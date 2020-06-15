«Би-би-си» предвзято уволил сотрудника, следившего за «нейтральностью» работников канала в соцсетях​​​​​​​

Британский телеканал «Би-би-си» продемонстрировал отсутствие в западном медиапространстве свободы слова и наличие жесткой цензуры, прикрываясь «правилом непредвзятости» сотрудников.

По данным RT, руководство «Би-би-си» наняло бывшего исполнительного директора телеканала Ричарда Сэмбрука для отслеживания «нейтральности» своих работников в социальных сетях. Его обязанности заключались в анализе личных публикаций сотрудников телеканала на предмет соблюдения «правила непредвзятости».

По сути, Сэмбрук следил за тем, чтобы работники «Би-би-си» не публиковали на своих страницах в Интернете мнения, противоречащие политической повестке канала, что говорит о полном отсутствии свободы слова, которую якобы отстаивают на Западе.

Примечательно, что экс-директора незамедлительно уволили после того, как он сам опубликовал в микроблоге Twitter заметку, в которой допустил, что правительство Великобритании может пытаться «блокировать независимую журналистику и критические взгляды» в стране. Сэмбрук неоднократно критиковал британские власти, что заставило депутатов правящей партии усомниться в правильности его назначения на данную должность.

Напомним, одним из основных направлений деятельности «Би-би-си» является всесторонняя критика ситуации в РФ. Телеканал ведет откровенную антироссийскую пропаганду и осуществляет диверсионную информационную деятельность на территории страны, пытаясь убедить читателей в том, что власти России якобы покушаются на свободу слова и притесняют права не только журналистов, но и простых граждан, представителей либеральной оппозиции и даже сексуальных меньшинств.

Однако история с Ричардом Сэмбруком наглядно демонстрирует, что одно из крупнейших западных СМИ, прикрываясь разносторонней борьбой за права человека, в том числе и в России, практикует жесткую цензуру в отношении своих же сотрудников и бдительно следит за тем, чтобы их личное мнение не противоречило пропагандистской позиции редакции.