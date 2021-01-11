«Позор отечественной науки»: ученые РАН объявили войну «гомеопатам» из РУДН

Члены Комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований готовят обращение в Минобрнауки с просьбой пересмотреть право Российского университета дружбы народов самостоятельно создавать диссертационные советы и присуждать ученые степени.

«Мы мечтаем об этом!» — заявил ФАН председатель комиссии Евгений Александров.

«Недавно появилась идея: давайте сделаем как на Западе: разрешим некоторым университетам самостоятельно присуждать ученые степени. Такое право получили МГУ, СпбГУ, РУДН и другие. К сожалению, мы увидели, что не все российские университеты доросли до этой ответственности», — отметил член комиссии, старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

В центре скандала в ученом сообществе — снова гомеопатия. Поводом стала защита диссертации, посвященной гомеопатическому методу приготовления лекарств. Смотрите видеорепортаж—расследование ФАН.

«Будут ли такие защиты продолжаться в будущем? Для того, чтобы уменьшить тренд, скандала будет вполне достаточно, — уверен Александр Панчин, — чтобы в следующий раз члены диссертационного совета подумали, хотят ли они рисковать своей репутацией и репутацией своего вуза».

Осенью 2020-го диссертационный совет РУДН присвоил ученую степень сотруднице известного производителя гомеопатии, ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг», Марине Никифоровой. Аспирантка разрабатывала «систему контроля качества лекарств, произведенных с использованием автоматизированной микрофлюидной системы», применимой для сверхвысоких разведений веществ.

«Если бы диссертация прошла через ВАК, ее бы зарубили, потому что она не выдерживает критики, — считает Александр Панчин. — В ней утверждается, что противовирусной активностью обладают препараты, в которых нет ни одной молекулы действующего вещества. Такая диссертация не может быть защищена в принципе ни в одном приличном диссертационном совете. Это абсурд».

По словам ученых, шесть зарубежных публикаций, к которым апеллирует автор диссертации, оказались отозванными.

«На защите ей было это сказано. Она ответила: «Это частное мнение редакторов». Но шесть статей под авторством члена-корреспондента РАН — это позор отечественной науки! Это рекорд просто! — возмущен член комиссии химик и генетик Никита Хромов-Борисов. — И члены ученого совета все это проглатывают. Подумаешь, это мелочи».

Научный консультант Сергей Тарасов, сотрудник Материа Медика Холдинг, является соавтором отозванных материалов, подчеркнул Александр Панчин.

«То есть он совершенно точно знал, что эти публикации отозвали, но не добился того, чтобы его аспирантка убрала ссылки на статьи, которые признаны в научном сообществе ерундой», — сказал собеседник ФАН.

В РУДН заявили: научная работа аспирантки не связана с производством гомеопатии, однако официально комментировать ситуацию отказались.

«Они сделали ребрендинг: дистанцировались от слова гомеопатия и называли свои препараты релиз-активными. Они предполагают, что при разведении вещество высвобождает «релиз-активность», поэтому даже при отсутствии молекул оно может оказать целебное действие, — утверждает Александр Панчин. — Так как диссертация защищалась в РУДН, то апеллировать можно только к РУДН. А президент университета сказал, что это отличная диссертация!»

В компании Материа-медика к отрицательным отзывам на работу своей сотрудницы отнеслись с недоумением и назвали критикующих ученых «непрофильными», а описанный в диссертации феномен «релиз-активности» — перспективным научным методом.

«В ходе заседания диссертационного совета Марина Никифорова дала исчерпывающие ответы и пояснения касательно критических замечаний… Авторы отзывов на защиту диссертации не явились и дополнительных вопросов не задавали», — сообщил ФАН директор по связям с общественностью ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» Владимир Дунаев.

Ученые РАН обвинили автора и научного руководителя в сговоре с членами диссертационного совета.

«Открываем список положительных отзывов, находим отзыв академика Маркса Штарка. Он участвовал в разработке препарата «Тенотен» или «Пропротен», поэтому материально заинтересован в том, чтобы продвигать эти идеи. Подавляющее большинство статей директора Материа медика холдинг Олега Эпштейна выходили в журнале «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, где редактором являлся Штарк. В спецвыпуске, где вышло большинство статей про релиз-активные препараты, Эпштейн был приглашенным редактором», — отметил Александр Панчин.

В результате аспирантка расписалась в собственной неграмотности, утверждает Никита Хромов-Борисов.

«Автор претендует на присуждение ей степени кандидата фармацевтических наук. Она должна знать, что лекарства, в которых нет ни одной молекулы действующего вещества, заведомо не могут обладать фармакологической, биохимической и прочей активностью. У нее же слепая фанатичная вера в существование релиз-активности. Примерно треть работы ненаучна», — сказал он в интервью ФАН.

Разработка инновационных «релиз-активных» препаратов на основе высоких разделений, в которой участвовали известные российские фармакологи, физиологи, фармацевты и клиницисты в 2005 и 2006 годах была отмечена Премией правительства РФ, парируют в Материа Медика Холдинг. Одним из авторов научного открытия эффекта действия сверхмалых дох антител был заслуженный деятель науки РФ Евгений Гольдберг. Данные о многочисленных клинических исследованиях размещены в Госреестре лекарственных средств Минздрава РФ и в международном реестре клинических исследований Национальных институтов здоровья США. На сайте компании заявлено о наличии тридцати завершенных клинических исследований.

«Автор диссертации ссылается на десятки клинических испытаний Олега Эпштейна, все это почему-то зарегистрировал Минздрав РФ. Это игра в скрытность, в тайну. Мы так и не смогли добиться от Минздрава отчета по клиническим испытаниям. Эти отчеты недоступны. Что в них, никто не знает», — заявил Никита Хромов-Борисов.

«Анаферон» производства компании «Материа Медика Холдинг» в 2013 году стал лауреатом премии Марка года №1 в России в категории противовирусные препараты, а в декабре 2020-го вошел в ТОП-3 лекарственных средств против гриппа и ОРВИ на отечественном рынке по итогам голосования врачей в рамках премии Russian Pharma Awards. При этом в февраля 2018-го Минобрнауки признало «Материа Медика» «самым вредным лженаучным проектом».

«Горе-изобретатель заявит, что он изобрел вечный двигатель, мы его как минимум засмеем. А тут изобретатель Олег Эпштейн член-корреспондент РАН, придумал лекарство, в котором нет ни одной молекулы действующего вещества, но почему-то 20 академиков ему верят и приводят экспериментальные подтверждения тому, что такие лекарства лечат. Диссертантка тоже пытается приводить такие доказательства. За это он получает госпремии, патенты. Минздрав регистрирует его лекарства, расширяет сверхприбыльное производство широкой, безрецептурной, бесконтрольного применения с назойливой, вездесущей рекламой», — недоумевает член Комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Отметим, что РУДН получил право самостоятельно создавать диссертационные советы, присуждать ученые степени и выдавать соответствующие дипломы в сентябре 2017 года в 17 отраслях науки, в том числе, фармацевтике. Всего таких организаций в России 30. Как сообщили ФАН в Минобрнауки, до 1 февраля 2021-го все они должны отчитаться о работе своих диссертационных советов за прошедший год. Мониторгинг проведет ВАК. Между тем члены комиссии по лженауке РАН уверены: защита «ненаучной» диссертации наносит вред имиджу российской науки в целом.

«Есть перспективная научая разработка в России в виде вакцины от коронавируса. К ней могут относиться с большим подозрением, потому что у нас куча фуфломицинов, сомнительных препаратов. По ним даже диссертации защищают. Каков уровень науки и коррупции в такой стране? Где гарантии, что кому-то не заплатили, чтобы написали нужную экспертизу? — обеспокоен Александр Панчин. — Репутация науки влияет на то, как научные достижения страны воспринимаются во всем мире. Это рано или поздно нам всем аукнется: сделают хорошую вакцину, а все скажут: «Это же в России сделано». Это очень обидно. Поэтому мы боремся за отзыв плохих диссертаций независимо от того в каком университете они защищены, чтобы их отзывали».

Комиссия РАН еще в 2016 году объявила гомеопатию лженаукой, в российских и зарубежных научных журналах вышли десятки разоблачений так называемого метода «релиз-активности», но воз и ныне там.

«Мы пишем о лженаучности гомеопатии, а президент РУДН Владимир Филиппов говорит, это ничего не значит, это частное мнение жалкой кучки членов Комиссии по борьбе с лженаукой, — пожаловался ученый. — Даже члены академии, которые нас поддерживают, почему-то боятся выступать публично. Что это за трусость и безответственное отношение, непонятно».

В российских аптеках продаются десятки лекарств без действующего вещества, в Сети «гуляет так называемый «Расстрельный список препаратов». Ученые Северо-Западного центра по контролю качества лекарственных средств и Научно-исследовательского института фармакологии имени Василия Закусова утверждают: обнаружить лекарственный препарат в степени разведения 10-1991 нг/г в фармацевтическом анализе невозможно. Копии документов имеются в распоряжении ФАН.

К слову, еще в 2017 году глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что ведомство создаст рабочую группу для обсуждения проблемы гомеопатии. Какова ее судьба, в ведомстве ФАН не ответили.

«Бесстыдство, беспардонность, игнорирование и ученых, и вас. Все шито-крыто. Явная коррупционная штука, потому что Эпштейн имеет со своего производства годовой доход в триллионы рублей, — сказал Никита Хромов-Борисов. — Он может кого угодно купить, в том числе, оппонентов. Автор у него работает — это конфликт интересов. Она о нем не заявила. По международным принципам это нарушение научной этики».

Сегодня приказ Минздрава № 355 от 29 ноября 1995 года «Об использовании методов гомеопатии в практическом здравоохранении» разрешает применение метода гомеопатии в российской медицине.

«В последнее время гомеопатия как одно из направлений клинической медицины получает широкое распространение в медицинской практике. В РФ около 10 тысяч врачей, окончивших специальные курсы, используют этот метод в своей деятельности. Коллегия и бюро ученого совета Минздравмедпрома России разрешили использовать метод гомеопатии в Государственной системе здравоохранения (27.12.94, протокол N 26)», — таково обоснование принятого решения, согласно тексту документа.

Напомним, в апреле 2020 года главный внештатный специалист по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина рекомендовала россиянам принимать «Анаферон» и «Кагоцел» для профилактики коронавируса. После того, как ФАН опубликовал данные Санкт-Петербургского государственного университета об отсутствии в таблетках для рассасывания «Анаферон» заявленных производителем веществ, соответствующая методичка исчезла из Сети.