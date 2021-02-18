Почему сотруднице консульства Финляндии сходят с рук нарушения законов РФ

Сотрудница финского консульства дважды нарушила российские законы. Станет ли это основанием для того, чтобы гражданке Финляндии был запрещен въезд в нашу страну?

Речь идет о сотруднице Генконсульства Финляндии в Петрозаводске, которую зовут Миа Йоханна Хяюринен. Госпожа Хяюринен по неизвестной причине злостно не платит штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Отметим, финские политики, политологи и журналисты любят корить россиян за то, что они дескать пренебрежительно относятся к законам. У многих наших соотечественников, напротив, сложился идеализированный образ финнов — граждан Суоми многие россияне представляют чуть ли не поголовно примером законопослушности.

Конечно, эти стереотипы появились не без влияния СМИ. В прошлом году скандинавские (не российские!) исследователи провели мониторинг: как рассказывают о России журналисты северных стран и как российские журналисты пишут о Скандинавии. И выяснили, что из всех северных стран российские СМИ больше всего пишут о Финляндии, и пишут в основном позитивно, по существу, освещая самые разнообразные темы в сферах экономики, туризма, экологии. А вот в скандинавских (в том числе финских) СМИ в публикациях о нашей стране с огромным перевесом преобладает негатив.

Лейтмотивом звучит, что дескать все русские якобы наплевательски относятся к законам, «одобряют коррупцию» и прочее. Это давно уже абсолютно четкая, не допускающая практически никаких отклонений от повестки информационная политика, в том числе государственных СМИ — а значит, и самого финского государства.

Но почему-то некоторые финские граждане, ратуя за строгое соблюдение правил и законов, на деле уважать их в России отказываются. И ладно бы, если только рядовые туристы. В Карелии в скандальную ситуацию попала сотрудница финской дипмиссии. Некая Миа Йоханна Хяюринен, как следует из банка данных исполнительных производств, по неизвестной причине отказывается выплачивать штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Судя по информации, которая находится в открытом доступе на сайте судебных приставов, сначала сотрудница отделения Генконсульства Финляндии в Петрозаводске была оштрафована в ноябре 2019 года (за превышение скорости). Штраф в размере 500 руб. она так и не погасила. В августе 2020 года девушка совершила аналогичное правонарушение — и вновь игнорировала постановление о штрафе.

Не верится, что для сотрудницы финской дипмиссии тысяча рублей — неподъемные деньги. Скорее всего, здесь налицо то самое пренебрежение к закону, которое она никогда бы не проявила у себя на родине. А здесь лоск законопослушности с наших соседей, получается, быстро слетает?

Интересно и другое. Иностранцу, который за три года два и более раз привлекался в России к административной ответственности, может быть запрещен въезд в нашу страну, о чем гласит ч. 4 статьи 26 федерального закона «О порядке выезда и въезда».

Аналогичные нормы действуют во многих европейских странах. И с россиянами там не церемонятся. В той же Финляндии за превышение скорости на дорогах и неоплату штрафов въезд в страну нарушителю закрывается фактически мгновенно, и на шенгенскую визу в ближайшем будущем он может не рассчитывать.

Может, пора и нам активнее применять наши законы? Тем более, если речь идет о гражданах, которые, по сути, представляют здесь финское государство и в принципе должны вести себя подчеркнуто уважительно по отношению к стране пребывания и ее законодательству. Ведь снисходительность в таких случаях приводит только к тому, что под соусом пустых заверений о добрососедстве мы получаем бесконечные основанные на двойных стандартах обвинения, что у нас якобы «неправовое государство». Так почему бы не опровергнуть эти заявления, как говорится, максимально доходчиво?

Кстати, о наплевательском отношении официального Хельсинки к России и ее законам хорошо говорит недавний эпизод — министр иностранных дет этой страны тайно встречался в Петербурге с российскими общественниками, среди которых были две вполне официальные фигуры — депутаты петербургского законодательного собрания Борис Вишневский и Максим Резник. Как стало известно ФАН, обсуждались том числе возможные санкции против России в связи с арестом скандального блогера Алексея Навального. О том, насколько беспардонным вмешательством во внутренние дела России является поднятая на Западе возня вокруг Навального, российский МИД уже высказался.

Отметим, участие депутатов в фактическом провоцировании санкций не только ставит их самих в положение иноагентов. Эта некрасивая история по сути является недружественным шагом со стороны Финляндии по отношению к России.