Откуда в России берутся контрафактные сигареты — расследование ФАН

В прошедшем 2020 году россияне стали курить в два раза меньше нелегальных сигарет. Причиной стали введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения на перемещения по миру. В 2019 году нелегальной была каждая седьмая сигарета в России, а в 2020, для сравнения, — уже каждая четырнадцатая.

Как и откуда в Россию попадают контрафактные сигареты, почему они гораздо опаснее для здоровья, чем легальные, и как бороться с контрабандой — разбирался ФАН.

Табачные компании преувеличивают

Сегодня доля контрабандных и контрафактных сигарет в России составляет 7% — такие данные приводятся в исследовании одной из аналитических компаний, проведенном по заказу крупнейших табачных компаний. В 2019 году этот показатель равнялся 15,6%, а в 2018 — 8,6%.

Однако в правдивости таких данных сомневается председатель правления в Совете по общественному здоровью и проблемам демографии, сопредседатель Российской антитабачной коалиции Дарья Халтурина. Она подчеркнула, что табачные компании систематически завышают масштабы незаконной торговли табаком в целях предотвращения повышения акцизов.

Например, в Германии коммерческая компания насчитала 15% контрабандного табака, а проведение исследования учеными по той же методологии вообще не показало сколь-либо значимого процента.

«Совершенно непонятно, на чем основаны все эти оценки, никаких исследований не опубликовано. Международная практика показывает: наиболее информативными методами исследования незаконной торговли табаком являются репрезентативные опросы потребителей табака, в том числе о цене сигарет, проверка пачек сигарет, полученных от курильщиков, анализ выброшенных пачек сигарет, собранных по репрезентативной выборке мусора», — сказала Халтурина в разговоре с ФАН.

Она добавила, что к таким методам относятся также сравнение продаж, уплаченных налогов с расчетным потреблением, полученных по результатам опросов населения о частоте и интенсивности курения.

«В России таких исследований систематически не проводится, поэтому мы не можем точно знать объем нелегального рынка табака», — подчеркнула Халтурина.

Эксперт предложила на национальном уровне обсудить идею проведения таких опросных исследований, которые могли бы проводить российские социологические организации либо Росстат.

По оценкам Всемирного Банка, около 10% потребления табака в мире приходится на незаконную продукцию. По другим оценкам, она повышает официальное потребление табака в мире на 2%.

В Российской антитабачной коалиции также сообщили, что Россия является одним из источников контрабандных сигарет. В первую очередь, речь идет о продукции одной из табачных фабрик из Калининграда, многие бренды которой россиянам незнакомы. Контрабандные российские сигареты обнаруживались в странах Евросоюза, а также в приграничной с Абхазией территории в Грузии.

Контрафактные сигареты вреднее легальных

К признакам контрафакта и контрабанды эксперты относят иностранное происхождение пачки сигарет, наличие надписей на другом языке, отсутствие российской акцизной марки (или наличие такой марки другой страны), отсутствие предупреждения о вреде здоровью на русском языке, а также подделки брендов известных производителей.

В основном, нелегальная продукция поступает в Россию из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). По оценкам табачной индустрии, на их долю приходится 64% черного рынка, однако, по данным аналитиков, его структура претерпела некоторые изменения. Так, поставки из Киргизии, Казахстана и Армении сократились в 2020 году до 10,8%, но при этом в полтора раза выросла доля нелегальных сигарет, произведенных в Белоруссии, и теперь она занимает 54% всего нелегального рынка.

Наибольшая проблема — это ввоз сигарет из стран ЕАЭС, прежде всего как раз из Белоруссии, заявил в разговоре с ФАН вице-президент ассоциации «НП «ОПОРА» Владлен Максимов.

«Это легально произведенный товар, но там другие ставки акциза. И в Армении, и в Казахстане они заметно ниже, — пояснил Максимов. — В Белоруссии в каком-то смысле это государственная политика, по моему суждению. Белорусское государство прекрасно понимает, что сигареты, которые производятся на государственной Гродненской и других фабриках, идут нелегально в Россию. Поэтому уговаривать их очень сложно. Это ежегодные доходы, отказываться от них никто не собирается».

На втором месте от общего количества нелегальных сигарет на рынке России — страны дальнего зарубежья: Иран, Ирак, Сербия и ОАЭ. Они занимают 14% рынка. На третьем месте расположились сигареты-подделки известных брендов российского производства — таких на рынке страны 10%. Еще 5,7% — это сигареты с подозрительной акцизной маркой или вообще без нее.

Опасность контрафактной продукции в том, что никакие сертификации и проверки такие сигареты не проходят, объясняет член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.

«Состав и концентрация, в том числе никотина и смол, не нормируются, — сказал Менделевич в разговоре с ФАН. — Фактически, в подобных сигаретах содержание вредных веществ может быть как в разы больше, так и в разы меньше. К тому же, непонятно, в каких условиях выращивалось сырье для данной продукции. К примеру, это могут быть и районы с неблагополучной экологической ситуацией, в результате табак изначально может иметь плохое качество».

Врач также подчеркнул, что, как правило, при потреблении контрафактных сигарет редки случаи острых отравлений — чаще всего это хронические отравления, которые медленно, но системно негативно воздействуют на организм.

«Для решения вопроса, на мой взгляд, необходимо вести работу в нескольких направлениях, — рассуждает Менделевич. — В первую очередь, надо активно работать на уровне контролирующих органов, в том числе Роспотребнадзор, который занимается выявлением контрафакта. Параллельно необходимо вести антитабачную кампанию, внедрять профилактические меры, так как одна из основных проблем — это огромный спрос. При снижении или даже отсутствии спроса, предполагаю, и продавцов станет меньше».

Сигареты — двигатель торговли?

Некоторые аналитики полагают, что от конкуренции с продавцами нелегальных сигарет страдает вся розница, так как сигареты — это один из драйверов торговли в магазинах. Покупатели приходят за пачкой сигарет и попутно берут и другие товары.

«Человеку важно, чтобы сигареты были в ассортименте. Соответственно, если они, с его точки зрения, дорого стоят в магазине, а в нелегальной точке продаются дешевле, то он не придет в магазин в следующий раз. Есть несколько реперных товаров, на которые человек ориентируется. Соответственно, легальная торговля несет потери от этого. Бюджет тоже недополучает деньги», — уверен Владлен Максимов.

Однако с этим в корне не согласен член координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Зыков. В разговоре с ФАН он высказал противоположную точку зрения.

«Не стоит переоценивать влияние сигарет на торговлю, не такой уж это и драйвер, — заявил Зыков ФАН. — Во-первых, в 2020 году в стране курило не более 28% взрослого населения, то есть только каждый четвертый взрослый теоретически может принимать во внимание цены на сигареты. Во-вторых, для людей гораздо важнее то, где меньше стоимость продуктов питания — именно туда и пойдет потребитель».

Мировой опыт регулирования табачной отрасли показывает, что табачная индустрия использует аргумент по нелегальной торговле с целью отстаивания своих интересов, пытаясь предотвратить рост акцизов, подчеркнул Зыков. При этом исследования нелегального рынка проводятся по их заказу, и в итоге зачастую цифры уровня теневого рынка бывают серьезно завышены, добавил собеседник ФАН.

Зыков напомнил, что важным фактором снижения уровня нелегальной торговли сигарет в России является введение в 2019 году системы маркировки сигарет, использование которой в перспективе должно максимально обелить рынок.

Эксперты российской антитабачной коалиции говорят о том, что незаконная торговля табачной продукцией опасна прежде всего тем, что подрывает наиболее эффективную меру борьбы против табака — ценовое и налоговое регулирование. Кроме того, угроза незаконной торговли табаком может подрывать доверие к правительственным мерам по борьбе против табака и иной никотинсодержащей продукции в целом.

«Честный знак» и другие меры борьбы с контрафактом

19 декабря 2019 года вице-премьеры стран ЕАЭС подписали Соглашение о принципах налоговой политики в области табачной продукции. Согласно этому документу, в 2024 году страны гармонизируют ставки акцизов на табак, а налог на сигареты будет варьироваться в пределах 20% от индикативной ставки 35 евро за 1000 сигарет.

В ноябре 2020 года РФ ратифицировала это соглашение. При этом, ссылаясь на возросшие расходы бюджета во время пандемии новой коронавирусной инфекции, решено повысить табачный акциз в наступившем 2021 году на 20% вместо запланированных 4%.

Напомним также, что с 1 июля 2020 года полностью развернута система цифровой маркировки и прослеживания для любой табачной продукции, находящейся в продаже на территории РФ. Только за первые месяцы цифровая маркировка позволила «обелить» 18 производителей, ранее работавших нелегально.

Благодаря системе «Честный знак» инструмент для выявления нелегальных сигарет получили не только правоохранительные и надзорные органы, но и потребители. По данным на конец декабря 2020 года, в системе было зарегистрировано более 110 тыс. участников оборота табачной продукции.

16 декабря 2020 года в Госдуме РФ в третьем чтении был принят законопроект, который ограничивает ввоз немаркированной табачной продукции в Россию 10 пачками сигарет, 50 сигарами или 250 граммами табака. Ранее в первом чтении был принят проект закона о единой минимальной розничной цене, призванный лишить контрабанду и контрафакт ценового преимущества, сделав незаконным сам факт предложения табака ниже установленного государством порога.

Минфин изменил правила выдачи акцизных и специальных марок для небольших производителей, которые теперь можно получить только предоставив банковскую гарантию или внеся часть акцизного платежа. Также федеральным законом ратифицировано соглашение о гармонизации акцизных ставок на табак на территории ЕАЭС, по которому с 2024 года должна быть гармонизирована акцизная политика стран-членов ЕАЭС.

С 11 января 2021 года в России стартует эксперимент по маркировке никотинсодержащих изделий, который продлится до 28 февраля 2022 года. Об этом говорится в постановлении правительства РФ, размещенном на официальном портале опубликования официальных актов.

В перечень продукции вошли не только табак и табачные изделия, но и курительные смеси для кальяна, которые не содержат табака. Отвечает за координацию создания и функционирования используемой для эксперимента информационной системы Минпромторг. До 28 февраля 2021 года ведомству поручено подготовить методические рекомендации и план-график эксперимента, а до 31 августа 2021 года — представить доклад с оценками его результатов в правительство.

В России уже есть удачный опыт системы отслеживания алкоголя. Система ЕГАИС значительно сократила теневой рынок. Есть все основания полагать, что аналогичная система для сигарет, разработанная Минпромторгом, будет еще успешнее, поскольку производство и поставки сигарет весьма централизованы.