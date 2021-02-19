«Наш дом кому-то помешал»: 14 балаковцев остались без квартир из-за «подозрительного» пожара



В Балаково 16 февраля произошел сильный пожар в жилом доме на проезде Строителей. Двухэтажное здание сильно пострадало, 14 человек остались без жилья. Причина случившегося до сих пор не установлена, однако потерявшие свои квартиры погорельцы уверены — их подожгли специально. ФАН разбирался в ситуации.



Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного около 19 часов вечера. Площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Власти предложили погорельцам временное жилье в профилактории «Непоседы», на что согласились пять человек. Остальные перебрались к знакомым и родственникам.



Казалось бы — обыкновенный пожар в старом доме. Однако сразу начались разговоры о возможном поджоге здания. Кто-то даже сообщил о выключенных заранее электричестве и отоплении, но жильцы опровергли данную информацию. Многие связывают пожар с тем фактом, что дом был признан аварийным в 2018 году и должен был быть расселен в ближайшие несколько лет. К тому же ранее в городе сгорела еще пара зданий, имеющих схожий юридический бэкграунд.



​​​​​​​Один из жителей пострадавшего дома опубликовал эмоциональный пост в сообществе «Типичный Балаково» во «ВКонтакте».

«Дом, по словам свидетелей, специально подожгли. Полазил сегодня по сайтам администрации и узнал, что у нашего дома плановая дата сноса — 1 декабря 2020 года. Сейчас нашего дома уже нет ни в одной программе по расселению. Как я понял, нас тупо решили сжечь и дать всем по комнате? Мы уже просто мешаемся стройке, которая проходит на территории бывшей 14 школы? Почему я должен бегать с матерью, женой и годовалым ребенком по родственникам?», — написал Роман Карпов.

Несколько юристов, с которыми связался корреспондент ФАН, не нашли возможного финансового умысла в версии поджога. В городе достаточно места для строительства, к тому же сгоревшее здание находится далеко не в самом престижном районе Балаково. Версия жильцов про решение «расселить их по комнатам» тоже не выдерживает юридической критики: несмотря на пожар, они в любом случае останутся в очереди на расселение. Тем более, что от пожара пострадала только часть дома.



Глава Балаково Роман Ирисов подчеркнул, что жильцам дома не было смысла поджигать собственное жилье. Продвинуться в очереди это им в любом случае не помогло.

«Дом был признан аварийным и стоит в очереди на 58 месте. В первом этапе программы участвуют 19 домов, у кого-то уже проведена жеребьевка квартир, кто-то будет участвовать в жеребьевке согласно очереди буквально через пару недель. Эти люди так же долго ждали своей очереди и получается сейчас надо их как-то подвинуть, по отношению к ним, как вы думаете, это будет справедливо? Напомню, это не администрация подожгла дом на проезде Строителей. И вот момент — как вы думаете, не появится ли соблазна у кого-то таким же способом ускорить очередь? Мы с вами, конечно же, не знаем в каких условиях живут те, кто ближе в очереди на переселение, может там все тоже непросто. Несправедливо лишать их очереди, даже понимая экстренность ситуации. Не стоит у кого то отнимать, чтобы кому то отдать», — рассказал Ирисов.

Пожарные и полицейские по горячим следам не исключили версию поджога, но и не подтвердили ее в качестве основной. Возле дома организовано патрулирование сотрудников полиции.



Часть жильцов считает, что их дом был сожжен злоумышленником. Девочка, проживающая в соседнем подъезде, видела подозрительного мужчину непосредственно перед пожаром. Потерявшие кров люди уверены, что железная дверь и стена не могли загореться так быстро. Тем более, что в последние дни в Балаково стояли морозы: температура в ночное время опускалась до 26 градусов ниже нуля.



Корреспондент ФАН поговорил с жителями близлежащих улиц, но они не видели ничего подозрительного. Пенсионерка Наталья Сергеева заявила, что на протяжении дня несколько раз проходила возле данного дома, ничего не заметив.

«Ходят, конечно, разговоры про поджог. Но я во вторник целый день ходила туда-сюда по делам, никого подозрительного не увидев. Последний раз была совсем рядом с этим домом буквально за полчаса до пожара. Никаких мужчин с керосином в руках не наблюдалось», — отметила пенсионерка.

Жительница сгоревшего дома Светлана Курлевская рассказала корреспонденту ФАН, что уверена в умышленном поджоге. В огне едва не погибли ее мама и дочка.

«Мы восемь лет снимали квартиру в этом доме. Когда начался пожар, я была в магазине. Мне позвонила мать, кричала, что начался пожар и они с внучкой не могут выйти из дома. Подъезд полыхает, через окна не вылезти из-за решеток. Но слава богу, выбрались. Соседка видела, как в наш подъезд зашел маленький худощавый мужчина, в руках у него был то ли сверток, то ли бутылка. Не прошло и минуты, как он выбежал и скрылся. Тут же начался пожар. У меня горели железная дверь и стена. Как они могли вспыхнуть? Конечно, это был поджог. У нас тут огромная детская площадка есть, видимо, наш дом кому-то помешал. Тем более, пять лет назад у нас уже был поджигатель, но его испугали жильцы», — сообщила Светлана.

Начальник МУ МВД России «Балаковское» Владимир Харольский на заседании районного собрания сообщил, что пока нет никаких подтверждений версии поджога.

«На чем основывается наше убеждение — это заключение пожарно-технической экспертизы. Я в Балаково около года и пока не видел тенденции к активной застройке стройплощадок, земельных споров также не возникало. Смысла причинения ущерба гражданам нет. Оперативной информации о лицах, совершающих поджоги, нет», — резюмировал Харольский.

Несмотря на разрозненные показания свидетелей о худощавом «поджигателе», версия об умышленном поджоге пока действительно не выдерживает критики. Непонятно, кому и зачем нужно было сжигать аварийный дом, находящийся на непривлекательной территории. Возможно, появление новых обстоятельств изменит положение дел. ФАН продолжает следить за ситуацией.