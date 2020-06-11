ФАН помогает Леониду Волкову научиться считать процент от числа

Леонид Волков в посте в собственном Telegram-канале продемонстрировал «чудеса арифметики» и доказал подписчикам, что не способен проводить простые математические действия на уровне начальных классов общеобразовательной школы и получить верный ответ. ФАН покажет главе штабов Навального, как находить процент от числа и в будущем не допускать таких нелепых ошибок.

В среду, 10 июня, прошло заседание президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, на котором глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о результатах тестирования 650 тысяч россиян на наличие иммунитета к COVID-19. Согласно исследованию, среди проверенных граждан РФ у 14% имеются антитела к инфекции.

«На сегодняшний день мы видим, что защитные титры имеют почти 14% от общего количества протестированных в России. Это достаточно немалый уровень», — заявила она.

Л — логика

В попытке дискредитировать слова Поповой Волков на скорую руку написал пост, в котором выразил негодование по поводу проведенного тестирования. Он указал, что «проверке подверглись 650 тысяч граждан в 46 регионах страны, и антитела нашли у 14% россиян».

Важно подчеркнуть, что уже в первом предложении поста Волков делает логическую ошибку и говорит, что антитела нашли «у 14% россиян». То есть он подразумевает, что иммунитет есть у 14% от общего населения страны, на чем и строит дальнейшие рассуждения.

«14% россиян — это 20 млн человек. По официальным данным той же Анны Поповой, переболело 500 тысяч, а умерло около 6 тысяч», — написал Волков.

Все его дальнейшие рассуждения рушатся из-за этой «мелочи». Попова на заседании президиума четко сказала, что антитела найдены у 14% протестированных россиян. Важное слово «протестированных» Волков здесь пропускает и, исходя из собственных умозаключений, пытается построить абсолютно пустые обвинения в адрес главы Роспотребнадзора.

Очевидно, что проблем с арифметикой Волков не испытывает только, когда дело касается финансов ФБК (признан иноагентом) и сетки штабов Навального. В остальном же глава штабов допускает простые логические и арифметические ошибки.

Упражнение для Волкова

Чтобы в будущем избежать таких казусов, ФАН предлагает посмотреть Волкову, как находить процент от числа. Для этого не понадобится заканчивать никаких престижных американских университетов — достаточно уметь пользовать Google.

Находим в поисковике любой удобный калькулятор процентов и подставляем нужные числа. Нам необходимо вычислить, сколько 14% составляют от 650 тысяч. Для этого просто проставляем цифры в правильные окошки и получаем результат.

Таким образом, благодаря тестированию у 91 тысячи россиян выявлен иммунитет к коронавирусу, а не у 20 миллионов, как это получилось у Волкова.

Главная ошибка Волкова заключается в спешке. В очередной раз его желание обвинить власти во лжи не сыграло ему на руку и выставило его на посмешище перед общественностью.