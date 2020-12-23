Жители Кунашакского района Челябинской области подали в суд на администрацию с целью аннулировать Генплан района от 7 октября 2020 года, который разрешает строительство Технопарка промышленного хранения и рециклинга сырья, содержащего полезные ископаемые. Копия искового заявления в Челябинский областной суд находится в распоряжении ФАН.

«Генплан не был в установленном порядке согласован с сельскими поселениями Каслинского муниципального района. Затрагиваются права граждан, имеющих земельные участки, граничащие с Куяшским сельским поселением Кунашакского муниципального района», — пишет истец Виталий Сулейманов.

Ранее три сотни местных жителей просили региональную прокуратуру проверить законность строительства предприятия. Смотрите видеорепортаж-расследование ФАН.

«Продвигая интересы свердловской компании Геософт, скрывая от населения информацию о фактическом месте нахождения объекта и о его назначении, администрация района нарушает закон РФ «О противодействии коррупции». Это может быть продиктовано только финансовой заинтересованностью нескольких лиц», — следует из текста обращения местных жителей в адрес прокуратуры и губернатора региона.

В 2019 году Екатеринбургская компания «Геософт» купила и перевела в категорию промышленных земельные участки в Кунашакском районе, чтобы построить технопарк.

«Администрация района обманным путем провела сход жителей Куяшского сельского поселения на перевод земель сельскохозяйственного назначения в промышленные. На вопрос граждан, зачем это делается, что там будет, глава района не дал ответа», — заявила корреспонденту ФАН местный депутат Светлана Абдрахимова.

В январе 2020-го местные власти генплан проекта отклонили. А в ноябре — неожиданно назначили общественные слушания по оценке воздействия полигона на окружающую среду.

«После огласки в интернете администрация перенесла публичные слушания на неопределенный срок, — говорит член районного Собрания депутатов Римма Габасова. — Я как депутат округа, на территории которого администрация района планирует реализовать проект технопарка, требую открытого и честного обсуждения».

Местные жители обеспокоены тем, что восемь участков площадью 204,5 га расположены всего в пяти километрах от сел Татарское, Караболка, Мусакаева, поселков Береговой, Алаки и Булзи.

«Экологическая катастрофа может затронуть каждого живущего в нашем районе, в районном центре, — уверен районный депутат Даян Иштимиров. — Много озер, красивейших мест превратятся в один из загаженных районных центров нашей области. Кунашакский район превратится в клоаку, где невозможно будет жить».

На каком основании были назначены публичные слушания, в администрации района не объясняют. Как сообщил ФАН замглавы Вилдан Хасанов, их пришлось перенести «в целях доработки проекта технического задания».

В Едином государственном реестре недвижимости два земельных участка компании с кадастровыми номерами 74:13:0000000:3192 и 74:13:0201001:5 числятся сельскохозяйственными. По словам первого замминистра имущества Челябинской области Ольги Морозовой, администрация района попросту не принимала решения о переводе земель из одной категории в другую.

«Мы, жители села Татарское, Караболка, Мусакаева переживаем, что эти территории перевели из сельхозназначения в промышленные, что это проводится обманными путями, завуалированными ходами. Мы не хотим, чтобы здесь строился опасный объект», — сказала корреспонденту ФАН Светлана Абдрахимова.

В ООО «Геософт» ФАН сообщили: технопарк будет принимать, хранить и перерабатывать вторичное сырье горно-металлургических предприятий Челябинской области. (Как следует из Технического задания (ОВОС) — 125 тысяч тонн в год). Повторно извлеченные полезные ископаемые пойдут на производство порошкового чугуна, шлакообразующих смесей и компонентов для строительных смесей. Снизить ущерб природе помогут «фасованные в тканых с полиэтиленовым вкладышем емкости типа «биг-бэг». В них сырье планируется перевозить на производственную площадку. Утилизировать промышленные отходы предприятие обязуется на лицензированных полигонах. Руководство финансирует проект из собственных средств.

«Проект реализации Технопарка приостановлен по причине неблагоприятной экономической ситуации в России, — сообщил ФАН директор ООО «Геософт» Дмитрий Вислинский. — Публичные слушания технического задания на разработку проекта оценки воздействия на окружающую среду, намеченные на 23 ноября 2020 года, отменены в связи с рекомендациями профильных министерств в виду изменения экологического законодательства после 1 января 2021 года. Экологическая экспертиза невозможна по причине отсутствия разработанной проектной документации. Комплекс мероприятия по проведению общественных слушаний ООО «Геософт» планирует завершить в 2021 году».

Добыча угля, производство стекла, нефтепродуктов, аммиака, при этом торговля пищевыми продуктами, сбор и утилизация опасных отходов, строительство жилых и нежилых зданий — компания насчитывает шесть десятков видов деятельности, согласно данным выписки из ЕГРЮЛ. Такое разнообразие не вызывает доверия ни у сельчан, ни у экспертов.

«Это предприятие должно хранить отходы 1 и 2 класса опасности. Это яд. По большому счету, это ядовитые, очень опасные отходы. Вопросы возникают у всех. Насколько совершенны технологии? — сказал корреспонденту ФАН зампредседателя Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты РФ Олег Дубровин. — Предприятие малоизвестное, не является носителем технологии, не реализует аналогичные проекты. Почему именно на этом месте? Я бы так же, как и местные жители, не хотел бы жить там, где будет находиться данное предприятие».

Светлана Абдрахимова показывает корреспонденту ФАН место, где компания собирается построить технопарк.

«Полигон буквально за теми лесами, — говорит депутат. — На этих землях проведен трансмагистральный газопровод. 15 лет назад здесь был огромный пожар, была утечка газа. Столб огня поднимался на километр от земли. Это опасное место. Было бы неразумно ставить здесь полигон».

Размещение предприятия в двух муниципальных районах законно, утверждают в Геософте.

«Предварительные результаты оценки воздействия на окружающую среду ООО «ЭкологияРазвитияБизнеса» показали соблюдение экологических и санитарных норм в районе размещения объекта», — объяснил Дмитрий Вислинский.

Оптимизм директора компании в вопросе экологии специалисты не разделяют.

«Если при переработке в окружающую среду будут поступать диоксины, одни из самых мощных ядов, это может привести к увеличению болезней дыхательной системы, особенно у людей с аллергическими реакциями. Это могут быть медленно текущие токсикозы», — предупредил профессор кафедры общей экологии факультета экологии Челябинского госуниверситета Борис Красуцкий.

Из-за отсутствия сведений о предприятии, дать официальный прогноз о его воздействии на окружающую среду пока невозможно, подчеркнул доктор биологических наук.

Экологическая ситуация в выбранном под строительство месте и без того вызывает вопросы у жителей и ученых. 29 сентября 1957 года на химкомбинате «Маяк» произошла крупнейшая на Урале радиационная авария. Выброс в 20 млн Кюри образовал Восточно-Уральский радиоактивный след протяженностью 300 км. В головной части зоны экологического бедствия — Каслинском и Кунашакском районах — был создан заповедник.

«За последнее десятилетие не было получено достоверных данных о состоянии этой территории в зоне ВУРСа по основным параметрам биоты. Мы не можем утверждать, что все благополучно после аварии на «Маяке, — заявил ФАН Борис Красуцкий. — Из-за работы нового предприятия возможен синергичный эффект. Он прибавит к имеющимся остаточным дозам радиации загрязнение, связанное с деятельностью технопарка».

В Министерстве экологии Челябинской области успокаивают: дозы населения находятся на уровне многолетних среднеобластных и российских показателей. Радиационная обстановка в этих местах, как и во всем регионе, «стабильная и удовлетворительная».

«Среднегодовая эффективная доза облучения от природных источников излучения (не нормируется) на одного жителя Челябинской области в 2019 году составила 3,660 м3 в год (в 2018 году 3859 мЗ в год), что несколько выше среднероссийского показателя (3,258 м3 в год)», — следует из ведомственного доклада об экологической ситуации в Челябинской области в 2019 году.

По словам эколога, в Челябинской области острый дефицит мусороперерабатывающих предприятий, поэтому решать проблему переработки отходов нужно в комплексе.

«Если появились два таких инициатора из Екатеринбурга, которых вдруг обеспокоила проблема утилизации отходов Челябинской области, то здесь нужно подходить с точки зрения всей проблемы утилизации отходов на территории региона. Почему о них никто ничего не знает? Почему в рамках общей программы утилизации их технопарк никак не фигурирует? Несколько странно появление предприятия, которое выполняет узкие задачи», — считает Борис Красуцкий.

Решение о строительстве технопарка будет приниматься с учетом мнения местных жителей, заверили ФАН в правительстве области. В ОП РФ настаивают на детальном общественном обсуждении проекта.