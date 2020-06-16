Адвокат «Агоры» Гайнутдинов назвал клевету о ветеране «оценочным суждением» Навального

В понедельник, 15 июня, Следственный комитет России сообщил, что возбуждено уголовное дело против главы «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Алексея Навального по статье 128.1 «Клевета». Причиной послужила оскорбительная запись оппозиционера на своей странице в Twitter, в которой он назвал ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко «продажным холуем», «позором страны» и «предателем».

Общественных деятелей, политиков и простых россиян возмутили слова Навального, и они призвали правоохранительные органы досконально разобраться в ситуации. Но нашлись те, кто поддержал оппозиционера. Так, московский фотокорреспондент, специализирующийся на освещении либеральных акций, Василий Максимов заявил, что не уважает «зашкварившихся» ветеранов, потому что ветеран — не профессия, а лишь «часть биографии». Своеобразно он отреагировал и на новость о возбуждении уголовного дела против Навального.

Подключились к защите либерала члены «правозащитного» объединения адвокатов «Агора». Так, в интервью TheInsider юрист Дамир Гайнутдинов заявил, что в словах Навального никакой клеветы нет. Заявления «продажные холуи», «позор страны», «люди без совести» и «предатели» адвокат назвал всего лишь оценочными суждениями.

«Продажный холуй», «предатель», «голубчик» и т.п. — это оценочные суждения, которые невозможно проверить на соответствие действительности», — заявил Гайнутдинов.

Продажным холуй — в оппозиции это норма?

Гайнутдинов даже попытался объяснить, что слово «продажный», по крайней мере для него самого, носит вполне нормальный характер.

Но будет ли доволен сам Гайнутдинов, если его публично назовут «продажным холуем», ведь за защиту либералов в судах он получает деньги и это нормально.

Отметим, что в случае с Гайнутдиновым формулировка «продажный холуй» (в его собственной интерпретации) действительно не будет носить клеветнический характер, так как это сведения не ложные, хотя и могут рассматриваться как оскорбительные, что подпадает под статью 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации».

Но в случае с ветераном Артеменко всё несколько иначе. Главный редактор телеканала RT, где записывался ролик, Маргарита Симоньян рассказала, что ни фронтовик, ни его родственники гонораров за съемку не получали, всё проходило на общественных началах. Этот важный факт отличает клевету от оскорбительного оценочного суждения и превращает административную ответственность в уголовную.

Не предатели, а грантополучатели?

Похожим образом дело обстоит с заявлением о «предательстве» и «позоре страны», которое Гайнутдинов относит к категории оценочные суждения. Отметим, что в запале «оценочных суждений» в предатели, а равно государственным изменником, можно было бы записать самого Гайнутдинова. Ведь «Агора», в состав которой входит адвокат, работает во вред России и российскому народу.

Речь вовсе не о защите оппозиционных активистов, организация занимается куда более опасной деятельностью — лоббированием легализации наркотиков в России. Также стоит отметить, что ныне действующая «Агора» является прямой наследницей ассоциации «Агора», которая была ликвидирована в 2016 году по запросу Минюста РФ, так как не выполняла требования, предъявляемые к иноагентам. Это значит, что «Агора» получала иностранное финансирование и на эти деньги пыталась влиять на мнение россиян в интересах других государств.

Можно ли считать такую деятельность предательской и позорной? Вполне. Захочет ли Гайнутдинов как член «Агоры» носить клеймо предателя? Сомнительно.

А между тем, в российском законодательстве имеется статья 275 «Государственная измена». Осужденные по ней преступники как раз являются предателями. Фронтовик Игнат Артеменко никогда не привлекался к ответственности по этой статье, а наоборот известен в родном городе как герой и патриот. Тем не менее Навальный позволил себе назвать ветерана предателем. То есть он распространил об Артеменко заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство. Это полностью соответствует определению клеветы, которое указано в законодательстве.

Что же касается Гайнутдинова, который считает публичные оскорбления и клевету оценочными суждениями, то отметим, что сам адвокат ранее никогда не становился объектом травли в Сети. Его не клеймили ни предателем, ни позором страны. Также он не защищал Родину в самой страшной войне в истории человечества, каждый миг рискуя собственной жизнью.

В данном контексте стоит обратить внимание на научную работу Гайнутдинова «Ответственность за клевету по российскому законодательству». В ней он прямо заявляет со ссылкой на Европейский суд по правам человека, что журналисты должны быть в праве преувеличивать и провоцировать. То есть использовать недостоверные сведения при проведении журналистских расследований. Более того, Гайнутдинов заявляет, что административное или уголовное наказание за клевету должно быть в принципе удалено из российского законодательства.

Вот только адвокат при этом не раскрывает, каким образом должны защищать себя жертвы клеветников. Возможно, его позиция изменится, если его самого начнут клеймить предателем или продажным холуем? Только почувствовав на собственном опыте, что значит стать объектом публичной клеветы и травли, он сможет понять чувства героя-фронтовика. А до тех пор для адвоката «Агоры» все эти термины, оскорбления и высказывания так и будут оставаться лишь словами из подшивок дел, на которых он зарабатывает деньги.