественный резонанс и дала толчок обширной медийной кампании, участие в которой приняли все крупные СМИ РФ. Уже на следующий день после ареста сотрудника «Медузы», 7 июня, у здания ГУ МВД в Москве в очередь выстроились журналисты для принятия участия в «параде одиночных пикетов». Союз журналистов РФ обратился с открытым письмом к правоохранительным органам с требованием отпустить Голунова, а также призвал медиасообщество выходить на пикеты.

Как и в случае с Азаром, участников одиночных пикетов задержали за нарушение порядка проведения публичного мероприятия. Это событие точно так же повлекло реакцию «Новой газеты». Заместитель главного редактора издания Сергей Соколов опубликовал статью, в которой подверг критике действия полиции, назвав их вызывающими.

При этом Соколов заявил, что задержание пикетчиков похоже на объявление войны журналистам и такой вызов без ответа оставить нельзя. Этот тезис идентичен тому, что сегодня на страницах «Новой» заявляет Мартынов.

Летом 2019 года, так же как и сейчас, от СМИ и представителей иностранных политических структур звучали обвинения в адрес властей о том, что арест журналиста — это покушение на свободу слова, права человека и нарушение конституции. Свою позицию выражали экс-посол США в Москве Майкл Макфол, глава британского МИД Джереми Хант, генеральный секретарь Совета Европы Торбьорн Ягланд, спикер Европейской службы внешних связей Майя Косьянчич и другие.

Ситуация с Голуновым, равно как и с Азаром на данный момент, использовалась для стигматизации госсистемы и правоохранительных органов. В СМИ инцидент трактовали как «тест для государства», который должен проверить — отреагируют власти на преследование невиновного человека или проигнорируют? Покажут своим бездействием, что любой журналист в стране может стать жертвой произвола людей, обладающих деньгами и властью, или нет? Квинтэссенцией обращения общества к государству стало создание лозунга «Я/Мы Голунов».

Идентичный сценарий развития скандала, заявления авторов «Новой газеты» о том, что арест их сотрудника — это объявление войны журналистам, а «Дело Голунова» ничему власти не научило, свидетельствует о том, что Илью Азара хотят выставить жертвой режима по «кейсу Голунова». Предполагается, что журналисты и десятки тысяч людей выйдут на улицы и вступятся за работника «Новой газеты», повсеместно скандируя «Я/Мы Азар». Однако на такое развитие журналисту рассчитывать вряд ли придется. Между двумя журналистами слишком большая разница.

«Он/Они не Голунов»

Иван Голунов — спецкорреспондент «Медузы», пишущий на остро социальные темы и занимающийся расследованиями, в том числе коррупционными, затрагивающими высшие эшелоны власти. На счету журналиста имеется множество резонансных материалов о дорогой недвижимости чиновников, махинациях в сфере медицины, экономических аферах в сфере госзаказов и «бюджетных проектов», а также о работе «похоронного рынка». Работа сотрудника неоднократно отмечалась премиями «Редколлегии». Ранее Голунов не был замечен в политических скандалах, публичном участии в социальной жизни страны, митингах или сомнительных акциях.

Арест Голунова — следствие его профессиональной деятельности. Люди, имеющие влияние и деньги, которым разоблачительные статьи журналиста доставили немало проблем, решили использовать госаппарат для мести, что привело к подбросу наркотиков и фабрикации уголовного дела. В этом случае Голунов действительно жертва полицейского произвола, а острая реакция социума и журналистского сообщества на вопиющую несправедливость — оправдана. Пикеты, митинги, медийная кампания, публичные письма были необходимы, чтобы спасти невиновного человека от длительного тюремного заключения, отстоять право на свободу слова и привлечь полицейских, причастных к фабрикации дела, к ответственности.

Илья Азар — сотрудник СМИ, муниципальный депутат округа Хамовники. Он является организатором митингов и неоднозначных движений вроде кампании «НЕТ», созданной в коллаборации со структурами Михаила Ходорковского, которым не чужды провокации. В послужном списке Азара не социально значимые расследования, а ворох скандалов, связанных с политикой, митингами, поддержкой политзаключенных с сомнительной репутацией. Его неоднократно задерживали за нарушение правил организации и проведения митингов, пикетов, в том числе за участие в незаконных протестных акциях. Из последнего — задержание за участие в несанкционированном митинге 31 августа 2019 года в Москве и привлечение к административной ответственности по статье 20.2 КоАП РФ с присуждением штрафа в размере 300 тысяч рублей. Однако это не повлекло создания петиций, серий пикетов и обвинительных публикаций.

Азар поддерживал Воронцова не как журналист, а как политический активист, выступающий против работы системы правоохранительных органов и правосудия. О том, что Азар по совместительству журналист, либералы вспомнили, чтобы подключить к защите профессиональное сообщество.

Задержание Ильи Азара 26 мая в Москве — следствие нарушения законодательных запретов. Пикет у здания ГУ МВД на Петровке по своей сути так же незаконен, как участие в несанкционированном митинге 31 августа. Активист, зная о действующем режиме самоизоляции и указе мэра Москвы, обоснованном федеральными законами, намеренно нарушил запрет на проведение публичных мероприятий, к которым пикет также относится.

Поэтому говорить о невиновности Азара не приходится. Смысла призывать общество встать на защиту сотрудника «Новой» и свободы слова нет, так как он не «жертва режима» и полицейского произвола, как это было в случае с Голуновым. Он политактивист, нарушивший закон.

Да и от чего должны защитить тысячи журналистов и граждан РФ Азара? От 15 суток административного ареста, после которых он спокойно отправится домой? Да и должны ли они это делать? Голунов, например, после освобождения отказался участвовать в несанкционированном марше и объяснил, что лучше продолжит заниматься расследованиями. А журналист «Новой», являясь политактивистом, после освобождения вполне может отправиться на новую незаконную акцию, где снова может быть задержан. Фельгенгауэр и Плющеву же ничего не помешало после освобождения из ОВД вновь отправиться на пикетирование к ГУ МВД. Другие задержанные сотрудники СМИ, устроившие пикеты в знак солидарности работнику «Новой», точно такие же нарушители, а никак не жертвы системы. А потому к ним лозунг «Я\Мы Голунов», взывающий к солидарности и вызывающий чувство сопричастности неприменим, — «Он\Они не Голунов».

Сложившаяся ситуация с задержанием Азара и призывами оказать поддержку задержанным журналистам, подогреваемая лояльной сотруднику «Новой» оппозиционной «политической тусовкой», является манипуляцией, направленной на использование «кейса Голунова» как инструмента ухода либеральных журналистов от ответственности по закону. Сегодня инцидент с сотрудником «Новой» тоже своеобразный тест: удастся ли либеральному сообществу сыграть на эмоциях и ассоциациях общества, чтобы использовать его в своих целях?