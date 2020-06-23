Проект «Навальный» привлекал финансирование из США на цветную революцию в России

Государственный аппарат США при поддержке спецслужб долгие годы вмешивался во внутренние дела России, контролируя принятие важнейших решений как во внутренней, так и во внешней политике. До сих пор через своих агентов влияния, несистемную оппозицию и либеральные СМИ американские идеологи методично продвигают собственную повестку, направленную на разрушение российского общества и экономики.

Во второй части исследования об американском вмешательстве Федеральное агентство новостей анализирует мощное дестабилизирующее влияние на нашу страну, которое США оказывали через российскую оппозицию в первом десятилетии XXI века. Наиболее ярким представителем «нового поколения оппозиционеров», заслужившим особое внимание вашингтонских кураторов, стал блогер Алексей Навальный.

Полигон для экспериментов

В апреле 2000 года, сразу после президентских выборов, победу на которых одержал Владимир Путин, в Москве высадился очередной десант зарубежных экономистов. Это превращалось в традицию: как только в России выбирают нового главу государства, Штаты тут же присылают Кремлю своих советников для обучения «свободному рынку» и разработки новой экономической стратегии.

Но на этот раз состав сильно отличался от команды Джеффри Сакса, обучавшего Бориса Ельцина в 1991 году. По приглашению председателя правительства Михаила Касьянова и советника президента Андрея Илларионова в столицу прибыли: декан экономического факультета Чикагского университета и «отец чикагских мальчиков» Арманд Харбергер, идеолог «рейганомики» Ричард Веббер, экономисты объединенного экономического комитета Конгресса США Джеймс Гвартни и Джеймс Картер, а также бывший министр финансов Перу Карлос Болоньи.

Ученые-экономисты делились своими секретами с представителями Центробанка и Минфина РФ, читали лекции в МГУ, МГИМО, Высшей школе экономики, Финансовой академии и Академии народного хозяйства, а также проводили закрытые семинары: в час дня в Центре стратегических разработок Германа Грефа, в четыре — на Старой площади в Администрации президента.

Известно, что нет более «заклятых друзей», чем сторонники Гарвардской и Чикагской экономических школ. Поэтому чудесные рецепты Харбергера с Веббером оказались прямо противоположны советам «гарвардских мальчиков». Сакс ругал российское правительство за слишком маленький дефицит бюджета — 5% ВВП. Он выступал за слабый рубль, дефицит бюджета в 8% и низкие процентные ставки. Новые же советники дали совершенно противоположные рекомендации, и прежде всего — о сильной валюте при высоких процентных ставках, по примеру «рейганомики» и «чилийского чуда».

Такие противоречивые советы американских экономических гуру только подтвердили старую истину: «Кто умеет, делает; кто не умеет, учит других; а кто не умеет и этого, учит учителей». Это привело к тому, что всю бесполезность, а иногда и вред подобных заокеанских советчиков начали понимать и в российском руководстве, уже получившем к тому времени опыт реального управления экономикой.

Удивительный факт: все расходы на приезд в Россию известнейших экономистов оплатила… американская сторона. Правда, в открытую имя Джорджа Сороса не произносилось, однако известно, что в свое время организация USAID истратила на финансирование команды Сакса 40 млн долларов.

Агентство Соединенных Штатов Америки по международному развитию (United States Agency for International Development — USAID) начало свою деятельность в Российской Федерации с 1992 года и финансировало не только визиты различных «советников». Через USAID Конгресс США ежегодно выделяет миллионы долларов «Национальному фонду демократии» (National Endowment for Democracy — NED) на «поощрение свободных и демократических институтов во всем мире и сотрудничество с местными демократическими силами».

В России фонд NED развивал «сотрудничество» с Московской Хельсинкской группой Людмилы Алексеевой, движением «За права человека» Льва Пономарева, ассоциацией правозащитных организаций «Агора», «Левада-центром», ассоциацией «Голос» и десятками других «партнеров».

Наиболее активно американские кураторы работали с прозападными политическими движениями, возлагая особые надежды на партию «Яблоко». В 2004 году на базе этой партии создается «Комитет защиты москвичей», во главе которого становится заместитель председателя Сергей Митрохин. Исполнительным секретарем комитета Митрохин делает зампредседателя московского отделения «Яблока» Алексея Навального.

Новшество от Кондолизы

В 2006 году в практику американской дипломатии было официально введено требование вмешательства во внутренние дела государства пребывания. 18 декабря того же года новая хозяйка Госдепартамента США Кондолиза Райс объявила о перестройке своего ведомства под новые политические задачи.

Сутью перестройки и одной из важнейших обязанностей каждого американского дипломата стало «вовлечение иностранных подданных и средств массовой информации в продвижение интересов США за рубежом» — т. н. «Transformational Diplomacy». Теперь американские дипломаты должны были не только анализировать происходящее в стране пребывания, но и помогать ей развивать демократию.

«Дипломаты будут не только анализировать политику и формировать результаты, но и запускать программы. Они будут помогать иностранным гражданам продвигать построение демократии, бороться с коррупцией, открывать бизнес, улучшать здравоохранение и реформировать образование», — такая задача была поставлена перед кадровыми сотрудниками Госдепа США.

В соответствии с этой новой политикой вмешательства в суверенные дела других стран Госдеп резко увеличивает финансирование контрагентов. В качестве исполнителей своих планов NED привлекает Навального и координатора молодежного движения «ДА!» Марию Гайдар, хорошо знакомых фонду по предыдущему сотрудничеству.

В начале 2006 года Навальному и Гайдар NED назначает опытных кураторов — старшего программного офицера по России и Украине Джона Сквайра (John Squier), программного офицера Марка Шляйфера (Marc Schleifer) и старшего администратора по грантам Фрэнка Конатсера (Frank Conatser).

Этот период связан с ростом сетевой активности Навального. Он заводит себе аккаунт в социальной сети LiveJournal (Живой Журнал), где начинает публиковать «Градостроительные хроники», а затем переходит к заигрыванию с националистами и даже публикует манифест некого «Национального русского освободительного движения».

В сентябре 2006 года Навальный запускает канал на YouTube, на котором начинают появляться откровенно националистические ролики и агитация за легализацию короткоствольного оружия. А в ноябре того же года в Москве проходит националистический «Русский марш», в оргкомитет которого, помимо Александра Поткина, Николая Курьяновича и Игоря Шафаревича, вошел Навальный.

Видимо, на создание «русского освободительного движения» Конгресс США и выделил гранты по проектам №2006-576 и №2007-688, за которые фонд NED так просил отчитаться.

Новые кураторы — новые задачи

Летом 2008 года Марк Шляйфер приезжает в Москву и информирует своего подопечного о том, что скоро ему будет назначен новый куратор — Патрик Уолш (Patrick Walsh). Новое руководство — новые задачи. Навального переключили с национализма на так называемый «инвест-активизм».

На гранты Госдепа он покупал небольшие пакеты акций крупных компаний — в том числе «Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпромнефти», ТНК-BP, Сбербанка и ВТБ, а затем требовал на правах акционера раскрытия информации о деятельности менеджмента.

При этом «русский националист» Навальный исправно отчитывается перед своими американскими хозяевами о потраченных на «революционную борьбу» суммах.

По свидетельству имеющихся в распоряжении ФАН финансовых отчетов, регулярно направляемые США суммы на «поддержку молодежных программ» Навального составляли десятки тысяч долларов.

Вот содержимое файла «576 FinRep 2 Q 2007», который Алексей прикрепил к письму Фрэнку Конатсеру. Правда, вопреки имени файла, говорится в нем о 23 тысячах долларов, потраченных не во втором, а в первом квартале 2007 года. Но все равно «получилось хорошо»:

Заработав на борьбе с корпорациями «за права русского народа» политические очки, Навальный в 2009 году стал внештатным советником губернатора Кировской области Никиты Белых. В Кирове они вместе с Гайдар, ставшей у Белых замгубернатора по вопросам здравоохранения и социального развития, продолжили отрабатывать американские гранты.

Кировский филиал Госдепа

В мае посольство США отправляет к Навальному в Киров сотрудника Госдепа Марка Тервакоски (Mark Tervakoski) для «знакомства с общественно-политической и экономической жизнью».

После сбора необходимых разведданных Госдеп направляет осенью 2009 года в Киров целую делегацию высокопоставленных сотрудников. 23–25 сентября там проходил межрегиональный семинар Московского института политических исследований, на который приехали второй секретарь политотдела посольства США в РФ Роберт Бонд и специалист по вопросам труда экономического отдела посольства США в РФ Филипп Швада.

Секретный отчет посла США в России Джона Байерли, по результатам поездки направленный в ЦРУ, Национальный совет по безопасности и Госдеп, в результате утечки оказался на сайте WikiLeaks. Помимо обычной для подобных документов информации о расстановке сил в регионе, в нем даются довольно точные характеристики лояльных США политических фигур, в особенности Навального и Гайдар.

«Алексей Навальный, адвокат, консультирующий Белых по политическим вопросам, — пишет Байерли в Вашингтон. — Он кажется особенно сосредоточенным на результатах опросов и приближающихся выборах. Живет в Москве и выражает ясное желание уехать из Кирова, который он описал как скучный город. Берет уроки английского языка, чтобы улучшить его, так как у него есть цель учиться в США».

Гайдар, по словам американского посла, как и Навальный, тоже презирает Киров и давно хочет уехать в Штаты.

Большая часть отчета посла Байерли была посвящена оценке шансов различных партий победить на местных выборах. Информацию об этом ему предоставлял в том числе и советник губернатора.

Несмотря на откровенно потребительское отношение к региону, Белых и Навальный очень любили активные развлечения на вятской природе, особенно отстрел диких животных. На охоту к ним съезжались многочисленные друзья даже из столицы, частым гостем был еще один представитель семейства Гайдар — Петр, брат Марии.

Американские спецслужбы не только собирали через своего агента секретную информацию, но и в свою очередь сливали ему нужный компромат на российских бизнесменов и политиков, считает Сергей Карнаухов, занимавший в 2009 году должность замгубернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией.

Таким образом, Госдеп решал свои задачи, а заодно формировал имидж будущего «лидера оппозиции» и борца с госкорпорациями, уверен Карнаухов, ставший позднее инициатором дела «Кировлеса».

По воспоминаниям бывшего замгубернатора, в 2010 году Мария Гайдар и Алексей Навальный отправились в посольство США в Москве, причем у Гайдар был особый пропуск, дававший право проезжать на личном автомобиле на территорию посольства и находиться там до трех суток. Вместе с ними находился директор департамента Евразии Международного республиканского института (International Republican Institute, IRI) Стивен Никс (Stephen Nix), который курировал программу «Школа муниципального депутата» в Кирове.

Эксперт считает, что тогда в посольстве прорабатывалась идея выучить Навального на «профессионального оппозиционера». Для этого в США было подходящее заведение — Йельский университет, один из старейших и престижнейших в стране. Рекомендовали туда Навального экономист Сергей Гуриев, Гарри Каспаров, экономист Олег Цывинский и публицист Евгения Альбац, а деньги на обучение, по данным Карнаухова, собирала Гайдар.

В посольстве США Навальный получил от Роберта Бонда и сотрудника еще одного американского фонда National Democratic Institute (NDI) Майкла Мерфи (Michael Murphy) адрес Томаса Файерстоуна, сотрудника Минюста США и куратора российских оппозиционеров самого высокого уровня.

В письме Файерстоуну Навальный предлагает свои услуги по совместной работе и выражает желание встретиться — для обсуждения идеи по использованию возможностей судебной системы США против граждан других стран.

Криминальный исток «расследований» Навального

В апреле 2010 года Навальный собирается ехать в Штаты на учебу в Йельский университет, для обучения по полугодовой программе World Fellows, готовящей «молодых демократических лидеров».

По мнению американского издания Newyorker, Навальный играет роль «русского Джулиана Ассанжа (Julian Assange) или Линкольна Стеффенса (Lincoln Steffens)».

Дарелл Хафф, автор книги «Как лгать при помощи статистики», рассказывает о технологии «криминальной волны», которую изобрел американский журналист Линкольн Стеффенс в конце XIX века.

«Все это живо напоминает историю о том, как двое нью-йоркских репортеров, Линкольн Стеффенс и Джейкоб Риис, однажды создали волну преступности, — пишет Хафф. — Криминальная хроника в газетах разрослась до таких масштабов (по числу упоминавшихся преступных деяний, отведенному им газетному месту и величине шрифта, каким печатались эти сообщения), что общественность потребовала решительных действий».

Президент США Теодор Рузвельт, в ту пору лично возглавлявший реформирование полицейского управления, попал в незавидное положение. Однако волну преступности он утихомирил самым простым способом: потребовал, чтобы Стеффенс и Риис прекратили нагнетать ситуацию.

«Корень бед, как выяснилось, состоял в том, что с подачи этой парочки газетные репортеры развернули соревнование, кто сумеет накопать больше всего информации о кражах со взломом и прочих преступлениях, — продолжает Хафф. — Между тем официальная полицейская статистика не зафиксировала вообще никакого роста преступности».

И действительно, используемые Навальным приемы медиараскрутки идеально ложатся в технологию «криминальной волны» Стеффенса.

По словам Сергея Карнаухова, американские кураторы для еще большего эффекта от своего проекта также примеряют на Навального образ юриста-правозащитника Ральфа Нейдера, прославившегося в США именно «инвест-активизмом» и борьбой с корпорациями.

«Солидарность» по-американски

Денег на своих подопечных Госдеп не жалел. Только один фонд NED выдал в 2010 году свыше ста грантов на десятки таких программ по всей России.

Фонды NDI и IRI вливали через гранты от USAID сопоставимые суммы, ежегодно накачивая российскую оппозицию информационными и финансовыми ресурсами на миллионы долларов.

Еще один любимый проект Госдепа — демократическое движение «Солидарность», основанное в декабре 2008 года Борисом Немцовым, Гарри Каспаровым, Ильей Яшиным, Владимиром Буковским, Максимом Резником, Андреем Илларионовым и другими оппозиционерами.

В июле 2009 года в Москву с официальным визитом прилетел президент США Барак Обама. Вечер второго дня пребывания Обамы в Москве был посвящен встрече с российской оппозицией. На переговоры в столичный отель «Ритц-Карлтон» помимо Немцова и Каспарова американская сторона пригласила и других видных либеральных деятелей: Леонида Гозмана, Сергея Митрохина, Илью Пономарева и Владимира Рыжкова.

Смотрины прошли успешно: Обама пригласил Немцова выступить в нью-йоркском Совете по международным отношениям — наиболее влиятельном аналитическом центре США по внешней политике.

«Это позиция президента Обамы и его готовность к диалогу предельно важна для будущего российско-американских отношений», — удовлетворенно отметил после встречи Немцов.

31 декабря 2010 года Немцов был задержан на Триумфальной площади в Москве после окончания митинга оппозиции. 2 января мировой суд приговорил его к 15 суткам административного ареста за неподчинение законным требованиям сотрудников милиции. Арест Немцова осудил Майк Хаммер из американского Совета по национальной безопасности и другие официальные представители Госдепартамента США. Поддержали «мистера Немцова» сенаторы Джон Маккейн и Джо Либерман, а «Международная амнистия» и вовсе объявила его «узником совести».

Российские политики и эксперты посоветовали тогда своим заокеанским коллегам не вмешиваться в российские дела, а депутат Госдумы Антон Беляков обратился к генпрокурору Юрию Чайке с запросом о проверке источников финансирования деятельности Немцова.

Экзамен для проекта «ФБК»

В тот момент Навального слабо интересовало участие в чужих политических объединениях. В США он приехал с конкретными предложениями о сотрудничестве и просчитанными бюджетами.

В Вашингтоне с ним встречаются кураторы из ЦРУ и высокие чины из Конгресса, в том числе один из авторов «Закона Магницкого» Кайл Паркер (Kyle Parker), с которым его познакомил Илья Яшин.

В США Навальный также рассчитывал получить поддержку и финансирование у миллиардера Уильяма Браудера, сколотившего состояние на нечистоплотной игре с российскими активами. Для этого «студент Йеля» всеми силами раскачивал ситуацию вокруг дела сотрудника фонда Браудера Hermitage Capital Сергея Магнитского и писал миллиардеру письма с просьбой дать денег на судебный иск против банка ВТБ.

В апреле 2010 года подвернулся удачный шанс пустить в ход все свои наработки по делу Магницкого. Тогда сенатор Бенджамин Кардин (Benjamin Cardin) обратился к госсекретарю Хиллари Клинтон с рекомендацией ввести против России новый пакет санкций. К письму сенатор приложил список имен 60 российских граждан, которых США обвинили в смерти Магнитского. Тогда-то и пригодилась информация, годами поставляемая Навальным своим вашингтонским кураторам.

Для серьезного осложнения отношений с Россией Кардину нужно было предъявить в Конгрессе убедительные доказательства вины россиян. И здесь Навальный оказался как нельзя кстати: в ноябре того же года он выступил в Конгрессе США перед возглавляемой Кардином Хельсинкской комиссией, где отчитался в своих успехах по борьбе с «российскими коррупционерами».

Доклад конгрессменам явно очень понравился. Видимо поэтому уже на следующий год в России был создан новый проект — «Фонд борьбы с коррупцией». Вряд ли и в этом случае обошлось без щедрого финансирования от влиятельных спонсоров типа Браудера.

Осенью 2011 года в США на обучение отправляется уже Мария Гайдар. Ее определили на курсы Mid-Career Master in Public Administration в Гарвардском институте государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди. По описанию программы, она предназначена «для людей из разных стран, которые заинтересованы в социальном и экономическом развитии своей страны. Участники отбираются со всего мира среди политиков, чиновников, бизнесменов, журналистов, руководителей благотворительных и правозащитных организаций».

Разумеется, после окончания «обучения» Госдеп потребовал от своих студентов сдать практические экзамены — и приступить к смене законной власти в России. Вскоре для этого представился удобный момент: на конец 2011 года были назначены выборы в Государственную думу VI созыва.

Третья часть расследования ФАН будет посвящена многочисленным попыткам совершить цветные революции в России по американским методичкам.