Аудит строительной фирмы в Петербурге оставил сотрудников без работы и зарплат

После смены руководства в компании «АО «Корта» сотрудники несколько месяцев не могут получить зарплату в полном объеме. Речь идет о миллионах рублей. Граждане обвиняют новое начальство в подделке документов, а те утверждают, что уволили неугодных «по статье» за прогулы. Дело дошло до прокуратуры, следкома и депутата Государственной думы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Первые жертвы

Согласно документу, имеющемуся в распоряжении редакции, в середине января между собственником строительной компании «АО «Корта» Дмитрием Старковым и генеральным директором ООО «Санкт-Петербургский зональный научно-исследовательский и проектный институт жилищно-гражданских зданий» (СПбЗНИИПИ) Алексеем Индюковым был заключен меморандум об оценке бизнеса «Корты» с перспективами ее дальнейшей продажи. Довольно скоро последовали итоги этого аудита — например, массовые увольнения сотрудников офиса и производства, разбираться с которыми придется профильным надзорным органам.

Как рассказали ФАН бывшие работники «Корты», тучи над предприятием начали сгущаться еще в конце 2019 года, когда бизнес дал крен, а собственники пригласили в организацию группу людей, представившихся аудиторами. Какое-то время те тихо знакомились с делами, беседовали с работниками, узнавали их обязанности, запрашивали у ответственных лиц данные и документы. В декабре в связи с непростым финансовым положением компании администрация попросила большинство сотрудников офиса взять за свой счет отпуска на весь январь. Однако, по словам собеседников ФАН, уже с 9 января управляющий директор Сергей Зворыгин стал вызывать их на работу и заявления были переоформлены по фактически отработанным дням. А в конце месяца в оплачиваемый отпуск отправился и сам управляющий. Сразу после его ухода события начали набирать оборот.

«Когда Зворыгин отработал последний день перед отпуском, «аудиторы» без ведома главного бухгалтера начали вносить изменения в бухгалтерскую программу, — изложила ФАН свою версию событий бывший экономист «Корты» Жанна Дмитриева. — Например, распроводились ведомости на выплату зарплаты, то есть отменялись начисленные по ранее согласованным с управляющим директором документам зарплаты за декабрь. Спустя еще какое-то время нам объявили, что Зворыгина уволят, а его должность примет бывший технический директор Олег Никитин. Так начался открытый захват фирмы: вскрывались шкафы с документами, изымались бумаги, перерывались ящики по всем кабинетам, менялись данные в бухгалтерской программе. Сотрудникам стали поступать угрозы, начались массовые увольнения».

По словам Дмитриевой, она уволилась по собственному желанию 6 февраля, расчета с ней при этом не производилось. Похожая судьба постигла подавляющее большинство других сотрудников — как в офисе, так и на производстве.

«Людям не выплачивался расчет при увольнении, включая задолженность по зарплате, или выплачивался лишь частично, — пояснила Дмитриева. — Полного расчета не получил никто. При этом на момент увольнения деньги на расчетных счетах организации были, но люди не получили их в полном объеме до сих пор. Новые руководители угрожали, что если кто-то обратится с жалобами по невыплате расчета, то на нас оформят акты о прогулах или повесят какие-либо растраты и мы вообще не получим ни копейки. В итоге так и получилось. У меня есть аудиозапись разговора с Олегом Никитиным и на тот момент якобы внештатным сотрудником Алексеем Индюковым (который сначала представлялся нам как директор по капитальному строительству). Я записала наш разговор, в рамках которого требовала, чтобы мне выплатили задолженность по зарплате, но в ответ мне было сказано, что деньги направляются на производственные нужды и что они пришьют мне и всем остальным статьи, если мы начнем куда-то жаловаться. Эту запись я предоставила в прокуратуру».

Выхода нет

Жанна Дмитриева — вдова с маленьким ребенком на руках, живет втроем с мамой-пенсионеркой и малышом. Она одна из немногих согласилась выступать в материале неанонимно — ее коллеги сообщили, что боятся мести со стороны новых хозяев «Корты». Сама Жанна оказалась в слишком сложной жизненной ситуации: накануне пандемии она осталась без работы и возможности оплачивать ипотеку и автокредит. По словам женщины, долг «Корты» только перед ней одной составляет 105 тысяч рублей. Пытаясь защитить свои права, она обращалась в надзорные органы, куда в качестве доказательств предоставляла расчетные листки организации, полученные при увольнении, справки 2-НДФЛ с суммами задолженностей, а также данные по расчетным счетам, свидетельствующие, что по ситуации на 5 февраля на счетах организации имелись средства. В трудовой инспекции ей рекомендовали отправляться с этим всем в суд (на что у женщины нет средств), в прокуратуре Адмиралтейского района сообщили, что работодатель предоставил заявление и приказ на отпуск без сохранения заработной платы за январь 2020 года и акты о прогулах за февраль, так что нарушений с его стороны якобы не выявлено. Не усмотрело в происходящем ущемления ее прав и УМВД по Калининскому району. А после первого обращения в прокуратуру Жанне пришло из «Корты» строгое письмо с требованием во избежание уголовной ответственности передать дела генеральному директору. Однако экономист утверждает, что дела она к тому моменту передала — в устной форме.

«При приеме на работу мне также были переданы дела, никаких актов приема-передачи я не подписывала, — пояснила собеседница ФАН. — Я испугалась очередного давления и обратилась по этому поводу в прокуратуру Адмиралтейского района. В итоге я получила ответ, из которого поняла: конец беспределу положен не будет. Ни массовое увольнение людей, ни отсутствие наших подписей и свидетелей к документам, предоставленным в прокуратуру «Кортой», не привлекло внимания надзорных органов. «Аудиторы» просто обвинили нас в прогулах и заявили, что месяц мы пробыли в отпусках за свой счет, и им сразу поверили. Получается, работодатель может делать и говорить что хочет, а у работников нет никаких прав. Не соблюдается ни Конституция РФ, ни трудовое законодательство, ни уголовное — никакое вообще. Я уже в суицидном состоянии от этого беззакония. Пять месяцев я не могу получить честно заработанные деньги. Больше полутора месяцев ждала защиты от прокуратуры, а они прислали ответ, что мне положена только компенсация за задержку зарплаты в 2019 году в размере 42 рублей 29 копеек. Это просто насмешка какая-то».

Суд да дело

7 июля должно было состояться первое судебное заседание главного бухгалтера АО «Корта» Александра Валетова. Оно было отложено после предоставленного «Кортой» приказа об увольнении истца, однако сам Валетов утверждает, что его подпись на документе подделана, а трудовую деятельность он приостановил, воспользовавшись своим законным правом и продолжая числиться на предприятии. Со слов главного бухгалтера, он был вынужден так поступить из-за большой задолженности по зарплате и принуждения со стороны неких граждан, действующих от имени работодателя, сдать баланс за 2019 год с фиктивными показателями.

«Я видел, как вносились изменения в бухгалтерскую программу, пересчитывалась зарплата, — рассказал ФАН Валетов. — В 1С пометки о полных рабочих днях сотрудников заменялись на отсутствие на рабочем месте по неизвестным причинам. При этом я не понимал, кто именно является руководителем. В конце марта я направил генеральному директору компании заявление о том, что не могу в этих обстоятельствах сдать достоверную бухгалтерскую отчетность за 2019 год. В том же заявлении я повторно попросил согласовать со мной размер моей собственной зарплаты, поскольку получал меньше, чем было прописано в моем трудовом договоре. Но это было бесполезно. По моим подсчетам, общая зарплатная задолженность организации перед сотрудниками офиса и производства за прошлый год составляет миллионы рублей, это коснулось более сотни человек. Сколько именно сейчас уволено, сказать сложно, но более 20 сотрудников офиса точно ушли. Мне нечего скрывать, я готов нести ответственность за свои слова, но не за чужие сомнительные операции, в связи с чем обратился в прокуратуру и суд».

Заявленный новым управляющим директором АО «Корта» Олег Никитин давать ФАН комментарии по поводу происходящего отказался. Однако в распоряжении редакции имеются объяснительные представителей ОА «Корта» в прокуратуре, из которых следует, что Дмитриева оказалась злостной прогульщицей, изгнанной из организации «по статье», а штампы об увольнении по собственному желанию (копии есть в распоряжении редакции) получены благодаря дружбе с сотрудницей отдела кадров (вместе с которой она и обращалась в прокуратуру).

Потеряв надежду на защиту надзорных органов, бывший трудовой коллектив офиса «Корты» обратился за помощью к депутату Государственной думы Евгению Марченко.