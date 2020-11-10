Свободные койки для COVID экс-состав минздрава Омской области придерживал для себя

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения окончила проверку по факту инцидента со скорыми у здания министерства здравоохранения Омской области. Как стало известно ФАН от источника в службе, было выявлено полное отсутствие организации со стороны регионального ведомства.

В Омской области не только не было мест в стационарах для больных коронавирусом, но и врачи скорой помощи часами стояли в очереди с пациентами на МСКТ. Из-за этого скорые не укладывались в нормативы и опаздывали к пациентам. При проверке скорой помощи было выявлено три небольших нарушения, которые вытекали опять же из плохой организации работы минздравом региона.

Койки на бронь

27 октября две кареты скорой помощи, врачи которых не смогли пристроить своих тяжелобольных коронавирусом пациентов — 70-летнюю Надежду Л. и 85-летнего Владимира М. в больницы из-за отсутствия койко-мест, приехали к зданию минздрава. После скандала места нашлись. Как выяснилось позже, акция врачей проходила с ведома руководства городской станции скорой помощи, которое тоже устало от бездействия чиновников.

Ежедневно минздрав Омской области докладывал в вышестоящие и надзорные инстанции об отсутствии дефицита койко-мест для больных COVID-19. И это было отчасти правдой — места действительно были, но они были зарезервированы под прежний состав министерства, который с собой привезла Ирина Солдатова из Подмосковья.

Выяснилось, что никакого общего учета койко-мест для больных коронавирусом не велось. Главный врач городской станции скорой помощи, его замы были вынуждены по старинке обзванивать стационары и выпрашивать койки для пациентов. Иногда к этому подключалась заместитель министра Анастасия Малова. Но это было крайне редко — она могла отключить телефон в самое горячее время и пропасть на несколько часов. Так и было 27 октября.

«Как только разразился скандал, — рассказал источник в ведомстве, — сразу нашлись свободные места. И если раньше скорой под больных COVID в сутки выделяли от силы 30 мест, то теперь ежедневно получают 110. Сейчас мы получили возможность госпитализировать не только крайне тяжелых, но и средней тяжести».

Очереди и выплаты

Из-за крайне плохой работы министерства здравоохранения Омской области очереди на МСКТ (мультиспиральную компьютерную томографию) длились по пять-восемь часов. Врачи скорой помощи вынуждены были в них сидеть, так как некуда было деть пациентов — они лежали в их машинах. И как следствие — дефицит бригад скорой помощи. Сидящие в очереди не могли принять вызов — их машина была занята предыдущим пациентом. Это подтверждают и родственники Надежды Л., которая провела в карете скорой помощи более 12 часов.

Следующий пункт — выплаты врачам, работающим с COVID-больными. Из-за того, что никто не следил за заполняемостью регистра больных коронавирусом, часть больных туда не попадала или попадала с большим опозданием. А выплаты врачам проводятся именно по регистру.

Согласно требованиям Роспотребнадзора, в регистр нужно вносить больного коронавирусом не позднее, чем через два часа после выявления. Стационары не всегда успевали это сделать, из-за плохой организации заматывались и человека не включали в регистр по несколько дней. А медику, соответственно, за него не оплачивали «коронавирусную» надбавку. Дело дошло до судов.

5 ноября министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова была отправлена в отставку. Вчера ее заместитель, которая ранее была отстранена, написала заявление об увольнении. Вероятнее всего, в ближайшее время Омскую область покинет вся подмосковная команда, оставив о себе не самую хорошую память и госзакупки на 1,8 млрд рублей за семь месяцев. Причем далеко не все они связаны с коронавирусом.

Сейчас в Омске, действительно, нет дефицита коек для коронавируса. На данный момент свободно 286 мест. С учетом прироста заболеваемости в 50–60 человек в день, лишь треть из них нуждается в госпитализации, — этого вполне достаточно, так как каждый день люди выписываются из больниц.

Напомним, Ирина Солдатова приехала в Омскую область из Подмосковья. Два года назад она, будучи заместителем министра здравоохранения Московской области, задекларировала несколько квартир, причем одна из них находится в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Совокупный доход ее за 2018 года составил более 32 млн рублей. На должности министра здравоохранения Омской области она продержалась семь месяцев.

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