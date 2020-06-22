Призывы оппозиции портить бюллетени рассчитаны на малообразованное население

Уже менее двух недель остается до 1 июля, когда состоится всенародное голосование по поправкам в конституцию. А тем временем российская либеральная оппозиция так и не смогла выработать единой тактики поведения в этот решающий день. Яркий тому пример — дебаты между главой ФБК Алексеем Навальным и сооснователем фонда «Городские проекты» Максимом Кацем, прошедшие 15 июня.

Формально, первый призывал бойкотировать голосование, в то время как второй советовал аудитории отдать свой голос против поправок. Однако даже сами либералы признали состоявшиеся дебаты одними из скучнейших, потому что оба оппонента так и не смогли четко аргументировать свои позиции.

Третий путь для оппозиции

В оппозиционной среде предлагается еще одна форма протеста — порча бюллетеней. Например, об этом в своем заявлении рассказал сооснователь партии «Яблоко» Григорий Явлинский.

В прошлом году, когда в Санкт-Петербурге проходили выборы губернатора города и муниципальных депутатов, «Яблоко» подбивало избирателей на порчу избирательных листов. К этому призывали как Явлинский, так и лидер «яблочников» в Заксобрании города Борис Вишневский. Что интересно, к аналогичной тактике своих избирателей начали подталкивать и в КПРФ, когда их кандидат в губернаторы Владимир Бортко объявил самоотвод.

Одним из самых ярых сторонников порчи бюллетеней можно уверенно назвать Михаила Ходорковского. Он не только регулярно пытается навязать россиянам этот способ саботажа выборов, но и сам к нему прибегает. Что интересно, уже давно имеется подтвержденная информация, что «Яблоко» и как минимум часть КПРФ могут находиться под контролем Ходорковского. И единство их методов тому подтверждение.

Формально российское законодательство не запрещает ни саму порчу бюллетеней избирателями, ни призывы к этому действию гражданами. Однако в ЦИК неоднократно уточняли, что предложение испортить документ расценивается как агитация, потому что это влияет на итоги голосования. А значит, официальные политические силы и СМИ должны руководствоваться соответствующей законодательной базой, когда призывают к такой тактике голосования.

В «пролетарских» районах портят бюллетени чаще

В 2019 году аналитик движения «Голос» Борис Овчинников на примере московских выборов в городской парламент провел собственное исследование и постарался выяснить, является ли этот «третий путь» электорального протеста хоть сколь-нибудь действенным. Именно на этих выборах Ходорковский объявил кампанию «Голосуй по совести», суть которой сводилась к простому алгоритму — либералу следовало отдать голос за кандидата из списка олигарха, если такого в районе не имелось — испортить бюллетень. Основу списка Ходорковского составили члены «Яблока» — того самого, где тоже сильна идея порчи бюллетеней.

Эксперт сразу отметил, что процент испорченных листов для голосования традиционно низок и никакого влияния на итоговые результаты не оказывает. Так, в Москве в 2019 году избирательные комиссии признали негодными только 3,8% бюллетеней, сюда входят испорченные как намеренно, так и случайно. Тем не менее в тех округах столицы, где были «яблочники», а значит не проводилась систематизированная кампания с призывами приводить в негодность бюллетени, процент испорченных листов был в среднем ниже на 0,5%. То есть это и есть та часть избирателей, которая считает, что написать на листе матерное слово, нарисовать неприличную картинку или просто его перечеркнуть — хорошая идея.

Овчинников отмечает, что такой показатель, как доля людей с высшим образованием в округе, слабо повлиял на итоги голосования. Однако на примере его подборки видно, как влиял на процент недействительных бюллетеней в «пролетарских», как выразился Овчинников, районах столицы.

Если применить более понятный критерий, как упомянутую ранее долю жителей с высшим или средне-специальным образованием, то можно заметить закономерность — чем меньше процент избирателей с третичным образованием, тем больше доля испорченных бюллетеней. Как видно из подборки Овчинникова, в Солнцево, где распространенность третичного образования среди жителей на 10% ниже, чем в среднем по Москве, доля негодных бюллетеней выше на 1%.

Как видно, призывы оппозиции портить бюллетени нацелены на вполне конкретную группу — россиян без высшего или средне-специального образования. Но даже среди них «веселая идея» с порчей бюллетеней не находит особой поддержки. Отметим, что в России не имеют третичного образования порядка 42% совершеннолетних граждан. Но во время общенациональных выборов и голосований процент испорченных листов в среднем не составляет и 2%. Разница разительна и говорит сама за себя.

2% потенциального радикализма

Тем не менее российская либеральная оппозиция не случайно пытается заинтересовать своими идеями именно этот небольшой процент. В России широко известен афоризм великого русского поэта Василия Жуковского: «Необразованными людьми управлять легче». Но продолжение этой фразы не так распространено: «… но еще легче превратить их в самых озверелых мятежников». Эти слова поэт неустанно повторял своему ученику, цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II Освободителю, доказывая необходимость фундаментальных образовательных реформ в России.

Сегодня на примере многочисленных цветных революций можно наблюдать, насколько прав был Жуковский. Так, зимой 2013-2014 года на Украине началось противостояние западных и восточных областей страны. Первые в итоге победили, совершив вооруженный госпереворот в Киеве. В стране началась «декоммунизация», ревизия истории, война с памятниками, распространение нацистских идеологий, уничтожение остатков образования. Что интересно, согласно проведенным в 2013 году исследованиям, низкий уровень образования наблюдался среди населения именно западных областей. Похожую ситуацию можно наблюдать в любой стране, где произошла или была предпринята попытка переворота так называемыми либеральными политиками.

Таким образом, российская оппозиция вполне осознанно ведет агитацию среди своей целевой аудитории понятными ей методами — напиши неприличное слово на бюллетене, устрой травлю оппонентам в соцсетях, оскорби полицейского или госслужащего грубым жестом. В сегодняшних обстоятельствах призывы либеральной оппозиции выражать протест с помощью «невинных шалостей» на всенародном голосовании могут показаться безвредными, но это всего лишь один из множества элементов, с помощью которым людям внушается, что деструктивное положение — это норма.