«Карманной чиновнице» Грудинина грозит уголовное дело за махинации с бюджетом?

Не успел улечься шум вокруг разоблаченной журналистами попытки Павла Грудинина вогнать «Совхоз им. Ленина» в фиктивные долги на миллиард рублей, как вокруг экс-директора предприятия и его окружения разгорелся новый скандал, который имеет все шансы дойти до суда. Речь идет о махинациях с бюджетом совхозного поселка, в котором не так давно обнаружилась «дыра». Депутаты Ленинского городского округа поручили проверить, как использовались средства муниципалитета. Не за горами появление официального отчета, который прольет свет на то, откуда у поселения появились многомиллионные долги.

Как пишут пользователи соцсетей, проверяющие уже обнаружили ряд серьезных нарушений в расходовании бюджетных средств. В частности, выяснилось, что бывшая глава администрации поселения Елена Добренкова, считающаяся ставленницей коммерсанта Грудинина, получала заоблачную по меркам муниципальных служащих зарплату — порядка 250 тысяч рублей ежемесячно. Другим потенциально носящим признаки коррупционного фактом, по информации блогеров, стало заключение контракта с бассейном, который был построен в совхозе. Пикантность ситуации в том, что на момент заключения контракта Россия уже столкнулась с эпидемией коронавируса, а сам спорткомплекс официально был не просто закрыт, но даже не введен в эксплуатацию.

По сообщениям СМИ, Елена Добренкова, долгие годы возглавлявшая администрацию поселка «Совхоза им. Ленина», и впрямь демонстрировала близость к Павлу Грудинину. Ее уход с должности не только положил конец волюнтаристским выходкам коммерсанта (как сообщал ФАН, именно Грудинин, в кармане которого лежит магнитный ключ от всех поселковых дверей и калиток, выступал против открытия мемориальной доски Герою России Юрию Салимханову), но и перекрыл доступ Грудинина к средствам муниципального бюджета. А таковых в карман нелегитимного директора совхоза за прошедшие годы утекло немало. И речь здесь не только о 40 миллионах, которые коммунальщики переплатили Грудинину сверх тарифов из-за кабального договора водоснабжения.

Так, управляющая компания, единственным учредителем которой выступает «Совхоз им. Ленина», из года в год выигрывала подряды у администрации поселения — на озеленение территории и санитарное содержание объектов благоустройства. Как были освоены эти средства (учитывая вал жалоб на мусор и крыс), доподлинно неизвестно.

На муниципальных подрядах зарабатывал и сам совхоз, к примеру — на сдаче помещений в аренду для администрации поселения. С 2015 года закупки проводились у единственного поставщика (т.е. на неконкурентной основе), цена контракта — более 1,5 млн рублей. И это далеко не все.

Судя по базе данных «Спарк-Интерфакс», ЗАО годами кормилось из муниципального бюджета. Так «Центр культуры поселка Совхоза им. Ленина» с 2017 года арендовал совхозную недвижимость за 6 с небольшим миллионов рублей. В свою очередь «Центр физической культуры и спорта поселка Совхоза им. Ленина» с 2016 года платил совхозу по 2,7-2,8 млн рублей. В обеих случаях договоры заключались на безальтернативной основе (т.е. у единственного заказчика). Таким образом, благодаря своему человеку во главе муниципалитета Грудинин годами имел возможность выигрывать контракты и получать по 10 миллионов фактически ни за что. При этом из года в год администрация поселения составляла документы, где прописывалось: использование конкурентных способов закупки «является нецелесообразным», поскольку «существует вероятность того, что победит не тот участник».

Тут 40, там еще 10 — и все без какой-либо альтернативы. Имея «карманного» главу поселения, Павел Грудинин годами получал десятки миллионов из муниципального бюджета и в ус не дул! После того же, как Добренкова покинула свой пост и выяснилось, что в бюджете поселения зияет дыра, которую придется погашать из средств вышестоящего бюджета, всласть погревший руки на бюджетных средствах коммерсант заелозил, ударившись в панику. Теперь он пытается не только противодействовать новому руководителю (по оценкам экспертов, на кампанию по очернению репутации Грудинин выделяет более миллиона рублей), но и всячески защитить свою ставленницу, организуя сбор подписей в ее защиту и пытаясь представить претензии к исполнению бюджета как сугубо политические. Возможно, в этом распродавшему совхозные земли дельцу, который за годы вывел в офшоры более 9 миллиардов, поможет КПРФ. Партийная верхушка коммунистов регулярно вступается за идеологически близкого к ним «красного барина», оставляя работников совхоза и жителей поселение наедине с их проблемами, а рядовые «товарищи» сами участвуют в миллиардных аферах Грудинина.